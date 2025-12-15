Nincs menekvés: Ukrajnában ezentúl automatikusan kerülnek katonai adatbázisba a 18 évesek

18 évesek: Azok a fiatalok, akik 17 éves korukban nem jelentkeztek kötelező jelleggel a toborzóirodában, a nagykorúvá válásuk napján automatikusan sorköteles státuszt kapnak.

Külföldön tartózkodók: A 18 és 60 év közötti, Ukrajnán kívül élő férfiak akkor kerülnek a nyilvántartásba, amikor a migrációs szolgálat külföldi kirendeltségein útlevelet igényelnek vagy cserélnek.

A minisztérium szerint a külföldön élők számára „különösen jelentős könnyítés”, hogy ehhez nem szükséges hazautazniuk, megjelenniük valamelyik toborzóközpontban (a hírhedt TCK-ban), illetve katonai orvosi vizsgálaton sem kell részt venniük – persze így az sem derülhet ki, ha esetleg alkalmatlanok a szolgálatra.

A rendszer működésének alapja a különböző állami regiszterek – például a demográfiai nyilvántartás, a migrációs adatbázis és az anyakönyvi adatok – automatikus összekapcsolása és adatátvitele.

A védelmi minisztérium digitális átalakításért felelős illetékese szerint ez jelentős terhet vesz le az állampolgárok válláról. „Az embereknek nem kell többé hivatalok között futkosniuk és sorban állniuk a kötelezettségeik teljesítéséhez. A rendszer automatikusan elvégzi ezt, hiszen már rendelkezésre állnak a szükséges adatok” – hangsúlyozták a minisztériumban.

