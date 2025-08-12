Kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhatnak az első lakásos projektek – villámgyors engedélyezés jön

Nem árt felkészülni: heteken belül óriási roham várható a kormány legújabb támogatásáért
Szakértő árulta el, hogy mit kell már most előkészíteni, ha valaki fel akarja venni a hitelt.
Szeptembertől indul a nagy lakásépítési offenzíva – öt év alatt 50 ezer új otthon a cél.
A kormány adminisztratív eszközökkel is megerősít, illetve felgyorsít minden olyan beruházást, amely a fiatalok első otthonául szolgáló ingatlanok megépítését célozza – áll a Magyar Közlönyben megjelent új kormányrendeletben. A Miniszterelnökségen belül ezért létrehozták az Otthon Start Programirodát a fix 3 százalékos hitelprogram eredményes végrehajtása, valamint a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti minél gördülékenyebb együttműködés biztosítása érdekében.
Az új jogszabály kimondja: minden legalább 250 lakás megépítését szolgáló építési beruházás, amelyben a lakások legalább 70 százaléka belefér az Otthon Start program feltételrendszerébe,
kiemelt nemzetgazdasági beruházás lehet, így gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt.
A beruházások vizsgálatát az Otthon Start Programiroda végzi majd az Építési és Közlekedési Minisztérium részvételével. A cél, hogy néhány hónapon belül több ezer új építésű lakás fejlesztése indulhasson el elsőlakás-vásárlók számára.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a legutóbbi Kormányinfón leszögezte, az Otthon Start program szeptember 1-jén élesedik. Lényege, hogy az első lakásukat vásárlók fix 3 százalékos hitelhez juthatnak, országosan, korhatári megkötés nélkül, és sem meglévő, sem tervezett gyermekekhez nem kötik a hitelfelvétel lehetőségét. Amelynek felvételéhez tíz százalék önerőre van szükség, és bármely más kedvezményes hitellel – például falusi csokkal, csok plusszal és babaváró hitellel – is kombinálható. Emellett igényelhető vissza nem térítendő támogatás vagy illetékmentesség is, és a gyermekenkénti 10 millió forint elengedése.
A tájékozódás egy, a hétvégén elindított tájékoztató honlap segíti, amihez hírlevél és applikáció társul.
A távlati cél, hogy öt év alatt 50 ezer új lakás és több ezer új családi ház is épüljön a meglévők mellé.
Panyi Miklós államtitkár szerint az Otthon Start a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program.
