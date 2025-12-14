Kivont karddal védte Orbán Viktort Szijjártó Péter: súlyos vádakat fogalmazott meg Zelenszkij kulcsembere

Lenin-renddel tüntetné ki Orbán Viktort a lengyel külügyminiszter – Szijjártó Péter tette helyre kollégáját
Lengyelországban ki nem állhatják a háborúellenes hangokat.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bírálta Orbán Viktor mohácsi beszédét az EU által befagyasztott orosz vagyonról, Szijjártó Péter pedig reagált a kijelentésekre.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, X-oldalán kritizálta Orbán Viktor mohácsi Háborúellenes Gyűlésen mondott beszédét, amelyben a magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az EU által a befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzányúlás hadüzenettel érne fel.
„Oroszország legértékésebb beépített embere Európában” – fűzte hozzá bejegyzéséhez Szibiha. Az ukrán politikus vádaskodására Szijjártó Péter külügyminiszter reagált.
Megértenék kérlek, hogy ez a maguk háborúja és nem a mienk!!”
– kommentálta Szijjártó Péter Szibiha szavait, utalva arra, hogy ha valóban Ukrajnába küldené az Unió Oroszország befagyasztott vagyonát, akkor annak 135 milliárd eurós biztosítékát az EU tagállamainak kellene megfizetnie.
