11. 02.
vasárnap
légitámadás front csatatér áramszünet orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Zaporizzsja

Putyin lekapcsolta a villanyt az ukránoknál: példátlan károkat okozott az éjjeli légitámadás

2025. november 02. 10:28

Közben az ukrán hadsereg eddigi legsúlyosabb veresége bontakozik ki a kelet-ukrajnai Pokrovszk városában.

2025. november 02. 10:28
null

Mintegy hatvanezer ember maradt áram nélkül, miután Oroszország éjszaka légitámadást indított az Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsja megyében. Két ember megsebesült, épületek dőltek romba – közölte vasárnap a régió kormányzója.

A szolgáltatók helyreállítják az áramellátást, amint azt a biztonsági helyzet lehetővé teszi” 

– írta Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, ahol éjszakai fényképeket tett közzé az épületek megrongálódott ablakairól és homlokzatairól.

Fedorov közlése szerint az éjszakai támadásban két ember megsebesült. A kormányzó hozzátette, hogy 24 óra alatt a régió 18 települését érte támadás, egy ember meghalt, három megsebesült.

Pokoli a helyzet az erődvárosnál

Közben egyre inkább tarthatatlanná válik a helyzet a csatatéren, 

az ukrán hadsereg eddigi legsúlyosabb veresége bontakozik ki a kelet-ukrajnai Pokrovszk városában.

Elképesztő fölényben van az orosz hadsereg, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nyolcszoros túlerőben vannak, a front városhoz közeli szakaszain szerinte 170 ezer orosz katona gyűlt össze.

Szakértők szerint Pokrovszk ellenőrzése lehetővé tenné Moszkva számára, hogy tovább zavarja az ukrán ellátási vonalakat a keleti fronton, és fokozza a Csasziv Jar elfoglalására irányuló, régóta folyó hadjáratát, amely magasabban fekvő területen fekszik, és így potenciálisan nagyobb terület ellenőrzését teszi lehetővé.

MTI/Mandiner

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Marina MOISEIENKO / AFP

cutcopy
2025. november 02. 11:10
Egyik nap győzelmi ének másnap sírás, ez zselé két bitje..
vakiki
2025. november 02. 11:02
Pedig most akarják megfizettetni az orosz hadsereget! Inkább békét kellene kötni ripacs,hogy ne pusztuljanak az emberek,a települések. De ehhez hülye vagy!
llnnhegyi
•••
2025. november 02. 10:54
Egyre reménytelenebb az ukrán hadsereg helyzete. Hiába csókolgatják, ölelgetik egymást Ursula és Zelensky. Sőt a hajlandók tábora ( háborús uszítók) is nyalogatja Zelensky seggét! Követelik a háború folytatását. Ez nem önvédelem!! Ez önmagában pusztítás. Fogják le Ursula ,náci vezér kezét!
kbexxx
•••
2025. november 02. 10:42
Zselé hazárdirozik ,mindent egylapra tesz . Semmi sem számít ,csak a Látszat ..! Elképesztő fölényben ,】van az orosz,.. az ukrán hadsereg eddigi legsúlyosabb veresége alakul ki Pokrovszkban.!
