11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság háború szalai Piroska sokk Kelet-Európa Európai Bizottság

Már Brüsszel sem titkolja: óriási károkat okoz a háború a magyar gazdaságnak

2025. november 28. 16:19

Az Európai Bizottság őszi gazdasági előrejelzésében végre kimondja, a konfliktus Kelet-Európa országainak gazdasági növekedését fékezi a legjobban.

2025. november 28. 16:19
null

Az orosz-ukrán háború a kelet-európai uniós országokban okozza a legnagyobb gazdasági károkat, jelentősen visszavetve a növekedést – ismeri el őszi gazdasági előrejelzésében az Európai Bizottság. A dokumentumból kiderül, 

a háborúval határos tagállamok esetében az éves GDP-növekedés 1,4–1,8 százalékponttal alacsonyabb az átlagosnál 

– hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Szalai Piroska. 

A miniszterelnök főtanácsadója kiemelte: 

az Oroszországhoz és Ukrajnához közelebb fekvő országok szorosabb kereskedelmi kapcsolatokat ápolnak e térségekkel, ezért érzékenyebbek a szankciók, ellátási fennakadások és keresletváltozások okozta sokkokra.

Nem csak a földrajzi közelség fékezi a gazdasági teljesítményt. A szakértő emellett arra is rámutatott, hogy a határos uniós országok jellemzően energiaintenzív gazdaságok, így nagyobb mértékben függenek az orosz gáz- és olajimporttól, ami növeli az energiaellátási zavarok és az áremelkedések hatását. A konfliktusövezethez való közelség ráadásul magasabb pénzügyi kockázati prémiumokat eredményez, miközben a fokozott biztonsági kockázatok miatt sok befektető elhalasztotta tervezett beruházásait, vagy áthelyezte más térségbe a tevékenységét.

A háborúhoz való közelség a magasabb inflációs sokkokkal is kapcsolatban áll: az infláció átlagosan 5,9 százalékponttal haladta meg a háború előtti prognózisokat 

– emelte ki Szalai Piroska, aki a Mandiner műsorában az európai energiahelyzetet is részletesen elemezte, amelyet szintén alapjaiban befolyásol a 2022 óta tartó konfliktus. 

Nyitókép: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

borsos-2
2025. november 28. 17:22
Fölkenjük a hajunkra brüsszel elismerését. Ott akasztanak be, ahol tudnak. Erasmus, jogos pénzek, kerítés bírság, stb. Egy büdös vasat nem kaptunk, de még egy buksi barackot sem a határvédelemért, miért éppen a náci gecik háborúja miatt esne meg rajtunk a szívük, nincs is szívük. Fizetnek rendszerhasználati díjat, hogy rajtunk keresztül tolják a villanyt ukiba?
Válasz erre
1
0
bagira004
2025. november 28. 17:18
Magyarországot elakarják taposni az ukrán háború az egyik eszközük..
Válasz erre
3
0
Janika50
2025. november 28. 17:03
Természetessen Bruxellesben ez nem nagy öröm, másfél kivétellel. Az egy mi vagyunk, a fél Szlovákia. Mitöbb, velünk kapcsolatban biztatják is hoholékat és garanciát is adhattak, részükről semmi elmarasztalás nem lesz.
Válasz erre
1
0
falcatus-2
2025. november 28. 16:43
pollip 2025. november 28. 16:37 • Szerkesztve Működnek az oroszok elleni szankciók! A Balti államok és Finnország gazdasági támogatást kér Brüsszeltől, ..." ..már az Osztrákok is ezt tervezik, az energiaárak miatt. Egyelőre az állami részvények, eladásából tervezik fedezni az energiárak emelkedését, de utána tervezik , hogy Brüsszelbe mennek kalapozni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!