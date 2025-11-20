Ft
Nem kellett sokat várni: egészpályás letámadásba kezdett az Európai Bizottság

2025. november 20. 09:38

Hollandia és Svédország sem örül Magyarország döntésének.

2025. november 20. 09:38
A magyar Országgyűlés nagy többséggel megszavazta a laboratóriumban előállított hús termelésének és forgalmazásának tilalmát, noha az Európai Bizottság figyelmeztette Budapestet, hogy ez sérti az uniós jogot és akadályozza az egységes piac működését – írja az Euractiv.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a tiltás a hagyományos vidéki életmód védelmét szolgálja, míg Seth Roberts, a Good Food Institute vezető szakpolitikai menedzsere szerint a lépés alaptalan és jogilag védhetetlen.

Csehország, Litvánia, Hollandia és Svédország is aggályait fejezte ki a magyar döntéssel kapcsolatban.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

fogas paduc
2025. november 20. 16:24
A migrik ehhez mit fognak szólni? A Felhőatlasz c. filmet látta valaki? A végén még direktben fel fogják eteni a honpolgárral a hullákat. Így nem menne annyi fehérje kárba.....
Válasz erre
2
0
billysparks
2025. november 20. 16:01
Amúgy azok az országok háborodtak fel, ahol egyébként is moslékot és hulladékot esznek.
Válasz erre
6
0
szilvarozsa
2025. november 20. 15:59
Közötök?
Válasz erre
5
0
vakiki
2025. november 20. 14:56
Zabálják meg a műhúst. Nekünk nem kell. Miért baj ez? Ez hihetetlen,hogy minden baj,amit csinálunk. Menjenek már a bánatba.
Válasz erre
5
0
