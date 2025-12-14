Ft
Kivont karddal védte Orbán Viktort Szijjártó Péter: súlyos vádakat fogalmazott meg Zelenszkij kulcsembere

2025. december 14. 19:36

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bírálta Orbán Viktor mohácsi beszédét az EU által befagyasztott orosz vagyonról, Szijjártó Péter pedig reagált a kijelentésekre.

2025. december 14. 19:36
null

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, X-oldalán kritizálta Orbán Viktor mohácsi Háborúellenes Gyűlésen mondott beszédét, amelyben a magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az EU által a befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzányúlás hadüzenettel érne fel.

„Oroszország legértékésebb beépített embere Európában” – fűzte hozzá bejegyzéséhez Szibiha. Az ukrán politikus vádaskodására Szijjártó Péter külügyminiszter reagált. 

Megértenék kérlek, hogy ez a maguk háborúja és nem a mienk!!”

– kommentálta Szijjártó Péter Szibiha szavait, utalva arra, hogy ha valóban Ukrajnába küldené az Unió Oroszország befagyasztott vagyonát, akkor annak 135 milliárd eurós biztosítékát az EU tagállamainak kellene megfizetnie.

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

***

optimista-2
2025. december 14. 20:51
Megértenék kérlek, hogy ez a maguk háborúja és nem a mienk!! Valaki lefordítaná ezt a mondatot magyarra ?
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 14. 20:40
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. december 14. 20:38
Magyarország szavazott, Ukrajna nem való az EU-ba! (95%) Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót nem importálunk. Amíg nincs tartós béke Ukrajnában, addig Ukrajna semminemű EU csatlakozása szóba sem kerülhet. Tessék tűzszünetet és békét kötni! Orbán nagyvonalú volt amikor társult tagságot ajánlott, ha tartósan béke lesz Ukrajnában. Ez a legjobb ajánlat amit Ukrajna kaphat.
Válasz erre
3
0
akitiosz
2025. december 14. 20:37
Na és hol ez a kivont kardos Szijjártó? Se videó, se kép. Már megint hazudik ez az újság. Eleve nem von kardot, aki nem akarja használni azt. Mondjuk jobb lenne a világ, ha a politikusok nem másokat küldenének háborúba, hanem egymás között kardoznák le. De nem tudnak kardozni sem. A diplomaták NEM VONNAK KARDOT!
Válasz erre
1
1
