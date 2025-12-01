Független vizsgálat bizonyítja: Magyarország a világ legjobbjai között

„A külföldi utazókat évek óta érezhetően vonzza a magyar főváros, a karácsonyi vásárok forgataga, nem utolsó sorban a rendszeresen megemlített közbiztonság okán, amelyre advent első vasárnapján a miniszterelnök is felhívta a figyelmet” – írja az Origo. A lap felidézi, hogy

Orbán Viktor Európa legbiztonságosabb országának nevezte hazánkat,

ahol, ahogy fogalmazott: békében és biztonságban tarthatjuk meg ünnepeinket.