A holokausztot túlélte, az ausztráliai terrortámadásban elhunyt – hősként mentette meg a felesége életét

Mint arról beszámoltunk, brutális terrortámadás történt a világhírű Bondi Beach-en Sydney-ben, ahol a strand közelében éppen egy Hanuka-ünnepség zajlott mintegy 2000 résztvevővel. A tragédia helyszínén két, feketébe öltözött férfi, apja és fia nyitott tüzet, rendőrségi információk szerint a lövöldözésben tizenhat ember vesztette életét – köztük egy 10 éves kislány és egy holokauszt-túlélő. A tájékoztatás szerint a rendőrök végeztek az idősebb támadóval, egy másik pedig válságos állapotban van.

A támadást az 50 éves Sajid Akram és 24 éves fia, Naveed Akram követte el. Az áldozatok között egy tízéves kislány, egy rabbi, egy holokauszt-túlélő és több civil is volt; a halottak életkora 10 és 87 év között mozgott – írta az Index.