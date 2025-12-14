Konganak a NATO vészharangjai: Putyin eddig soha nem látott erőket mozgósít – új front nyílhat a konfliktusban

Hiába fokozódik az őrület egész Európában, a magyar kormány továbbra is kiálla béke mellett (VIDEÓ)
A NATO főtitkára háborúba hívta az európaiakat.
A NATO-jelentése arra figyelmeztet, hogy Oroszország tengeri stratégiája alapjaiban rajzolná át egy esetleges háború forgatókönyvét.
A NATO már nemcsak a szárazföldön és a levegőben, hanem a tengereken is egy esetleges Oroszországgal vívott konfliktusra készül – írta meg a TASZSZ.
A katonai szövetség friss jelentése szerint Oroszország tengeri fegyverkezése jóval túlmutat azon a forgatókönyvön, amely kizárólag az Atlanti-óceán feletti ellenőrzés megszerzésére összpontosít.
A dokumentum rámutat: Moszkva stratégiájának kulcseleme egy átfogó tengeri haderő kiépítése, amelynek célja, hogy Oroszország vezető szereplőként jelenjen meg a globális geogazdasági versenyben.
A jelentés szerint mindez arra kényszeríti a NATO-t, hogy olyan helyzetekre is felkészüljön, amelyek több fronton, több haderőnem bevonásával jelentenének kihívást, akár világméretű összefüggésben is. Ugyanakkor a jelentés hangsúlyozza, hogy a legtöbb válságforgatókönyv továbbra is egyetlen, a Balti-tengertől a Kara-tengerig húzódó térségre koncentrál.
A jelentés nyilvánosságra kerülése egybeesett Mark Rutte NATO-főtitkár figyelmeztetésével, miszerint a szövetség tagállamainak erősíteniük kell védelmi képességeiket annak érdekében, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított, történelmi léptékű háborút.
Mi vagyunk Oroszország következő célpontja"
– fogalmazott a NATO főtitkára, aki arra figyelmeztetett: Oroszország akár öt éven belül képessé válhat katonai erő alkalmazására a szövetség országaival szemben.
A NATO-főtitkár kijelentéseire Orbán Viktor is reagált egy vasárnapi interjúban. A miniszterelnök szerint ez elsősorban európai álláspont, amely élesen eltér az amerikai megközelítéstől, ugyanakkor megjegyezte: korábban is volt példa arra, hogy egyes szövetségesek részt vettek katonai műveletekben, míg mások kimaradtak, ilyen mértékű véleménykülönbség azonban eddig nem alakult ki.
Szőlő utca, energia, nagyhatalmak: Orbán Viktor szerint a gyermekvédelemben nincs alku. A globális átalakulásban Amerika békét, Európa háborút akar. Magyarország mozgástere kulcsfontosságú a 2026-os választáson.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
