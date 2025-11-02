Putyin lekapcsolta a villanyt az ukránoknál: példátlan károkat okozott az éjjeli légitámadás

Pokoli a helyzet az erődvárosnál

Közben egyre inkább tarthatatlanná válik a helyzet a csatatéren,

az ukrán hadsereg eddigi legsúlyosabb veresége bontakozik ki a kelet-ukrajnai Pokrovszk városában.

Elképesztő fölényben van az orosz hadsereg, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nyolcszoros túlerőben vannak, a front városhoz közeli szakaszain szerinte 170 ezer orosz katona gyűlt össze.

Szakértők szerint Pokrovszk ellenőrzése lehetővé tenné Moszkva számára, hogy tovább zavarja az ukrán ellátási vonalakat a keleti fronton, és fokozza a Csasziv Jar elfoglalására irányuló, régóta folyó hadjáratát, amely magasabban fekvő területen fekszik, és így potenciálisan nagyobb terület ellenőrzését teszi lehetővé.