Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Oresnyik ballisztikus rakéta belarusz orosz-ukrán háború Oroszország

Oroszország drámai lépésre készül az Oresnyik rakétával

2025. december 13. 22:45

Ukrajna hírszerzése szerint Moszkva újabb lépésre készül a térségben, és ennek már most láthatók az előkészületei. Oroszország az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát telepítené Belaruszba, hogy nyomást gyakoroljon Európára és a NATO-ra.

2025. december 13. 22:45
null

Ukrán hírszerzési adatok szerint Oroszország olyan előkészületeket hajt végre Belaruszban, amelyek az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta telepítésére utalnak – írja a Kyiv Post. Oleg Ivashcsenko, az ukrán Külföldi Hírszerzési Szolgálat vezetője szerint már épülnek a szükséges katonai létesítmények, felügyeleti rendszerek és kommunikációs infrastruktúra is.

Oroszország célja a nyomásgyakorlás Európára

Látjuk az előkészületeket az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta telepítésére Belarusz területén

– mondta Ivashcsenko az ukrán médiának. Hozzátette: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

Oroszország és Belarusz létesítményeket épít a kilövőálláshoz, valamint megfigyelő és kommunikációs rendszereket. Ezek az intézkedések még nem készültek el.

A rakéta belarusz állomásoztatásának terve már tavaly nyilvános lett, amikor Aljakszandr Lukasenkó közölte: decemberben szolgálatba állhat az orosz rendszer. Ivashcsenko szerint Moszkva akár fizikailag is elhelyezheti a kilövőt az országban, de a teljes infrastruktúra nélkül az csupán makettként funkcionálna.

Ukrajnai források szerint Oroszország az Oresnyik rakétával olyan döntést készít elő, amely komoly nyomást gyakorolhat Európára.
Ukrajnai források szerint Oroszország az Oresnyik rakétával olyan döntést készít elő, amely komoly nyomást gyakorolhat Európára.
Forrás: Anatolii Stepanov / AFP

 A rakéta ugyanakkor továbbra is az orosz Stratégiai Rakétaerők irányítása alatt maradna, Belarusznak nem lenne beleszólása az alkalmazásába.

Az ukrán hírszerzés úgy látja, a telepítés célja Európa és a NATO befolyásolása, valamint az, hogy az eszközt megvédjék egy esetleges ukrán támadástól. Ha ugyanis Oroszország európai területén állomásozna, az ukrán hadsereg jogszerű célpontjának számítana.

A rakéta Belaruszból indítva rövidebb repülési idővel érhetné el az európai fővárosokat. 

Ivashcsenko szerint a telepítéssel Moszkva képes lenne váratlan csapásokat mérni európai fővárosokra, szemben a Kapusztyin Jar teszttelepről indított támadásokkal. Az Oresnyiket eddig egy alkalommal alkalmazták biztosan: az ukrán város, Dnyipro ellen, tavaly november 21-én. Nyugati elemzők szerint 

  • a rakéta a szovjet RS–26 Rubezs módosított változata lehet, 
  • hatótávolsága több mint négyezer kilométer,
  • és akár hat, önálló célpontokra irányítható, hiperszonikus visszatérő egységet hordozhat.

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna biztonsági szolgálatának vezetője, Vaszil Maljuk októberben azt közölte: az SBU és a katonai hírszerzés 2023-ban megsemmisítette az egyik, Kapusztyin Jarnál állomásozó orosz Oresnyik-kilövőt. Mint mondta, az akció titkos volt, és eredményét csak néhány külföldi elnök ismeri.

Nyitókép: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!