Az áramkimaradás a kezdet, azt követi a hóesés – és Az eternauta világában a kihalás

Az eternauta – ki tudja, melyik verzió?

Az újságíró és képregény-alkotó Héctor Germán Oesterheld képregénye eredetileg 1957 és 1959 között futott, majd a hatvanas években újraírták, illetve folytatásokat is kapott a későbbi évtizedekben, többnyire egyre komolyabb háborúellenes felhanggal, ami azért a rengeteg ember halálát okozó piszkos háború után egyáltalán nem meglepő. És ugyan a Bruno Stagnaro rendezésében elkészült 2025-ös feldolgozás számos ponton eltér az eredeti műtől, sok esetben még így is képről képre fel lehet ismerni a cselekményt.

De ahogy mindig, itt is akadnak extra karakterek és abszolút felesleges módosítások, így például Inga, a futár szerepeltetése sem egyértelműen logikus, az pedig, hogy az eredetileg kisfiú Pablo itt most egy kínai tini, nos, az semmit sem ad hozzá a történethez – bár nem is vesz el.

Az eternauta

Emiatt megvannak a tipikus Netflix-jegyek, emellett a CGI lehet egy-egy jelenetnél zavaró, de még ezen negatívumok mellett is fontosabb megjegyezni azt, hogy mindezen túl is abszolút érezni az argentin ízt és a megszokottól eltérő mentalitást. Az Amikor a gonosz leselkedik a moziban jeleskedett korábban, most pedig a Netflix szériája mutat komoly alternatívát az általában látott apokaliptikus sorozatok mellett. Ha valaki nézett The Walking Dead és The Last of Us jellegű történeteket, azokban nagyon általános az a megközelítés, hogy ember embernek farkasa, így senkiben sem lehet megbízni.