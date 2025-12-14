Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
belarusz fogoly donald trump

Hatalmas diplomáciai fordulat: Trump olyat tett Lukasenka esetében, amire senki sem számított

2025. december 14. 11:42

Washington és Minszk váratlanul megegyezett, az amerikai elnök egyetlen tollvonással feloldotta a Fehéroroszországot fojtogató szankciókat. Cserébe Lukasenka eddig sosem látott engedményt tett: 123 politikai foglyot, köztük a rendszer legfőbb ellenségeit engedte szabadon.

2025. december 14. 11:42
null

Az Egyesült Államok váratlan diplomáciai áttörést ért el Minszkkel: Washington feloldotta a Fehéroroszországra kivetett káliumtrágyaszankciókat, cserébe 

Aljakszandr Lukasenka 123 politikai fogoly szabadon bocsátásáról döntött. 

A mostani lépés újabb bizonyítéka annak, hogy 

Donald Trump második ciklusa alatt Washington képes olyan „alkalmatlan tárgyalópartnereknek” tartott vezetőkkel is üzletet kötni, akikkel a korábbi adminisztrációk még szóba sem álltak volna. 

A szabadon engedettek között van a Nobel-békedíjas Alesz Bjaljackij, az ellenzék egyik legismertebb arca, Maria Kalesznyikava, valamint a korábbi elnökjelölt Viktor Babaryka. Mindenkit azonnal kiutasítottak Fehéroroszországból.

 

Lukasenka hivatala megerősítette: a 123 „külföldi és fehérorosz állampolgár” kegyelemben részesült, többségük „kémkedés” vagy „terrorizmus” vádjával került börtönbe. 

A mostani hullámmal a „megbocsátottak” száma 156-ra nőtt, és köztük brit, amerikai, litván, ukrán, lett, ausztrál és japán állampolgárok is vannak. 

A lépés mértéke és jellegzetessége ritkaságszámba megy a Lukasenka-rendszer történetében, és egyértelműen jelzi, hogy a rezsim valós engedményeket tett a szankciókért cserébe.

A szankciók feloldását a Trump által kinevezett elnöki különmegbízott, John Cole jelentette be Minszkben. 

„Trump elnök utasítására az Egyesült Államok feloldja a káliumtrágya-szankciókat” – mondta, hozzátéve: „Nagyon jó lépés ez Fehéroroszország számára.” 

Cole szerint a kétoldalú egyeztetések rendkívül „produktívak” voltak, és a felek a kapcsolatok normalizálásáról, valamint az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről is tárgyaltak.

A diplomata még azt is megjegyezte, hogy „Lukasenka jó tanácsokat ad” az ukrajnai konfliktus rendezéséhez.

A fejlemény nem csak diplomáciai értelemben jelentős. Fehéroroszország gazdasága a 2020 előtti években évi 2,4 milliárd dollárt keresett a káliumtrágya-exporton, amely a fehérorosz GDP közel 4 százalékát adta. 

A 2021-ben bevezetett amerikai szankciók súlyos csapást mértek erre az ágazatra. Most viszont Trump lépése újra pénzhez juttathatja Minszket – cserébe a rezsim a nemzetközi közvélemény előtt példátlan engedményt tett, tömegesen szabadítva ki olyan embereket, akiket korábban a „legveszélyesebb ellenségeinek” tartott.

Nyitókép: Evgenia Novozhenina / AFP

Chekke-Faint
2025. december 14. 13:01
Na ugye, hogy tárgyalással is lehet megoldani ellentéteket. De Rutte megmondta harcolni kell és háború, mert abban ő biztosan nem döglik meg.
masikhozzaszolo
2025. december 14. 12:33
Tudok ópiumháborúról. Meg újabban drogháborúról. Dzsungelharcról. Klímavészhelyzetről. De káliumtrágyaszankciókról nem. Mintha a belgák? hollandok szórtak volna ilyesmit. Paradicsomháború az olaszoknál.
pesti051
2025. december 14. 12:18
Gáz van Leyen elvtársnő! Trup szalonképessé tette Lukasenkát, Zelenszkij meg a cselédlépcsőn... Ciki. Az unio meg lassan a mosókonyhában...
