Pia, drog, szerencsejáték – Colin Farrell nem bír leállni

Dióhéjban ez az alapsztorija Lawrence Osborne azonos című könyvének, de anélkül, hogy egy sort is olvastam volna belőle, meg merem kockáztatni, hogy a regény mélyebbre ás a főszereplő lelkivilágában és a szerencsejáték-függőség természetrajzában, annak fényében pláne,

hogy Edward Berger rendezése csak a felszínt kapargatja és közhelyeket pufogtat.

Azt világosan látjuk, hogy ez is olyan, mint a legtöbb addikció, ha végképp fékevesztetté válik: az érintetettet a szeme kipattanástól lefekvésig nem érdekli más, csak hogy kielégítse a szóban forgó vágyát. Esetükben a főszereplőnek jó oka is van rá, hiszen szorul körülötte a hurok, de csak csöbörből vödörbe esik, mint egy alkoholista, aki gyógysörrel űzi el a másnapot.

Ezt a mókuskereket a film lázálomszerűen ábrázolja, előfordul, hogy az antihősünket inni vagy drogozni látjuk, olykor magával ragadják a pánikrohamok is, de mindezek nem indokolják, hogy a teljes játékidőn keresztül minden egyes élethelyzetben úgy viselkedjen, mint aki be van állva, mint a gerely. Nyilván egy filmnyelvi vízióról van szó, de nem lehet karaktert ábrázolni úgy, ha valaki folyamatosan a valóság és a képzelet határmezsgyéjén mozog, és egy tiszta pillanata sincsen. Vagyis lehet, de ahhoz nem elegendőek az idegesítően színpompás képek, hanem virtuóz szimbolikák sorozata szükséges hozzá. Ezekről sajnos nem beszélhetünk, Colin Farrell nem is tud mit kezdeni a vázlatosan megírt karakterrel, ezért jobb híján ripacskodásba kezd,