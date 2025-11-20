Nem kellett sokat várni: egészpályás letámadásba kezdett az Európai Bizottság

Megtört a jég az Európai Unióban: Olaszország után Magyarország is fontos lépést tett meg
Nagyon hamar a tettek mezejére lépett Giorgia Meloni.
Hollandia és Svédország sem örül Magyarország döntésének.
A magyar Országgyűlés nagy többséggel megszavazta a laboratóriumban előállított hús termelésének és forgalmazásának tilalmát, noha az Európai Bizottság figyelmeztette Budapestet, hogy ez sérti az uniós jogot és akadályozza az egységes piac működését – írja az Euractiv.
Orbán Viktor miniszterelnök szerint a tiltás a hagyományos vidéki életmód védelmét szolgálja, míg Seth Roberts, a Good Food Institute vezető szakpolitikai menedzsere szerint a lépés alaptalan és jogilag védhetetlen.
Csehország, Litvánia, Hollandia és Svédország is aggályait fejezte ki a magyar döntéssel kapcsolatban.
