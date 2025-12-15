Nógrádi György: Washington ítéletet mondott Európáról, eltűnhet az öreg kontinens

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése
A Tisza Párt a jövő évi választás legfontosabb kérdését is igyekszik homályban tartani. Nem véletlenül.
Európa már nem központi szereplő az amerikaiak szemében sem.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzeten részletesen foglalkozik az Egyesült Államok új, 33 oldalas nemzetbiztonsági stratégiájának Európa-megítélésével. A dokumentum szerint Európa a civilizációs eltűnés szélén áll, elsősorban a kezelhetetlen migráció és az önbizalom hiánya miatt.
Kapcsolódó vélemény
Trumpék stratégiája kíméletlen diagnózis, de legalább kimondja: a nemzetállami rendszer nem a múlt, hanem a jövő egyetlen életképes kerete.
Az amerikaiak szerint az európaiak többsége békében akar élni, ám ezt a vezetők politikája nem tükrözi. Sok európai kormány többpárti koalícióból áll, ami korlátozza cselekvőképességüket, miközben elnyomják a véleményszabadságot és megakadályozzák más nézetek felszínre kerülését.
Washington jövőbeli partnere Európában kizárólag a patrióta frakció lesz, amelynek erősödnie kell a kontinensen.
Nógrádi kiemeli, hogy amerikai képviselők akár a NATO-ból való kilépést is felvetették, mivel a szövetség eredeti célja – a Szovjetunió feltartóztatása – már évtizedek óta okafogyottá vált, és ma inkább teher, mint haszon.
A szakértő szerint az amerikai stratégia összességében komoly figyelmeztetés Európa számára: saját erőből kell erősödnie, különösen a patrióta erőknek, miközben a transzatlanti kapcsolatok kiéleződnek – európai vezetők, mint Donald Tusk vagy Ursula von der Leyen elutasítóan reagáltak a dokumentumra. Nógrádi szerint az új stratégia jól mutatja a Trump-adminisztráció új, pragmatikus prioritásait, ahol Európa már nem központi szövetséges.
Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP
Kapcsolódó vélemény
Trumpék stratégiája kíméletlen diagnózis, de legalább kimondja: a nemzetállami rendszer nem a múlt, hanem a jövő egyetlen életképes kerete.
***