Oroszország drámai lépésre készül az Oresnyik rakétával

Vérfagyasztó: letarolt egy ukrán várost Putyin kísérleti fegyvere (VIDEÓ)
A támadás után az orosz és ukrán vezetők eltérő verziókat adtak elő a fegyverek típusáról és hatásáról.
Ukrajna hírszerzése szerint Moszkva újabb lépésre készül a térségben, és ennek már most láthatók az előkészületei. Oroszország az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát telepítené Belaruszba, hogy nyomást gyakoroljon Európára és a NATO-ra.
Ukrán hírszerzési adatok szerint Oroszország olyan előkészületeket hajt végre Belaruszban, amelyek az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta telepítésére utalnak – írja a Kyiv Post. Oleg Ivashcsenko, az ukrán Külföldi Hírszerzési Szolgálat vezetője szerint már épülnek a szükséges katonai létesítmények, felügyeleti rendszerek és kommunikációs infrastruktúra is.
Látjuk az előkészületeket az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta telepítésére Belarusz területén
– mondta Ivashcsenko az ukrán médiának. Hozzátette:
Oroszország és Belarusz létesítményeket épít a kilövőálláshoz, valamint megfigyelő és kommunikációs rendszereket. Ezek az intézkedések még nem készültek el.
A rakéta belarusz állomásoztatásának terve már tavaly nyilvános lett, amikor Aljakszandr Lukasenkó közölte: decemberben szolgálatba állhat az orosz rendszer. Ivashcsenko szerint Moszkva akár fizikailag is elhelyezheti a kilövőt az országban, de a teljes infrastruktúra nélkül az csupán makettként funkcionálna.
A rakéta ugyanakkor továbbra is az orosz Stratégiai Rakétaerők irányítása alatt maradna, Belarusznak nem lenne beleszólása az alkalmazásába.
Az ukrán hírszerzés úgy látja, a telepítés célja Európa és a NATO befolyásolása, valamint az, hogy az eszközt megvédjék egy esetleges ukrán támadástól. Ha ugyanis Oroszország európai területén állomásozna, az ukrán hadsereg jogszerű célpontjának számítana.
A rakéta Belaruszból indítva rövidebb repülési idővel érhetné el az európai fővárosokat.
Ivashcsenko szerint a telepítéssel Moszkva képes lenne váratlan csapásokat mérni európai fővárosokra, szemben a Kapusztyin Jar teszttelepről indított támadásokkal. Az Oresnyiket eddig egy alkalommal alkalmazták biztosan: az ukrán város, Dnyipro ellen, tavaly november 21-én. Nyugati elemzők szerint
Ezt is ajánljuk a témában
A támadás után az orosz és ukrán vezetők eltérő verziókat adtak elő a fegyverek típusáról és hatásáról.
Ukrajna biztonsági szolgálatának vezetője, Vaszil Maljuk októberben azt közölte: az SBU és a katonai hírszerzés 2023-ban megsemmisítette az egyik, Kapusztyin Jarnál állomásozó orosz Oresnyik-kilövőt. Mint mondta, az akció titkos volt, és eredményét csak néhány külföldi elnök ismeri.
Nyitókép: ALEXANDER NEMENOV / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A támadás a nyílt tengeren történt.
A demilitarizált övezet felügyelete és kockázatai különösen vitatottak.
Az ukrán elnök videója és az orosz reakciók eltérő képet festenek a terepen zajló műveletekről.