Putyin lekapcsolta a villanyt az ukránoknál: példátlan károkat okozott az éjjeli légitámadás

Zelenszkij meghúzta Ukrajna vörös vonalát: futótűzként terjed a hír, hogy Moszkva eltörölné a térképről Brüsszelt
Közben az ukrán hadsereg eddigi legsúlyosabb veresége bontakozik ki a kelet-ukrajnai Pokrovszk városában.
Mintegy hatvanezer ember maradt áram nélkül, miután Oroszország éjszaka légitámadást indított az Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsja megyében. Két ember megsebesült, épületek dőltek romba – közölte vasárnap a régió kormányzója.
A szolgáltatók helyreállítják az áramellátást, amint azt a biztonsági helyzet lehetővé teszi”
– írta Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, ahol éjszakai fényképeket tett közzé az épületek megrongálódott ablakairól és homlokzatairól.
Fedorov közlése szerint az éjszakai támadásban két ember megsebesült. A kormányzó hozzátette, hogy 24 óra alatt a régió 18 települését érte támadás, egy ember meghalt, három megsebesült.
Közben egyre inkább tarthatatlanná válik a helyzet a csatatéren,
Elképesztő fölényben van az orosz hadsereg, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nyolcszoros túlerőben vannak, a front városhoz közeli szakaszain szerinte 170 ezer orosz katona gyűlt össze.
Szakértők szerint Pokrovszk ellenőrzése lehetővé tenné Moszkva számára, hogy tovább zavarja az ukrán ellátási vonalakat a keleti fronton, és fokozza a Csasziv Jar elfoglalására irányuló, régóta folyó hadjáratát, amely magasabban fekvő területen fekszik, és így potenciálisan nagyobb terület ellenőrzését teszi lehetővé.
MTI/Mandiner
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Marina MOISEIENKO / AFP