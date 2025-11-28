Kimatekozták, hogy mi vár a Fradira: egy dologban biztosak a statisztikusok

A törökök szerint egyértelmű, hogy mi történt a Ferencváros ellen – meg is nevezték a felelőst
Magyar hősökről írnak az isztambuli pokolban.
A kupatavasz már biztos a Ferencváros labdarúgócsapata számára, az automatikus továbbjutás ugyanakkor még kérdéses az egyik elemzőoldal szerint. A Fradi mindenesetre bármikor rácáfolhat a statisztikusokra.
Az FTC újabb bravúros pontszerzése után 11 ponttal a hatodik helyen áll a labdarúgó Európa-ligában. A magyar bajnok parádés nemzetközi szereplése az elemzőket is megihlette. A Football Meets Data közzétette számításait arra vonatkozóan, hogy három fordulóval az alapszakasz vége előtt mennyi esélye van Robbie Keane Fradijának az újabb kupatavasz kiharcolására.
Az alkalmazott statisztikákkal, valószínűségszámítással, rangsorok összeállításával és szimulációkkal foglalkozó portál előrejelzései alapján
a Ferencvárosnak 99,9 százalék esélye van a továbbjutásra.
Az ugyanakkor szembetűnő, hogy a sorozat idei kiírásában még veretlen zöld-fehér együttesnek a honlap mindössze 29 százaléknyi sanszot ad arra, hogy az első nyolc között végezzen, és ezzel automatikusan a legjobb 16 közé jusson.
A Football Meets Data előfizetéshez kötött számolása szerint a Ferencvárosi Torna Club körülbelül három pontot szerez a hátralévő három alapszakasz-meccsén – Rangers (otthon), Panathinaikos (otthon), Nottingham Forest (idegenben) –, de kalkulációjuk alapján ezzel még a 9. helyen zárna, éppen lecsúszva az automatikus továbbjutásról – írja az M4 Sport.
Az FMD esélylatolgatásai:
A cikk megjegyzi, hogy ez csupán játék a számokkal, azt viszont már mi tesszük hozzá, hogy ha a Nottingham elleni idegenbeli találkozóra is veretlenül utaznak el Dibusz Dénesék, akkor nehezen elképzelhető, hogy lemaradnának az egyenes ági nyolcaddöntőről.
Az FTC eddigi eredményei az Európa-liga 2025–2026-os idényében:
