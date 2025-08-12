Kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhatnak az első lakásos projektek – villámgyors engedélyezés jön

A beruházások vizsgálatát az Otthon Start Programiroda végzi majd az Építési és Közlekedési Minisztérium részvételével. A cél, hogy néhány hónapon belül több ezer új építésű lakás fejlesztése indulhasson el elsőlakás-vásárlók számára.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a legutóbbi Kormányinfón leszögezte, az Otthon Start program szeptember 1-jén élesedik. Lényege, hogy az első lakásukat vásárlók fix 3 százalékos hitelhez juthatnak, országosan, korhatári megkötés nélkül, és sem meglévő, sem tervezett gyermekekhez nem kötik a hitelfelvétel lehetőségét. Amelynek felvételéhez tíz százalék önerőre van szükség, és bármely más kedvezményes hitellel – például falusi csokkal, csok plusszal és babaváró hitellel – is kombinálható. Emellett igényelhető vissza nem térítendő támogatás vagy illetékmentesség is, és a gyermekenkénti 10 millió forint elengedése.

A tájékozódás egy, a hétvégén elindított tájékoztató honlap segíti, amihez hírlevél és applikáció társul.