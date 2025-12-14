Konganak a NATO vészharangjai: Putyin eddig soha nem látott erőket mozgósít – új front nyílhat a konfliktusban

A NATO már nemcsak a szárazföldön és a levegőben, hanem a tengereken is egy esetleges Oroszországgal vívott konfliktusra készül – írta meg a TASZSZ.

A katonai szövetség friss jelentése szerint Oroszország tengeri fegyverkezése jóval túlmutat azon a forgatókönyvön, amely kizárólag az Atlanti-óceán feletti ellenőrzés megszerzésére összpontosít.