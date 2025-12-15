Ft
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ausztrália terror zsidó

A holokausztot túlélte, az ausztráliai terrortámadásban elhunyt – hősként mentette meg a felesége életét

2025. december 15. 09:04

Egy 10 éves kislány is az áldozatok között van.

2025. december 15. 09:04
null

Mint arról beszámoltunk, brutális terrortámadás történt a világhírű Bondi Beach-en Sydney-ben, ahol a strand közelében éppen egy Hanuka-ünnepség zajlott mintegy 2000 résztvevővel. A tragédia helyszínén két, feketébe öltözött férfi, apja és fia nyitott tüzet, rendőrségi információk szerint a lövöldözésben tizenhat ember vesztette életét – köztük egy 10 éves kislány és egy holokauszt-túlélő. A tájékoztatás szerint a rendőrök végeztek az idősebb támadóval, egy másik pedig válságos állapotban van.

A támadást az 50 éves Sajid Akram és 24 éves fia, Naveed Akram követte el. Az áldozatok között egy tízéves kislány, egy rabbi, egy holokauszt-túlélő és több civil is volt; a halottak életkora 10 és 87 év között mozgott – írta az Index.

A 10 éves Matilda egy sydney-i orosz iskola tanulója volt, nyelvtantanárnője megható sorokkal búcsúzott tőle:

Ragyogó, örömmel teli gyermek volt, akinek a fénye mindenkit beterített.”

Szintén az áldozatok között van Alexander Kleytman, aki feleségével együtt túlélte a holokausztot – a férfi most hősként hunyt el, miután a testével védelmezte az asszonyt a támadás során.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Sydney Hatzolah Facebook-oldala

Összesen 17 komment

regi-nyarakon21
2025. december 15. 11:11
Borzasztó, hogy ilyesmi megtörténhet, és hogy egyre sűrűbben meg is történik. Az iszlám terror már egész Európát beárnyékolja. Ursula és Weber, az önfelszámoló biztosok jó munkát végeztek. Meg persze Merkel…
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
•••
2025. december 15. 10:05 Szerkesztve
Alex Kleytman (1938 - 2025) Hebrew: אלכסנדר אלכס קלייטמן Birthdate: 1938. április 22. (innen:geni.com) (innen: geni.com ) Birthplace: Lviv / Lwów, Ukraine Death: 2025. december 14. (87) Bondi Beach, NSW, Australia (Terror Attack)
Válasz erre
3
0
counter-revolution
2025. december 15. 09:53
Nagyon szomorú, alig tudtam aludni.
Válasz erre
3
1
borsos-2
2025. december 15. 09:34
Hány éves egy ma is élő holokauszt túlélő?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!