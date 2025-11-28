A trendek nyomában: nevet vált a Magyar Divat & Design Ügynökség

Mint írták, a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. 2018-as alapítása óta a divat- és dizájnágazat stratégiai fejlesztésén dolgozik, szakmai koordinációval, a hazai termékek elérhetőségének és exportképességének erősítésével, valamint a gyártási és oktatási háttér fejlesztésével. A szervezet mára a hazai kreatívipar meghatározó szereplőjévé vált: olyan kiemelt eseményeket valósít meg, mint

a régió központi divatrendezvényének számító Budapest Central European Fashion Week,

a két évtizedes múlttal bíró Budapest Design Week,

vagy a nemzetközileg is díjazott 360 Design Budapest kiállítás.

Emellett számos nemzetközi rendezvényen keresztül biztosít bemutatkozási lehetőséget a magyar divat- és dizájntervezőknek, valamint ipar- és képzőművészeknek.