Már Brüsszel sem titkolja: óriási károkat okoz a háború a magyar gazdaságnak

az Oroszországhoz és Ukrajnához közelebb fekvő országok szorosabb kereskedelmi kapcsolatokat ápolnak e térségekkel, ezért érzékenyebbek a szankciók, ellátási fennakadások és keresletváltozások okozta sokkokra.

Nem csak a földrajzi közelség fékezi a gazdasági teljesítményt. A szakértő emellett arra is rámutatott, hogy a határos uniós országok jellemzően energiaintenzív gazdaságok, így nagyobb mértékben függenek az orosz gáz- és olajimporttól, ami növeli az energiaellátási zavarok és az áremelkedések hatását. A konfliktusövezethez való közelség ráadásul magasabb pénzügyi kockázati prémiumokat eredményez, miközben a fokozott biztonsági kockázatok miatt sok befektető elhalasztotta tervezett beruházásait, vagy áthelyezte más térségbe a tevékenységét.

A háborúhoz való közelség a magasabb inflációs sokkokkal is kapcsolatban áll: az infláció átlagosan 5,9 százalékponttal haladta meg a háború előtti prognózisokat

– emelte ki Szalai Piroska, aki a Mandiner műsorában az európai energiahelyzetet is részletesen elemezte, amelyet szintén alapjaiban befolyásol a 2022 óta tartó konfliktus.