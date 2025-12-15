Nincs menekvés: Ukrajnában ezentúl automatikusan kerülnek katonai adatbázisba a 18 évesek

Beismerték az ukránok: az önkéntesek elfogytak a frontról, kényszertoborzás folyik az országban
Az ezredes szerint a társadalom jelentős része láthatóan nem akar részt venni a háborúban.
A minisztérium szerint a fiataloknak ezért örülniük kéne, hiszen így elkerülhetik a sorban állást.
Az ukrán kormány legújabb határozata alapján kísérleti jelleggel bevezetik a katonai nyilvántartásba vétel automatikus rendszerét, amely elsősorban a 18. életévüket betöltő fiatal férfiakat, valamint a külföldön tartózkodó hadköteles korúakat érinti – írta a Kárpát Hír.
A védelmi minisztérium közlése szerint a projekt az állami adatbázisok összekapcsolásán alapul, így az érintetteknek nem kell személyesen megjelenniük a toborzóközpontokban (TCK), és „elkerülhetik a hosszú sorban állást”.
A rendelet két fő csoportra fókuszál, jelentősen leegyszerűsítve a korábbi adminisztratív folyamatokat. Az automatikus regisztráció a következő esetekben aktiválódik:
A minisztérium szerint a külföldön élők számára „különösen jelentős könnyítés”, hogy ehhez nem szükséges hazautazniuk, megjelenniük valamelyik toborzóközpontban (a hírhedt TCK-ban), illetve katonai orvosi vizsgálaton sem kell részt venniük – persze így az sem derülhet ki, ha esetleg alkalmatlanok a szolgálatra.
A rendszer működésének alapja a különböző állami regiszterek – például a demográfiai nyilvántartás, a migrációs adatbázis és az anyakönyvi adatok – automatikus összekapcsolása és adatátvitele.
A védelmi minisztérium digitális átalakításért felelős illetékese szerint ez jelentős terhet vesz le az állampolgárok válláról. „Az embereknek nem kell többé hivatalok között futkosniuk és sorban állniuk a kötelezettségeik teljesítéséhez. A rendszer automatikusan elvégzi ezt, hiszen már rendelkezésre állnak a szükséges adatok” – hangsúlyozták a minisztériumban.
Nyitókép forrása: YURIY DYACHYSHYN / AFP
