A trendek nyomában: nevet vált a Magyar Divat & Design Ügynökség

„A Budapest Central European Fashion Week neve mára fogalommá vált” – Jakab Zsófia a Mandinernek (GALÉRIA)
Több mint hetven magyar és harminc régiós tervező mutatta be a 16 alkalommal megrendezett Budapest Central European Fashion Weeken a munkáit.
A változás az ügynökség év elején kibővült feladatkörének hatékonyabb ellátása érdekében történik.
Creative Hungary Nonprofit Zrt. (CH) néven folytatja működését a Magyar Divat & Design Ügynökség december 1-től.
A névváltás az ügynökség év elején kibővült feladatkörének hatékonyabb ellátása érdekében történik, és segíti a hazai kreatívipar nemzetközi láthatóságának növelésére irányuló törekvéseket – közölte az MDDÜ az MTI-vel.
Mint írták, a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. 2018-as alapítása óta a divat- és dizájnágazat stratégiai fejlesztésén dolgozik, szakmai koordinációval, a hazai termékek elérhetőségének és exportképességének erősítésével, valamint a gyártási és oktatási háttér fejlesztésével. A szervezet mára a hazai kreatívipar meghatározó szereplőjévé vált: olyan kiemelt eseményeket valósít meg, mint
Emellett számos nemzetközi rendezvényen keresztül biztosít bemutatkozási lehetőséget a magyar divat- és dizájntervezőknek, valamint ipar- és képzőművészeknek.
„A kreatívipar világszerte és Magyarországon is egyre erőteljesebb gazdasági tényező. A globális GDP mintegy 3 százalékát adja, de a becslések szerint ez az arány 2030-ra akár 8-10 százalékra is emelkedhet.
Európában több mint nyolcmillió munkahelyet tart fenn a szektor.
Magyarországon a kreatívipar a második leggyorsabban növekvő ágazat, amely vidéki kis- és középvállalkozások ezreit tartja életben, kimagasló exportpotenciállal és jelentős innovációs kapacitással bír” – hangsúlyozta a közlemény.
Ezt is ajánljuk a témában
Több mint hetven magyar és harminc régiós tervező mutatta be a 16 alkalommal megrendezett Budapest Central European Fashion Weeken a munkáit.
A névváltás a társaság korábban kibővült kreatívipari szerepvállalását teszi egyértelművé.
A Magyarország versenyképességi stratégiájában megjelölt hat kiemelt iparág egyikeként a kreatívipar erősítése fókuszba került.
Ezt támogatva az ügynökség fejlesztő tevékenysége 2025 év elejétől a divat- és textiliparra, a bútorgyártásra és formatervezésre, az offline és online játéktervezésre, valamint a szépség- és szépségápolási iparra is kiterjed. Az ügynökség az új területeket már több ponton integrálta meglévő projektjeibe és a hozzájuk kapcsolódó új programok kialakítása is folyamatban van.
A kreatívipar ma már nem elszigetelt ágazatok összessége, hanem egymásra épülő, gazdasági értéket teremtő ökoszisztéma.
Nem véletlen, hogy a világ legsikeresebb gazdaságai – Franciaország, Olaszország, az Egyesült Államok vagy Dél-Korea – régóta kiemelt ágazatként kezelik a kreatívipart. A névváltás annak a stratégiai iránynak a lekövetése, hogy a szervezet a korábbinál szélesebb kreatívipari szegmens fejlesztésén dolgozik, amellyel hosszú távon szeretnénk erősíteni Magyarország kreatívipari pozícióját” – idézte Jakab Zsófiát, a Creative Hungary (CH) vezérigazgatóját, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztost a közlemény.
Mint írták, a kibővült működési területre reagálva a társaság iparági felmérést indított, annak érdekében, hogy feltérképezze a szektor aktuális helyzetét és a vállalkozói visszajelzésekre alapozva indítsa el új, illetve bővítse meglévő projektjeit.
„A névváltás illeszkedik ahhoz a nemzetközi gyakorlathoz, amelyben a kreatív gazdaság országmárkához kötött, jól azonosítható intézményi struktúrákban működik. Így az új név azt is támogatja, hogy a hazai kreatívipari szereplők egységes, nemzetközileg is érthető szakmai keretben jelenhetnek meg” – részletezte Jakab Zsófia a névváltás hátterét.
A közlemény kiemelte, hogy
az ügynökség munkája révén magyar tervezők Londontól Milánóig, Dubajtól Párizsig mutatkozhattak be külföldön,
több mint 140 hazai márka vett részt mentor- és fejlesztési programokban, és több mint ötven hazai és nemzetközi eseményen jelent meg a magyar kreatívipar a Budapest Select ernyőmárkán keresztül.
A szervezet továbbra is nonprofit alapon, a hazai és nemzetközi együttműködések erősítésével és a tehetségek támogatásával kíván hozzájárulni a magyar kreatívipar fejlődéséhez.
(MTI)
Nyitókép: Hungarian Fashion & Design Agency Facebook-oldala