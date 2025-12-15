Éjjel ismét megtámadták Moszkvát – a súlyos csapás után leálltak a repülőterek

Elkerekedett Putyin szeme: orosz árulók játszottak össze az ukránokkal – óriási a veszteség
Összesen 130 drónt lőtt le az orosz légvédelem.
Újabb dróntámadás rázta meg éjjel az orosz fővárost, több helyről is hallatszottak robbanások, elsősorban Isztrinszkij kerületében, több repülőtér forgalmát le kellett állítani – de mostanra már Domogyedovo és Zsukovszkij repülőterén is zavartalan a forgalom. Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin kijelentette, összesen 130 drónt lőtt le az orosz légvédelem.
Az Isztrinszkij kerület lakói számos hangos robbanást hallottak, de érkeztek bejelentések Kashirából és Kolomnából is – írta a vg. Az orosz védelmi minisztérium hivatalos adatai szerint
az egész éjszaka során körülbelül 130 ukrán drón semmisült meg.
Az ukrán fegyveres erők a főváros mellett Belgorodra is lecsaptak, amely során megrongálódott az orosz műszaki infrastruktúra egy része – jelentette Vjacseszlav Gladkov, Belgorod régió kormányzója.
Az orosz védelmi minisztérium arról adott ki tájékoztatást, hogy az éjszaka folyamán, közép-európai idő szerint vasárnap 21 óra és hétfő hajnali öt óra között lelőtt 130 ukrán drónból 38-at az asztraháni régió, 25-25-öt pedig a brjanszki és a moszkvai régió légterében semlegesítettek. Utóbbiak közül 15 tartott az orosz főváros felé.
Reggel öt és hat óra között további 16 drónt semmisítettek meg.
Zaporizzsja megyében ukrán dróncsapások az elmúlt nap folyamán két ember halálát okozták, és hetet megsebesítettek.
Két orosz hajó is megsemmisült a Kaszpi-tengeren.
Fotó: Alexander Nemenov/AFP