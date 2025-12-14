A szankciók feloldását a Trump által kinevezett elnöki különmegbízott, John Cole jelentette be Minszkben.

„Trump elnök utasítására az Egyesült Államok feloldja a káliumtrágya-szankciókat” – mondta, hozzátéve: „Nagyon jó lépés ez Fehéroroszország számára.”

Cole szerint a kétoldalú egyeztetések rendkívül „produktívak” voltak, és a felek a kapcsolatok normalizálásáról, valamint az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről is tárgyaltak.

A diplomata még azt is megjegyezte, hogy „Lukasenka jó tanácsokat ad” az ukrajnai konfliktus rendezéséhez.

A fejlemény nem csak diplomáciai értelemben jelentős. Fehéroroszország gazdasága a 2020 előtti években évi 2,4 milliárd dollárt keresett a káliumtrágya-exporton, amely a fehérorosz GDP közel 4 százalékát adta.