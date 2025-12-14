Ft
moszkva putyin nato főtitkár mark rutte atlanti - óceán nato oroszország

Konganak a NATO vészharangjai: Putyin eddig soha nem látott erőket mozgósít – új front nyílhat a konfliktusban

2025. december 14. 17:10

A NATO-jelentése arra figyelmeztet, hogy Oroszország tengeri stratégiája alapjaiban rajzolná át egy esetleges háború forgatókönyvét.

2025. december 14. 17:10
null

A NATO már nemcsak a szárazföldön és a levegőben, hanem a tengereken is egy esetleges Oroszországgal vívott konfliktusra készül – írta meg a TASZSZ.

A katonai szövetség friss jelentése szerint Oroszország tengeri fegyverkezése jóval túlmutat azon a forgatókönyvön, amely kizárólag az Atlanti-óceán feletti ellenőrzés megszerzésére összpontosít.

A dokumentum rámutat: Moszkva stratégiájának kulcseleme egy átfogó tengeri haderő kiépítése, amelynek célja, hogy Oroszország vezető szereplőként jelenjen meg a globális geogazdasági versenyben.

A jelentés szerint mindez arra kényszeríti a NATO-t, hogy olyan helyzetekre is felkészüljön, amelyek több fronton, több haderőnem bevonásával jelentenének kihívást, akár világméretű összefüggésben is. Ugyanakkor a jelentés hangsúlyozza, hogy a legtöbb válságforgatókönyv továbbra is egyetlen, a Balti-tengertől a Kara-tengerig húzódó térségre koncentrál.

A jelentés nyilvánosságra kerülése egybeesett Mark Rutte NATO-főtitkár figyelmeztetésével, miszerint a szövetség tagállamainak erősíteniük kell védelmi képességeiket annak érdekében, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított, történelmi léptékű háborút.

Mi vagyunk Oroszország következő célpontja”

– fogalmazott a NATO főtitkára, aki arra figyelmeztetett: Oroszország akár öt éven belül képessé válhat katonai erő alkalmazására a szövetség országaival szemben.

A NATO-főtitkár kijelentéseire Orbán Viktor is reagált egy vasárnapi interjúban. A miniszterelnök szerint ez elsősorban európai álláspont, amely élesen eltér az amerikai megközelítéstől, ugyanakkor megjegyezte: korábban is volt példa arra, hogy egyes szövetségesek részt vettek katonai műveletekben, míg mások kimaradtak, ilyen mértékű véleménykülönbség azonban eddig nem alakult ki.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

