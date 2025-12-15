Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
moszkva orosz-ukrán háború oroszország

Éjjel ismét megtámadták Moszkvát – a súlyos csapás után leálltak a repülőterek

2025. december 15. 08:19

Összesen 130 drónt lőtt le az orosz légvédelem.

2025. december 15. 08:19
null

Újabb dróntámadás rázta meg éjjel az orosz fővárost, több helyről is hallatszottak robbanások, elsősorban Isztrinszkij kerületében, több repülőtér forgalmát le kellett állítani – de mostanra már Domogyedovo és Zsukovszkij repülőterén is zavartalan a forgalom. Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin kijelentette, összesen 130 drónt lőtt le az orosz légvédelem.

Az Isztrinszkij kerület lakói számos hangos robbanást hallottak, de érkeztek bejelentések Kashirából és Kolomnából is – írta a vg. Az orosz védelmi minisztérium hivatalos adatai szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

az egész éjszaka során körülbelül 130 ukrán drón semmisült meg.

Az ukrán fegyveres erők a főváros mellett Belgorodra is lecsaptak, amely során megrongálódott az orosz műszaki infrastruktúra egy része – jelentette Vjacseszlav Gladkov, Belgorod régió kormányzója.

Az orosz védelmi minisztérium arról adott ki tájékoztatást, hogy az éjszaka folyamán, közép-európai idő szerint vasárnap 21 óra és hétfő hajnali öt óra között lelőtt 130 ukrán drónból 38-at az asztraháni régió, 25-25-öt pedig a brjanszki és a moszkvai régió légterében semlegesítettek. Utóbbiak közül 15 tartott az orosz főváros felé.

Reggel öt és hat óra között további 16 drónt semmisítettek meg.

Zaporizzsja megyében ukrán dróncsapások az elmúlt nap folyamán két ember halálát okozták, és hetet megsebesítettek.

(Mandiner/MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Alexander Nemenov/AFP

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2025. december 15. 11:06
Azt hiszem nem sokaig kell arra varni,hogy a Kijev feletti viztarozo gatjat leromboljak az oroszok.A 15 balatonnyi viz siman megszuntetne az ilyen tamadasokat. Ha igy folytatjak nem zarhato ki,hogy a vege ez lesz.En katonakent siman lerendeznem szivfajdalom nelkul csak ket nappal elotte ertesitenem a varost az esemenyrol.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2025. december 15. 10:27
VÁLASZ IS MENNI FOG AZ TUTI!
Válasz erre
3
0
elcapo-2
2025. december 15. 10:23
Háborús hétköznapok, megy az adok , kapok. A ruszkik nyerésre állnak és pont.
Válasz erre
5
0
Süsüke
2025. december 15. 10:21
Az hogy kilőttek egy csomó drónt Oroszország felé az még nem jelent csapást. Még akkor sem ha betalál pár darab. A csapás az lesz amikor az oroszok válaszolnak!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!