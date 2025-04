Képmutatás, bűnözők és idióta poénok: ezek a Mennydörgők csak pukkannak (VIDEÓ)

A filmkedvelő dühtől összeszorult ökle és az újságíró visszanyelt epéje vagyok. Nem csak azért, mert a végsőkig védelmeztem a Marvel-moziuniverzumot, amíg még úgy láttam, hogy van értelme, miközben mások már akkor a mozifilmek elfajzását látták benne. Nem csak azért, mert a Végtelen háború-Végjáték-WandaVízió idejében úgy éreztem, hogy az alapanyag végre jó kezekben van, Stan Lee varázslatos világa pedig elfoglalhatja illő helyét a mozifilmek piacán. És nem csak azért, mert azóta szinte totális lejtmenetbe kezdett a képregényalkotó hagyatéka. Hanem leginkább azért, mert a Mennydörgők érezhetően minden eddigi produkciónál mélyebbre süllyedt, és nem tudom, hogy van-e még innen kiút.

Felesleges lenne szépíteni a dolgokat, mert a vak is látja és a félkegyelmű is tudja, hogy az első 10 percben Yelena (Florence Pugh) azért gyilkol, mert egy sötét ügyletekben nyakig mocskos politikus, Valentina (Julia Louis-Dreyfus) ezzel bízza meg. De Szellem (Hannah John-Kamen) is bérgyilkos, sőt az új, bóvli Amerika Kapitány (Wyatt Russell) sem véletlenül kerül arra a titkos bázisra, ahol elvileg a megbízóra veszélyes minden terhelő bizonyítéknak meg kellene semmisülnie. Csakhogy hiba csúszik a tervbe, ahogy az lenni szokott, és valami igazán borzalmas erő szabadul el. Az igazi Bosszúállók híján pedig ez a szedett-vedett csapat áll elő az emberiség megmentőiként.