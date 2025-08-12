Magyarország kitart az álláspontja mellett: nem érdekünk, hogy behozzuk a háborút az Unióba

Még mindig visszhangzik Amerikában, amit Trump mondott Orbán Viktorról
Az Egyesült Államok vezetője méltatta a magyar miniszterelnököt. Nem kicsit; nagyon.
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hangsúlyozta: ahhoz, hogy elérjük a fegyverszünetet és a békét, párbeszéd kell.
A béke érdekében párbeszéd kell, ezért Magyarország továbbra is támogatja Donald Trump, az Egyesült Államok elnökének békekezdeményezését – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.
Bóka János azt írta:
Magyarország az orosz-ukrán háború kezdete óta azt képviseli, hogy a háborút csak párbeszéddel, a diplomácia útján lehet lezárni.
A lezáráshoz azonnali és feltétlen tűzszünetre és érdemi béketárgyalásokra van szükség, és a folyamatban az EU-nak diplomáciai csatornákat kell nyitnia valamennyi szereplő felé és közvetlenül képviselnie érdekeit minden irányban. „Az idő ismét bennünket igazolt” – tette hozzá.
„Üdvözöljük Donald Trump elnök erőfeszítéseit, amelyek elsődleges célja a háború lezárása, valamint az igazságos és tartós béke elérése. Kezdeményezése jelenleg az egyetlen, amely a siker valós reményével kecsegtet” – fogalmazott a tárcavezető.
Bóka János hangsúlyozta, hogy az EU-nak feltételek és fenntartások nélkül támogatnia kellene Trump elnök törekvéseit, és az amerikai tárgyalások mintájára saját magának is közvetlen párbeszédet kellene kezdeményeznie Oroszországgal gazdasági és politikai kapcsolataink teljes spektrumáról.
„A mi stratégiai érdekeinket ugyanis senki más nem fogja képviselni a folyamatban” – húzta alá.
Kiemelte, hogy a kormány nem ért egyet azzal a dokumentummal, amit kedden az Európai Tanács elnöke egyes uniós állam- és kormányfők nevében kiadott.
Rámutatott, hogy az EU-t az amerikai-orosz megbeszélésekre még megfigyelőként sem hívták meg, s ez önmagában is elég szomorú, ennél már csak az szomorúbb, hogy az EU a partvonalról fogalmaz meg feltételeket és elvárásokat egy olyan megbeszéléssel kapcsolatban, amelyen nem vesz részt.
A tárcavezető szerint ez mindaddig így lesz, amíg az EU nem válik önálló szereplővé, amíg nem fogalmazza meg és képviseli önállóan stratégiai érdekeit.
Ha az Egyesült Államok kész közvetlenül tárgyalni Oroszországgal, akkor az EU mire vár még? Mi az EU célja azon kívül, hogy az amerikai-orosz tárgyalásokat zátonyra futtassa és a háborút reális békecélok nélkül határozatlan ideig fenntartsa? – tette fel a kérdést Bóka János.
„Nem értünk egyet azzal az európai uniós állásponttal, hogy Ukrajnát minél előbb fel kell venni az Európai Unióba. Nem értünk egyet azzal, hogy az EU-s védelmi kapacitásokat ki kellene szervezni Ukrajnába. Nem értünk egyet azzal, hogy az EU Oroszország-politikáját helyettünk Ukrajna határozza meg”.
„Az EU pontosan az ehhez hasonló hibás döntései miatt került a világpolitika kispadjára.
Nem az az érdekünk, hogy a háborút behozzuk az Unióba, hanem az, hogy elérjük a fegyverszünetet és a békét,
és megkezdjük egy új európai biztonsági architektúra kialakítását” – fogalmazott Bóka János a bejegyzésben.
(MTI)
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP
Magyarország nem írta alá az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump és Vlagyimir Putyin közelgő találkozója kapcsán