„Nehéz idők járnak Európára” – kemény kritikával illette a nyugati vezetőket az egykori ukrán külügyminiszter

Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere az Euronewsnak azt mondta: a békekötésre irányuló diplomáciai törekvések közepette a jelenlegi „döntéshozatali tempó” mellett „nem várnak jó idők Európára.”

Kuleba szerint az európai szövetségesek nem tudnak „válaszokat adni a legfontosabb kérdésekre”.

„Nem kínos, hogy közel négy évvel a háború kitörése után az európai vezetők még mindig egyik ötletről a másikra ugrálnak, a békefenntartó erők küldésétől az ukrán hadsereg megerősítéséig?” – tette fel a kérdést az ukrán politikus.