08. 12.
kedd
A mai Dopeman életének egyik legfontosabb napja

2025. augusztus 12. 13:13

Örömhírt jelentett be közösségi oldalán a rapper.

2025. augusztus 12. 13:13
Instagram bejegyzésben adta követői tudtára Pityinger László, azaz Dopeman, feleségül veszi szerelmét Viktóriát.

Dopeman az utóbbi időben a Digitális Polgári Körök népszerűsítése érdekében tett munkája, és Orbán Viktor podcastjében való vendéglátása miatt élvez kiemelt figyelmet.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

***

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vargazsoltmail
2025. augusztus 12. 14:23
Gratulálok Dopemannak és a Fidesznek, hogy így összeértek a Keresztény értékeink. Dopeman a Fidesznek való, a Fideszes pedofil szavazóknak, drogosoknak. Ahogy az EU sem az az EU amibe beléptünk, úgy már a Fidesz sem az amire eddig szavaztunk. Pedofilok, drograpperek, kurvák, prostik, jachton baszás, közpénzlopás és minden más. Ez az igazi Nereszténység! PEDOFidesz🍊 2026
Válasz erre
0
0
cutcopy
•••
2025. augusztus 12. 14:09 Szerkesztve
Sok fanyalgó amnéziás libernyák elfelejti amikor még Dopemant alternatív köztársasági elnökké választották és extázisban ünnepelték..
Válasz erre
0
1
westend
2025. augusztus 12. 13:55
massivement-1 2025. augusztus 12. 13:50 "kötelezővé ne tegyék, hogy pornóskurvákat kelljen feleségül venni" - tényleg, poloskád meg a rékucija ezen küzd? De te homár román vagy poloskatroll, nem mindegy neked?
Válasz erre
4
1
massivement-1
2025. augusztus 12. 13:50
Csak kötelezővé ne tegyék, hogy pornóskurvákat kelljen feleségül venni! Annál még Szájer is jobb!
Válasz erre
1
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!