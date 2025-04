Ezt a filmet moziban a kutya sem nézte, de a magyarok most az első helyre repítették (VIDEÓ)

Két hét alatt kicsivel kevesebb mint 15 000 néző. Ez lényegében elkönyvelhető bukás, ha a premiertől számítjuk, így a Társ itthon nem is élt sokáig, kimondottan gyorsan eltüntették a moziműsorról. Hogy maga a forgalmazó nem bízott benne, az abból is látszott, hogy itthon semmiféle promóciót nem kapott, még sajtóvetítése sem volt. Most azonban, hogy felkerült a streaming szolgáltató Max kínálatába, a magyarok a toplista élére, az első helyre repítették, ami felveti a kérdést: most tényleg ennyire jó filmről beszélünk, amely mintha csak egy moziba került Black Mirror epizód lenne, és a moziforgalmazó pedig hatalmas bakot lőtt? A Társ lerántja a leplet.

Josh (Jack Quaid) és Iris (Sophie Thatcher) igazán szerelmesek. Egykor egy supermarket sorain találkoztak össze, és amikor a férfi leborított egy egész pultnyi narancsot, a nő egyből beleszeretett. Most pedig egy tóparti házhoz tartanak, ahol barátaikkal találkozva lazulhatnak és pihenhetnek a fárasztó hét után. Eli (Harvey Guillén) és Patrick (Lukas Cage) egy meleg pár, akik egy házibulin akadtak egymásba, míg a ház tulajdonosa Szergej, aki a Kat nevű lánnyal csalja feleségét. Mikor azonban Szergej megpróbálja megerőszakolni Irist, az események egészen bizarr fordulatot vesznek, és kiderül, hogy nem minden szerelem lángol ugyanazon a hőfokon.