Ez sem visz közelebb a békéhez: Oroszország szomszédját ezzel provokálják

Amikor a szél északnyugat felé fúj Fehéroroszország felől, Litvánia számíthat a légi forgalom szabotálására.
Az elmúlt 10 hétben a Belarusz felől érkező, illegális balloneregetés már 15 alkalommal kényszerítette Litvánia fő repülőterének leállítását, több ezer utazónak késést okozva. Egy alkalommal a légteret 11 órára teljesen lezárták – írja a BBC. A litván kormány biztos benne, hogy valami sokkal ellenségesebb dologgal van dolga, mint a csempészek.
Azt állítják, hogy a ballonokat Fehéroroszország, Oroszország legközelebbi szövetségese hibrid hadviselésben „fegyverré” tette.
A csempészek korábban is használtak ballonokat, de idén októberben hirtelen megnőtt a számuk. „A határon átnyúló szervezett bűnözésként indult, de már többször is láttuk, hogyan használja fel Fehéroroszország a szervezett bűnözést, hogy hatással legyen a szomszédos országokra” – mondta Kestutis Budrys külügyminiszter a BBC-nek a fővárosban, Vilniusban.
A litván külügyminiszter azt mondja, hogy a léggömböket olyan helyekről indítják, ahonnan a legjobban lehet célba venni Litvánia fő repülőterét, amely mindössze 30 kilométerre található a határtól.
Minden este a litván katonai rendőrség járőrözni indul a határzónában. A léggömbök sötétedés után a leggyakoribbak.
A hadsereg katonai radarokat használ a ballonok követésére az égen, és megpróbálják elkapni a csempészeket, akik ott bukkannak fel, ahol a rakomány leesik.
A ballonok túl magasan repülnek ahhoz, hogy a légvédelemmel való lelövésük biztonságos vagy gazdaságos megoldás legyen, ezért a kormány 1 millió eurós díjat ajánlott fel bármely cégnek, amely kitalálja, hogyan fogja el őket.
Magát a litván-belarusz határt most egy magas fémkerítés jelöli, tetején és azon túl szögesdrótos tekercssel. Lent óriási betonblokkok jelzik a vonalat egy fehérorosz zászló és egy határátkelőhely előtt. Ez a fokozott biztonság a legnyilvánvalóbb jele annak, hogy Litvánia most ellenségesnek és veszélyesnek tekinti szomszédját – és szövetségesét, Oroszországot.
Nem messze, Minszkben, a Fehéroroszországot három évtizede irányító férfi, Alekszandr Lukasenka „ostobaságnak” minősíti a hibrid hadviselésről szóló összes beszédet.
Nemrégiben a „bandita” csempészeket hibáztatta a léggömbökért, mondván, hogy csak profitot akartak, és kreatívan próbálták leküzdeni az új biztonsági kerítést.
Litvánia nem hiszi ezt, részben azért, mert Fehéroroszországnak már van gyakorlata a határon elkövetett „hibrid” támadások terén. 2021-ben az EU-ba igyekvő migránsokat nagy számban segítették átkelni Litvániába és Lengyelországba, szándékos válságot provokálva.
Egyelőre a Litvániába érkező és onnan induló utazóknak – és a légitársaságoknak – alkalmazkodniuk kell. Ez valami teljesen új dolog a légi közlekedési ágazat számára, Európa egyik repülőtere sem tapasztalt ilyet” – mondja Simonas Bartkus, a repülőtér vezérigazgatója egy vadonatúj vilniusi terminálon belül. Egy légitársaság már áthelyezte charterjáratait Litvánia második legnagyobb városába, Kaunasba, egy másik pedig csökkentette az esti járatait Vilniusba. Bartkus becslése szerint az összes érintett vállalkozás bevételkiesése az év végére eléri a 2 millió eurót.
Fotón: Alekszandr Lukasenka belarusz elnök (Sergei BOBYLYOV / POOL / AFP)