Az ég kék, a fű zöld – a Netflix pedig ismét szétbarmolt egy sorozatot (VIDEÓ)

Nagyon szeretsz valakit. Összekötöd vele az életed és mindent együtt terveztek. Aztán egyszer csak bejön a nagy bumm, amely megváltoztat mindent. Megoldás pedig csak egyvalami lehet. Vagy éppen a munkahelyeden a lelked is kiteszed, egy régi ismerős azonban teljesen felforgatja az életed, méghozzá egyetlen eszközzel. De mondok jobbat: a régi filmek újraforgatását sikerült megreformálni egy egészen új megoldással. Sőt, a színész valóban a filmben érezheti magát. És hogy a Black Mirror, avagy a Fekete tükör hetedik évada mindezt hogyan és mivel prezentálja? Természetesen a technológia számos úttörő vívmányával.

Black Mirror avagy Fekete tükör 7. évad poszter

De mi az a Black Mirror? A sorozat 2012-ben indult, akkor még csak három epizóddal, abból a célból, hogy a Twilight Zone, avagy a Homályzóna angol kihívót és vetélytársat kapjon, ami az évek alatt meg is valósult.

A 2013-as második évad már négy epizódot tartalmazott, míg a konszenzus szerint talán legjobbnak tartott, 2016-os harmadik évad hatot, de ez a mennyiség idővel aztán ismét lecsökkent, ahogy az általános vélemény szerint a minőség is. Pedig lényegében semmi nem kötötte az alkotók kezét, hiszen a Black Mirror célja az, hogy lényegében bármit elbírjon egy misztikus, tudományos-fantasztikus vonalon, a történetek pedig egymástól függetlenül, mindenféle összekötő kapocs nélkül is működőképesek. A 2023-as hatodik szezont követően aztán április közepére megérkezett a hetedik is, ám úgy tűnik, hogy a Netflix sorozata már nem tündököl régi fényében.