Édes bogaram, Nagy Ervin! Ha itt diktatúra lenne, szerinted eljátszhattad volna a Kincsem főszerepét?!

2025. december 07. 06:10

Nagy Ervin tehát éppen a magyar demokráciának köszönheti ismertségét, amit most oly nagyon le akar váltani.

2025. december 07. 06:10
Horváth K. József
Horváth K. József

Nagy Ervint, a Tisza párt dunaújvárosi képviselőjelöltjét voltaképpen a Mikulás hozta nekünk, pedig igazán nem szolgáltunk rá a virgácsra. 

A Mikulástól ugyanis kedves dolgokra számít az ember. Ahogy Orbán Viktor is, aki nem a cipőjét fényesítette ki, hanem a csizmáját. Azt tette az ablakba, mert (mint a kecskeméti háborúellenes gyűlésen mondta) nagyon szereti a csokoládét.  

Számomra a dolog ott lett elrontva, hogy a reggeli újságolvasás közben a Telex oldalán felbukkant Nagy Ervin interjúja, aki Magyar Péter egyik arca, mondhatni jobb keze. Így aztán el is dőlt, hogy nekem idén virgácsot hozott a Mikulás, nem csokoládét. 

Mielőtt elolvastam volna az írást, azonnal két idézet is eszembe jutott tőle a múltból. Az egyik: „A miniszterelnök úr egy meghasadt személyiség, akinek a tükörképe minden reggel a szemébe nevet, mert a fiatal demokrata helyett egy öreg autokrata néz vissza rá.” A másik: „Ha sikerül leváltanunk ezt a kormányt, akkor még az ükunokáim is büszkék lehetnek majd rám”. 

Ugye, mondtam, hogy virgács?

Miért is lenne Orbán Viktor öreg autokrata? Az autokrata ugyanis olyan személy, aki korlátlan hatalmat gyakorol, nem tűr ellentmondást, önkényesen dönt, és nem osztja meg a hatalmát, ami akár diktatúra formájában is megjelenhet. 

Édes bogaram! Ha Magyarországon diktatúra van, akkor legutóbb az a hárommilliót több tízezerrel meghaladó választópolgár ki a nyavalyára szavazott, egymástól teljesen függetlenül? Csak nem Orbán Viktorra?

Ha Magyarországon diktatúra lenne, akkor Nagy Ervin mikor játszhatta volna el a Kincsem főszerepét, amiben egy versenyló tette országosan ismertté a nevét. Az a ló, amely valószínűleg akkor is ismert lesz, amikor Nagy Ervin már rég el lesz felejtve. A filmhez is az az Andy Vajna kellett, akit a fene nagy diktatúrában Orbán Viktor emelt a filmgyártás élére. 

Nagy Ervin tehát éppen a magyar demokráciának köszönheti ismertségét, amit most oly nagyon le akar váltani. 

Magunk között vagyunk, ezért megsúgom a kedves olvasónak, az ükunokái inkább arra lesznek büszkék, hogy szépapjának nem sikerült megbuktatnia ezt a kormányt. Attól van ennyire biztonságos, szép életük, ami olyan, mint szépapjuk idejében még Nyugat-Európában volt, ám azóta vezetői hibájából, háborúpárti vonzódásuk miatt teljesen lepusztult. 

Nagy Ervinnek a diktatúra nyergéből persze azóta sem sikerült leszállnia. Mai telexes interjújában pedig azt az „okosságot” kegyeskedik a közvélemény elé tárni, hogy

„Belarusz előszobájában élünk.”

A sillabusz írja Belaruszról, hogy Lukasenka diktatórikus rendszert épít. A választások nem tisztességesek, a rendszer ellenfeleit elnyomják vagy bebörtönzik, a média pedig nem szabad. 

Gyanítom, abban a pillanatban nálunk sem lesz szabad és tisztességes a választás, amikor kiderül, hogy Orbán Viktor 2026 április 12-én nagy fölénnyel megnyerte a csatát. Ötödszörre egymás után, s még a kétharmad sem valószínűtlen. Ennek nyilván csak az lehet az oka, hogy a rendszer ellenfeleit elnyomják, a média pedig egyáltalán nem szabad. 

Halkan kérdem, ha nem volna szabad a média, mikor tudna Nagy Ervin – aki el van ugye nyomva – ilyen, a valósággal köszönőviszonyban sem lévő állításokat megfogalmazni egy ellenzéki portálon? 

Az, hogy a Tisza képviselőjelöltjeinek meg van tiltva a nyilatkozás, nyilván a legszabadabb, legdemokratikusabb szabály... Ő persze nem kért engedélyt az interjúhoz, mert ő szabad ember. S fel sem merül benne, hogy némelyek arra gyanakodnak, hogy Nagy Ervin éppen azért játszhatja el a szabad embert, mert már nagyon kínos, hogy a Tisza elhallgattatja a képviselőjelölteket. Fel kell hát mutatni ennek a cáfolatát: 

Azt megértem, hogy azokra vigyáznak, akik kevésbé jártasak, nincs rutinjuk a sajtóval, vagy most lettek jelöltek.” 

Nagy Ervin tehát már nagyfiú és megértő. De amikor azt kérdezik tőle, hogy hisz-e a pártfegyelemben, akkor gyomorforgatóan visszakérdez: „Az mi?” Mintha náluk oly nagy lenne a szabadság, hogy szájleragasztó tapaszra soha nem is volt szükség. Majd gúnyolódva kijelenti: „Abban nem hiszek, amit a Fidesz csinál, hogy mindenki bárányként bólogat, és ugyanazt bégeti, mert ezt találták ki a Karmelitában.”

Nagy Ervin, Magyar Péter és általában a Tisza, a brüsszeli fogvatartóival együtt a magyarok virgácsa. Pedig nekünk továbbra is Magyarország, a szabadság az első. A szabadság pedig Mikuláskor egyenlő egy csizmányi csokoládéval.  

(Fotó: Kisbenedek Attila, AFP)

