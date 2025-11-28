Erre a hírre vártunk augusztus óta: nagyon sok magyar örülhet a nagy bejelentésnek

Nagy a baj Romániában, egyre többen „menekülnek” Magyarországra
A román fuvarozók egyre gyakrabban tankolnak Magyarországon, ugyanis a két ország közötti árkülönbség egyre csak nő.
Örömhírt kaptak az autósok.
Szombattól jelentősen, literenként 8 forinttal csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára, miközben a benzin ára ezúttal nem változik – közölte a Holtankoljak.hu.
Az új szint alapján a dízel átlagára 583 forint lesz, ami jóval alacsonyabb a tavaly ilyenkor tapasztalt, 630 forint feletti szintnél.
A 2025-ös év folyamán a gázolaj ára fokozatosan mérséklődött: a januári 637 forintról a nyárra 588–600 forint közé esett, majd az ősz folyamán nagyjából 590 forint körül stabilizálódott.
Régiós összehasonlításban Magyarország jelenleg kifejezetten kedvező árakat kínál, így a magyar töltőállomásokra várhatóan egyre több autós érkezhet majd át például Romániából az ottani adóemelések miatt.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
