Éjjel ismét megtámadták Moszkvát – a súlyos csapás után leálltak a repülőterek

Újabb dróntámadás rázta meg éjjel az orosz fővárost, több helyről is hallatszottak robbanások, elsősorban Isztrinszkij kerületében, több repülőtér forgalmát le kellett állítani – de mostanra már Domogyedovo és Zsukovszkij repülőterén is zavartalan a forgalom. Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin kijelentette, összesen 130 drónt lőtt le az orosz légvédelem.

Az Isztrinszkij kerület lakói számos hangos robbanást hallottak, de érkeztek bejelentések Kashirából és Kolomnából is – írta a vg. Az orosz védelmi minisztérium hivatalos adatai szerint