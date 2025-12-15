A jobboldali recept Latin-Amerikában is működik: Chilében is győzött a konzervatív jelölt

José Antonio Kast, a jobboldali Republikánus Párt jelöltje aratott győzelmet a chilei elnökválasztás vasárnapi második fordulójában, körülbelül 58 százalékos támogatottsággal a kormányzó baloldali koalíció és a Kommunista Párt 42 százalékot szerzett jelöltje, Jeannette Jara előtt – közölte a Servel chilei választási szolgálat a szavazatok közel száz százalékos feldolgozottsága alapján.

Az 59 éves Kast, aki harmadszor indult az elnöki posztért, győzelmi beszédében Santiago de Chilében több ezer támogató előtt hangsúlyozta: „Chile változást akar”, és ígéretet tett a „valódi változásra”, kiemelve a közbiztonság helyreállítását és a félelem nélküli életet. Kast március 11-én lép hivatalba a jelenlegi baloldali elnök, Gabriel Boric utódjaként négyéves mandátummal. Jara elismerte vereségét, telefonon gratulált Kastnak, és az X-en közzétett üzenetében úgy fogalmazott: „a demokrácia hangosan és egyértelműen megszólalt”.