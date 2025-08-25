Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Otthon start Magyarország NATO Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Porrá zúzta Zelenszkij mestertervét Orbán, majd visszaszámlálást indított

2025. augusztus 25. 12:17

„Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka” – közölte a magyar miniszterelnök.

2025. augusztus 25. 12:17
null

„Mozgalmas hétvége volt. Zelenszkij elnök nyíltan megfenyegette Magyarországot. Beismerte, azért lövik a Barátság vezetéket, mert nem támogatjuk az EU-tagságukat. Ebből is látszik, hogy a magyarok jól döntöttek” – mutatott rá Orbán Viktor a Harcosok klubjában tett bejegyzésében.

A miniszterelnök leszögezte: zsarolással, robbantásokkal és fenyegetéssel nem lehet bekerülni az Európai Unióba.

„Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka” – jegyezte meg.

Nagy Márton kapcsán pedig kiemelte a magyar miniszterelnök: „a gyermekek után járó adókedvezményt ötven százalékkal megemelte. Előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start első lakás programot. Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták” – mutatott rá.

Visszaszámlálás: még hét nap az Otthon start programig. Startolj rá!”

– zárta írását a kormányfő.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. augusztus 25. 13:24
A komcsi csürhére és a pszichopatájára tízet számolt a 3 százalékos lakáshitel. Most ott fetrengenek a padlón, és keresik a pszichopata elgurult gyógyszerét.
Válasz erre
0
0
kiabrandult-fideszes
2025. augusztus 25. 13:23
Mekkora lelki szegénység kell hozzá, hogy valakinek az legyen a hobbija, hogy rendszeresen belerúgjon egy honvédő, élet-halál harcot vívó országba. Mindezt úgy, hogy teszi ezt az összerabolt luxus házából, miközben az ukrán katonák a hideg lövészárkokban alszanak. Plusz csavar a történetben, hogy ez a túléléséért védekező ország választ el minket egy agresszívan terjeszkedő terrorállamtól. Adalék info ezt az utolsó mondatot kontextusba helyezni: a magyar hadsereg mérete 35 ezer fő, az oroszé 2,2 millió fő.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 25. 13:23 Szerkesztve
USA és EU szörnyszülőtt gyermeke, az ukrán háború már 3 1/2 éve tart. Ursula Wéber Metsola Boris Johnson Borell baszódjatok szájba!
Válasz erre
0
1
Petyminger
2025. augusztus 25. 13:04
Pápá sklava ukraini!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!