Édes bogaram, Nagy Ervin! Ha itt diktatúra lenne, szerinted eljátszhattad volna a Kincsem főszerepét?!

Miért is lenne Orbán Viktor öreg autokrata? Az autokrata ugyanis olyan személy, aki korlátlan hatalmat gyakorol, nem tűr ellentmondást, önkényesen dönt, és nem osztja meg a hatalmát, ami akár diktatúra formájában is megjelenhet.

Édes bogaram! Ha Magyarországon diktatúra van, akkor legutóbb az a hárommilliót több tízezerrel meghaladó választópolgár ki a nyavalyára szavazott, egymástól teljesen függetlenül? Csak nem Orbán Viktorra?

Ha Magyarországon diktatúra lenne, akkor Nagy Ervin mikor játszhatta volna el a Kincsem főszerepét, amiben egy versenyló tette országosan ismertté a nevét. Az a ló, amely valószínűleg akkor is ismert lesz, amikor Nagy Ervin már rég el lesz felejtve. A filmhez is az az Andy Vajna kellett, akit a fene nagy diktatúrában Orbán Viktor emelt a filmgyártás élére.

Nagy Ervin tehát éppen a magyar demokráciának köszönheti ismertségét, amit most oly nagyon le akar váltani.

Magunk között vagyunk, ezért megsúgom a kedves olvasónak, az ükunokái inkább arra lesznek büszkék, hogy szépapjának nem sikerült megbuktatnia ezt a kormányt. Attól van ennyire biztonságos, szép életük, ami olyan, mint szépapjuk idejében még Nyugat-Európában volt, ám azóta vezetői hibájából, háborúpárti vonzódásuk miatt teljesen lepusztult.