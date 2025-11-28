Ft
európa-liga Fenerbahce továbbjutás FTC

Kimatekozták, hogy mi vár a Fradira: egy dologban biztosak a statisztikusok

2025. november 28. 14:45

A kupatavasz már biztos a Ferencváros labdarúgócsapata számára, az automatikus továbbjutás ugyanakkor még kérdéses az egyik elemzőoldal szerint. A Fradi mindenesetre bármikor rácáfolhat a statisztikusokra.

2025. november 28. 14:45
null

Az FTC újabb bravúros pontszerzése után 11 ponttal a hatodik helyen áll a labdarúgó Európa-ligában. A magyar bajnok parádés nemzetközi szereplése az elemzőket is megihlette. A Football Meets Data közzétette számításait arra vonatkozóan, hogy három fordulóval az alapszakasz vége előtt mennyi esélye van Robbie Keane Fradijának az újabb kupatavasz kiharcolására.

Fradi, Európa-liga, továbbjutás, legjobb 16
A kupatavasz már biztos a Fradi számára, az automatikus továbbjutás ugyanakkor még kérdéses a statisztikusok szerint

Rácáfolhat a statisztikusokra a Fradi

Az alkalmazott statisztikákkal, valószínűségszámítással, rangsorok összeállításával és szimulációkkal foglalkozó portál előrejelzései alapján 

a Ferencvárosnak 99,9 százalék esélye van a továbbjutásra.

Az ugyanakkor szembetűnő, hogy a sorozat idei kiírásában még veretlen zöld-fehér együttesnek a honlap mindössze 29 százaléknyi sanszot ad arra, hogy az első nyolc között végezzen, és ezzel automatikusan a legjobb 16 közé jusson. 

A Football Meets Data előfizetéshez kötött számolása szerint a Ferencvárosi Torna Club körülbelül három pontot szerez a hátralévő három alapszakasz-meccsén – Rangers (otthon), Panathinaikos (otthon), Nottingham Forest (idegenben) –, de kalkulációjuk alapján ezzel még a 9. helyen zárna, éppen lecsúszva az automatikus továbbjutásról – írja az M4 Sport.

Az FMD esélylatolgatásai:

  • 2025. december 11., 18.45: FTC–Rangers FC (49%, 25%, 29%)
  • 2026. január 22., 21.00: FTC–Panathinaikos (43%, 26%, 32%)
  • 2026. január 29., 21.00: Nottingham Forest–FTC (77%, 15%, 8%)

A cikk megjegyzi, hogy ez csupán játék a számokkal, azt viszont már mi tesszük hozzá, hogy ha a Nottingham elleni idegenbeli találkozóra is veretlenül utaznak el Dibusz Dénesék, akkor nehezen elképzelhető, hogy lemaradnának az egyenes ági nyolcaddöntőről.  

Az FTC eddigi eredményei az Európa-liga 2025–2026-os idényében:

  1. Ferencváros–Viktoria Plzen 1–1
  2. KRC Genk–Ferencváros 0–1
  3. FC Salzburg–Ferencváros 2–3
  4. Ferencváros–PFC Ludogorec 3–1
  5. Fenerbahce SK–Ferencváros 1–1

Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd

