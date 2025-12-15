Ft
12. 15.
hétfő
Előfizetés
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nógrádi györgy nato egyesült államok európa

Nógrádi György: Washington ítéletet mondott Európáról, eltűnhet az öreg kontinens

2025. december 15. 08:49

Európa már nem központi szereplő az amerikaiak szemében sem.

2025. december 15. 08:49
null

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzeten részletesen foglalkozik az Egyesült Államok új, 33 oldalas nemzetbiztonsági stratégiájának Európa-megítélésével. A dokumentum szerint Európa a civilizációs eltűnés szélén áll, elsősorban a kezelhetetlen migráció és az önbizalom hiánya miatt.

Washington jövőbeli partnere Európában kizárólag a patrióta frakció lesz, amelynek erősödnie kell a kontinensen.

Nógrádi kiemeli, hogy amerikai képviselők akár a NATO-ból való kilépést is felvetették, mivel a szövetség eredeti célja – a Szovjetunió feltartóztatása – már évtizedek óta okafogyottá vált, és ma inkább teher, mint haszon.

A szakértő szerint az amerikai stratégia összességében komoly figyelmeztetés Európa számára: saját erőből kell erősödnie, különösen a patrióta erőknek, miközben a transzatlanti kapcsolatok kiéleződnek – európai vezetők, mint Donald Tusk vagy Ursula von der Leyen elutasítóan reagáltak a dokumentumra. Nógrádi szerint az új stratégia jól mutatja a Trump-adminisztráció új, pragmatikus prioritásait, ahol Európa már nem központi szövetséges.

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
•••
2025. december 15. 09:56 Szerkesztve
Obamaki óta fő cél az EU szétverése... liberálhibbantak meg azt hitték, hogy a demokraták támogatják az EU-t... naív hülyék! :D
Válasz erre
0
0
kalmanok
2025. december 15. 09:28
Jégkorszak 2. - Az olvadás
Válasz erre
0
0
Lami66
•••
2025. december 15. 09:12 Szerkesztve
Az usa azt csinálja amit a 2 világháborúban. Hagyja, hogy ejrópa nekimenjen az ősellenség oroszoknak. Aztán amikor mindkettő teljesen kikészül a háborúban, majd idejönnek az amcsik aztán nemcsak nyugat európát foglalják el mint 80 évvel ezelőtt, hanem az egészet és még az oroszokból és egy nagyobb részt. És a világ túlnépesedése, valamint európa kiöregedése se lesz probléma egy darabig a néhány százmillió halott után
Válasz erre
2
0
Héja
2025. december 15. 09:08
A nemzetállam a legkisebb, még belátható (és belakható) térség. Ezek békés versengése viszi előre a világot.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!