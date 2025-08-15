Ft
tranzit fesztivál MTI fórum szuverenitás

Újra lesz Tranzit: mutatjuk a részleteket

A fesztivál a korábbi évekhez hasonló változatos programokkal várja a résztvevőket, a beszélgetések és előadások pedig élőben is követhetők lesznek a Tranzit hivatalos Facebook-oldalán.

2025. augusztus 15. 16:22
Augusztus végén ismét megrendezik a Tranzit Politikai Fesztivált, amelynek fókuszában idén a szuverenitás megőrzésének és újradefiniálásának kérdései állnak, különös tekintettel az európai politikai nyomásgyakorlásra, valamint a magyar gazdaság jövőjére – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták: 

a jobboldali, szuverenista gondolkodás egyik legmeghatározóbb magyarországi fórumaként rendezett fesztivál célja változatlanul az, hogy szellemi műhelyként adjon teret a nemzeti érdekek mentén folytatott vitáknak, elemzéseknek és stratégiai párbeszédeknek.

A rendezvényen olyan témákat érintenek, mint a stratégiai iparágak megerősítése, az egészségügyi rendszer fejlesztési irányai, a külpolitikai orientáció, valamint az űrkutatásban rejlő technológiai és geopolitikai lehetőségek.

A fesztivál a korábbi évekhez hasonló változatos programokkal várja a résztvevőket, a kiemelt beszélgetések és előadások pedig élőben is követhetők lesznek a Tranzit hivatalos Facebook-oldalán – jelezték.

A tájékoztatás szerint a meghívottak sorában kormányzati döntéshozók és elismert szakértők is szerepelnek. 

A miniszterek közül előadást tart Bóka János, Lázár János, Rogán Antal és Szijjártó Péter, akik megszólalásukban reflektálnak a saját területük stratégiai kihívásaira és vázolják azok jövőbeni kilátásait.

A Tranzit 2025-ben is azt a célt tűzi zászlajára, hogy teret adjon a nemzeti gondolkodás jövőjéről szóló párbeszédnek, és megerősítse azokat a szellemi és politikai alapokat, amelyekre egy szuverén, önazonos Magyarország jövője épülhet – áll a közleményben.

A fesztivál honlapja szerint az idei Tranzitot augusztus 28-31. között tartják Tihanyban.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Katona Tibor

 

