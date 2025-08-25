Nem akárhol tér vissza Lázár János: minden, amit a közelgő eseményről és vendéglistáról tudni lehet

Augusztus végén ismét megrendezik a Tranzit Politikai Fesztivált augusztus 28-a és 31-e között Tihanyban, amelynek fókuszában idén a szuverenitás megőrzésének és újradefiniálásának kérdései állnak, különös tekintettel az európai politikai nyomásgyakorlásra, valamint a magyar gazdaság jövőjére – erről a szervezők tájékoztatták nemrég az MTI-t.

A fesztivál a korábbi évekhez hasonló változatos programokkal várja a résztvevőket, a kiemelt beszélgetések és előadások pedig élőben is követhetők lesznek a Tranzit hivatalos Facebook-oldalán – jelezték.

A tájékoztatás szerint a meghívottak sorában kormányzati döntéshozók és elismert szakértők is szerepelnek.

A miniszterek közül előadást tart

Bóka János,

Lázár János,

Rogán Antal

és Szijjártó Péter is,

akik megszólalásukban reflektálnak a saját területük stratégiai kihívásaira és vázolják azok jövőbeni kilátásait.

Tihanyban új fordulatot vesz a Lázárinfó

Lázár János építési és közlekedési miniszter egy beharangozó videóban arról beszélt, hogy napjainkban egyre ritkábbak a személyes találkozások, minden digitális térben történik. De ez alól kivétel a Tranzit fesztivál. A tárcavezető szerint ezen a idénynyitó rendezvényen lehetőség van arra, hogy megbeszéljék a jelenlévők az aktuális ügyeiket.

Az a tapasztalatom, hogy minden egyes alkalommal nagyon jó színvonalú, komoly, értelmes vita párbeszéd zajlik. de polgári módon”

– jelentette ki a miniszter, és azt is elárulta, hogy augusztus 29-én pénteken egy Lázárinfóval készül, ahol bárkivel, bármiről lehet beszélni.

Ennek kapcsán megjegyezte, hogy ettől az alkalomtól azt várja, hogy „közösen berúgják az ajtót” augusztus végén, szeptember elején.

Lázár János gondolatait azzal zárta,

mindenki jöjjön el, hogy minél nagyobb balhé lehessen”.

„Ahová jó hazatérni”

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője a Tranzit kapcsán úgy fogalmazott korábban, hogy egy olyan időszakban, amikor szinte minden változik, jó, ha van egy hely, ami az állandóságról szól, „ahová jó hazatérni”.

A Tranzit ilyen hely.

Ez a hazájukat szeretők, és a hazájukért tenni akarók biztonságos tere” – tette hozzá politikus.

Dömötör ezután arról beszélt, hogy feleséglehallgatók biztos nem lesznek az idei politikai fesztiválon, mert „ők mindig messzire elkerülték a Tranzitot”.

Lesz viszont sok vita, annál több közös gondolkodás a Magyarország jövőjét meghatározó ügyekről, és „egy közös meggyőződés, hogy mindig jó valahová tartozni”.

Autógyártástól az űrkutatásig

A szervezők augusztus eleje óta kedvcsinálóként fokozatosan rántják le a leplet a várható programokról a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán. Többek között így derült ki, hogy a vendégek sorában köszönthetik majd Michael Breme-t, az Audi Hungaria Győr igazgatóságának elnökét, aki elviszi majd egy körre a győri gyártás kulisszái mögé az érdeklődőket.

Míg Szakály Sándor és Romsics Ignác történészek arra keresik majd a választ, hogy lehet-e egyetértés a legmegosztóbb korszakainkról.

De a Tranzit előadói között köszönthetjük majd Kapu Tibort, hazánk második kutatóűrhajósát, tartalékosát, Cserényi Gyulát, illetve Ferencz Orsolyát, a HUNOR Magyar Űrhajós Program vezetőjét is. Beszélgetésük során olyan témákat fognak többek között érinteni, hogy milyen kihívások várnak a magyar űrkutatásra és hogyan kapcsolódik mindez a nemzetközi tudományos élethez.

