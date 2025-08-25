Porrá zúzta Zelenszkij mestertervét Orbán, majd visszaszámlálást indított

Megérkezett a magyar válaszcsapás: ezt nem fogja zsebre tenni Ukrajna
Egyértelmű üzenetet kapott az ukrán külügyminiszter.
„Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka” – közölte a magyar miniszterelnök.
„Mozgalmas hétvége volt. Zelenszkij elnök nyíltan megfenyegette Magyarországot. Beismerte, azért lövik a Barátság vezetéket, mert nem támogatjuk az EU-tagságukat. Ebből is látszik, hogy a magyarok jól döntöttek” – mutatott rá Orbán Viktor a Harcosok klubjában tett bejegyzésében.
A miniszterelnök leszögezte: zsarolással, robbantásokkal és fenyegetéssel nem lehet bekerülni az Európai Unióba.
„Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka” – jegyezte meg.
Nagy Márton kapcsán pedig kiemelte a magyar miniszterelnök: „a gyermekek után járó adókedvezményt ötven százalékkal megemelte. Előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start első lakás programot. Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták” – mutatott rá.
Visszaszámlálás: még hét nap az Otthon start programig. Startolj rá!”
– zárta írását a kormányfő.
