Oroszország drámai lépésre készül az Oresnyik rakétával

Oroszország és Belarusz létesítményeket épít a kilövőálláshoz, valamint megfigyelő és kommunikációs rendszereket. Ezek az intézkedések még nem készültek el.

A rakéta belarusz állomásoztatásának terve már tavaly nyilvános lett, amikor Aljakszandr Lukasenkó közölte: decemberben szolgálatba állhat az orosz rendszer. Ivashcsenko szerint Moszkva akár fizikailag is elhelyezheti a kilövőt az országban, de a teljes infrastruktúra nélkül az csupán makettként funkcionálna.

Ukrajnai források szerint Oroszország az Oresnyik rakétával olyan döntést készít elő, amely komoly nyomást gyakorolhat Európára.

Forrás: Anatolii Stepanov / AFP

A rakéta ugyanakkor továbbra is az orosz Stratégiai Rakétaerők irányítása alatt maradna, Belarusznak nem lenne beleszólása az alkalmazásába.

Az ukrán hírszerzés úgy látja, a telepítés célja Európa és a NATO befolyásolása, valamint az, hogy az eszközt megvédjék egy esetleges ukrán támadástól. Ha ugyanis Oroszország európai területén állomásozna, az ukrán hadsereg jogszerű célpontjának számítana.