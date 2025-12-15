Ez sem visz közelebb a békéhez: Oroszország szomszédját ezzel provokálják

Minden este a litván katonai rendőrség járőrözni indul a határzónában. A léggömbök sötétedés után a leggyakoribbak.

A hadsereg katonai radarokat használ a ballonok követésére az égen, és megpróbálják elkapni a csempészeket, akik ott bukkannak fel, ahol a rakomány leesik.

A ballonok túl magasan repülnek ahhoz, hogy a légvédelemmel való lelövésük biztonságos vagy gazdaságos megoldás legyen, ezért a kormány 1 millió eurós díjat ajánlott fel bármely cégnek, amely kitalálja, hogyan fogja el őket.

Magát a litván-belarusz határt most egy magas fémkerítés jelöli, tetején és azon túl szögesdrótos tekercssel. Lent óriási betonblokkok jelzik a vonalat egy fehérorosz zászló és egy határátkelőhely előtt. Ez a fokozott biztonság a legnyilvánvalóbb jele annak, hogy Litvánia most ellenségesnek és veszélyesnek tekinti szomszédját – és szövetségesét, Oroszországot.

Nem messze, Minszkben, a Fehéroroszországot három évtizede irányító férfi, Alekszandr Lukasenka „ostobaságnak” minősíti a hibrid hadviselésről szóló összes beszédet.