Kimatekozták, hogy mi vár a Fradira: egy dologban biztosak a statisztikusok

a Ferencvárosnak 99,9 százalék esélye van a továbbjutásra.

Az ugyanakkor szembetűnő, hogy a sorozat idei kiírásában még veretlen zöld-fehér együttesnek a honlap mindössze 29 százaléknyi sanszot ad arra, hogy az első nyolc között végezzen, és ezzel automatikusan a legjobb 16 közé jusson.

A Football Meets Data előfizetéshez kötött számolása szerint a Ferencvárosi Torna Club körülbelül három pontot szerez a hátralévő három alapszakasz-meccsén – Rangers (otthon), Panathinaikos (otthon), Nottingham Forest (idegenben) –, de kalkulációjuk alapján ezzel még a 9. helyen zárna, éppen lecsúszva az automatikus továbbjutásról – írja az M4 Sport.

Az FMD esélylatolgatásai: