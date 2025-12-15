Ft
12. 15.
hétfő
tck kényszersorozás ukrajna

Nincs menekvés: Ukrajnában ezentúl automatikusan kerülnek katonai adatbázisba a 18 évesek

2025. december 15. 08:08

A minisztérium szerint a fiataloknak ezért örülniük kéne, hiszen így elkerülhetik a sorban állást.

2025. december 15. 08:08
null

Az ukrán kormány legújabb határozata alapján kísérleti jelleggel bevezetik a katonai nyilvántartásba vétel automatikus rendszerét, amely elsősorban a 18. életévüket betöltő fiatal férfiakat, valamint a külföldön tartózkodó hadköteles korúakat érinti – írta a Kárpát Hír. 

A védelmi minisztérium közlése szerint a projekt az állami adatbázisok összekapcsolásán alapul, így az érintetteknek nem kell személyesen megjelenniük a toborzóközpontokban (TCK), és „elkerülhetik a hosszú sorban állást”.

Kiket érint pontosan az új eljárás?

A rendelet két fő csoportra fókuszál, jelentősen leegyszerűsítve a korábbi adminisztratív folyamatokat. Az automatikus regisztráció a következő esetekben aktiválódik:

  • 18 évesek: Azok a fiatalok, akik 17 éves korukban nem jelentkeztek kötelező jelleggel a toborzóirodában, a nagykorúvá válásuk napján automatikusan sorköteles státuszt kapnak.
  • Külföldön tartózkodók: A 18 és 60 év közötti, Ukrajnán kívül élő férfiak akkor kerülnek a nyilvántartásba, amikor a migrációs szolgálat külföldi kirendeltségein útlevelet igényelnek vagy cserélnek.

A minisztérium szerint a külföldön élők számára „különösen jelentős könnyítés”, hogy ehhez nem szükséges hazautazniuk, megjelenniük valamelyik toborzóközpontban (a hírhedt TCK-ban), illetve katonai orvosi vizsgálaton sem kell részt venniük – persze így az sem derülhet ki, ha esetleg alkalmatlanok a szolgálatra. 

A rendszer működésének alapja a különböző állami regiszterek – például a demográfiai nyilvántartás, a migrációs adatbázis és az anyakönyvi adatok – automatikus összekapcsolása és adatátvitele.

A védelmi minisztérium digitális átalakításért felelős illetékese szerint ez jelentős terhet vesz le az állampolgárok válláról. „Az embereknek nem kell többé hivatalok között futkosniuk és sorban állniuk a kötelezettségeik teljesítéséhez. A rendszer automatikusan elvégzi ezt, hiszen már rendelkezésre állnak a szükséges adatok” – hangsúlyozták a minisztériumban.

Nyitókép forrása: YURIY DYACHYSHYN / AFP

***

 

chief Bromden
2025. december 15. 08:27
Meddig tűri az ukrán nép egy stróman uralkodását? Mondjuk úgy nehéz változtatni, ha egy stróman megtalálja a maga strómanjait is. :( A sajátjaik ellen forduló kápók sem végezték szépen.
pollip
2025. december 15. 08:26
Így biztos, hogy sokan lesznek útlevél nélkül, lejárt iratokkal nyeu-ban és szerte a világon. Hazamenni biztosan nem fognak.......
paperfellow
2025. december 15. 08:23
Azok a kígyózó sorok....
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 15. 08:21
Ruszki orkok ha hazatakarodnak, akkor szegény fiataloknak nem kellene harcolniuk a saját hazájukért. Szóval, fideszes agyhalottak, ki miatt is vannak a fronton szerencsétlen ukrán fiatalok? Halljam:
