Nógrádi György: Washington ítéletet mondott Európáról, eltűnhet az öreg kontinens

Nógrádi kiemeli, hogy amerikai képviselők akár a NATO-ból való kilépést is felvetették, mivel a szövetség eredeti célja – a Szovjetunió feltartóztatása – már évtizedek óta okafogyottá vált, és ma inkább teher, mint haszon.

A szakértő szerint az amerikai stratégia összességében komoly figyelmeztetés Európa számára: saját erőből kell erősödnie, különösen a patrióta erőknek, miközben a transzatlanti kapcsolatok kiéleződnek – európai vezetők, mint Donald Tusk vagy Ursula von der Leyen elutasítóan reagáltak a dokumentumra. Nógrádi szerint az új stratégia jól mutatja a Trump-adminisztráció új, pragmatikus prioritásait, ahol Európa már nem központi szövetséges.

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP