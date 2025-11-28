Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar divat magyar divattervezők ágazat közlemény kreatívipar Jakab Zsófia kreativitás társaság

A trendek nyomában: nevet vált a Magyar Divat & Design Ügynökség

2025. november 28. 17:06

A változás az ügynökség év elején kibővült feladatkörének hatékonyabb ellátása érdekében történik.

2025. november 28. 17:06
null

Creative Hungary Nonprofit Zrt. (CH) néven folytatja működését a Magyar Divat & Design Ügynökség december 1-től.

A névváltás az ügynökség év elején kibővült feladatkörének hatékonyabb ellátása érdekében történik, és segíti a hazai kreatívipar nemzetközi láthatóságának növelésére irányuló törekvéseket – közölte az MDDÜ az MTI-vel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Mint írták, a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. 2018-as alapítása óta a divat- és dizájnágazat stratégiai fejlesztésén dolgozik, szakmai koordinációval, a hazai termékek elérhetőségének és exportképességének erősítésével, valamint a gyártási és oktatási háttér fejlesztésével. A szervezet mára a hazai kreatívipar meghatározó szereplőjévé vált: olyan kiemelt eseményeket valósít meg, mint

  • a régió központi divatrendezvényének számító Budapest Central European Fashion Week,
  • a két évtizedes múlttal bíró Budapest Design Week,
  • vagy a nemzetközileg is díjazott 360 Design Budapest kiállítás.

Emellett számos nemzetközi rendezvényen keresztül biztosít bemutatkozási lehetőséget a magyar divat- és dizájntervezőknek, valamint ipar- és képzőművészeknek.

„A kreatívipar világszerte és Magyarországon is egyre erőteljesebb gazdasági tényező. A globális GDP mintegy 3 százalékát adja, de a becslések szerint ez az arány 2030-ra akár 8-10 százalékra is emelkedhet. 

Európában több mint nyolcmillió munkahelyet tart fenn a szektor.

 Magyarországon a kreatívipar a második leggyorsabban növekvő ágazat, amely vidéki kis- és középvállalkozások ezreit tartja életben, kimagasló exportpotenciállal és jelentős innovációs kapacitással bír” – hangsúlyozta a közlemény.

Ezt is ajánljuk a témában

Fókuszban a kreatívipar

A névváltás a társaság korábban kibővült kreatívipari szerepvállalását teszi egyértelművé. 

A Magyarország versenyképességi stratégiájában megjelölt hat kiemelt iparág egyikeként a kreatívipar erősítése fókuszba került. 

Ezt támogatva az ügynökség fejlesztő tevékenysége 2025 év elejétől a divat- és textiliparra, a bútorgyártásra és formatervezésre, az offline és online játéktervezésre, valamint a szépség- és szépségápolási iparra is kiterjed. Az ügynökség az új területeket már több ponton integrálta meglévő projektjeibe és a hozzájuk kapcsolódó új programok kialakítása is folyamatban van.

A kreatívipar ma már nem elszigetelt ágazatok összessége, hanem egymásra épülő, gazdasági értéket teremtő ökoszisztéma. 

Nem véletlen, hogy a világ legsikeresebb gazdaságai – Franciaország, Olaszország, az Egyesült Államok vagy Dél-Korea – régóta kiemelt ágazatként kezelik a kreatívipart. A névváltás annak a stratégiai iránynak a lekövetése, hogy a szervezet a korábbinál szélesebb kreatívipari szegmens fejlesztésén dolgozik, amellyel hosszú távon szeretnénk erősíteni Magyarország kreatívipari pozícióját” – idézte Jakab Zsófiát, a Creative Hungary (CH) vezérigazgatóját, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztost a közlemény.

Kaput nyitnak a nagyvilágra

Mint írták, a kibővült működési területre reagálva a társaság iparági felmérést indított, annak érdekében, hogy feltérképezze a szektor aktuális helyzetét és a vállalkozói visszajelzésekre alapozva indítsa el új, illetve bővítse meglévő projektjeit. 

„A névváltás illeszkedik ahhoz a nemzetközi gyakorlathoz, amelyben a kreatív gazdaság országmárkához kötött, jól azonosítható intézményi struktúrákban működik. Így az új név azt is támogatja, hogy a hazai kreatívipari szereplők egységes, nemzetközileg is érthető szakmai keretben jelenhetnek meg” – részletezte Jakab Zsófia a névváltás hátterét.

A közlemény kiemelte, hogy 

az ügynökség munkája révén magyar tervezők Londontól Milánóig, Dubajtól Párizsig mutatkozhattak be külföldön, 

több mint 140 hazai márka vett részt mentor- és fejlesztési programokban, és több mint ötven hazai és nemzetközi eseményen jelent meg a magyar kreatívipar a Budapest Select ernyőmárkán keresztül.

A szervezet továbbra is nonprofit alapon, a hazai és nemzetközi együttműködések erősítésével és a tehetségek támogatásával kíván hozzájárulni a magyar kreatívipar fejlődéséhez.

(MTI)

Nyitókép: Hungarian Fashion & Design Agency Facebook-oldala

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
flesh ripper
2025. november 28. 17:11
Pár év alatt sikerült ledolgozniuk magukat a bukaresti segg alá. Elüldözték a tehetséges, külföldön ismert és elismert tervezőket s csináltak egy lábszagos, provinciális, dilettáns szart.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!