A mai Dopeman életének egyik legfontosabb napja

Dopeman lett a hét sztárja Orbán Viktor szerint.
Örömhírt jelentett be közösségi oldalán a rapper.
Instagram bejegyzésben adta követői tudtára Pityinger László, azaz Dopeman, feleségül veszi szerelmét Viktóriát.
Dopeman az utóbbi időben a Digitális Polgári Körök népszerűsítése érdekében tett munkája, és Orbán Viktor podcastjében való vendéglátása miatt élvez kiemelt figyelmet.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
