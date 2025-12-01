Ft
biztonság turizmus karácsonyi vásár

Független vizsgálat bizonyítja: Magyarország a világ legjobbjai között

2025. december 01. 13:54

A világ tizedik legbiztonságosabb országának választották hazánkat.

2025. december 01. 13:54
null

„A külföldi utazókat évek óta érezhetően vonzza a magyar főváros, a karácsonyi vásárok forgataga, nem utolsó sorban a rendszeresen megemlített közbiztonság okán, amelyre advent első vasárnapján a miniszterelnök is felhívta a figyelmet”írja az Origo. A lap felidézi, hogy 

Orbán Viktor Európa legbiztonságosabb országának nevezte hazánkat, 

ahol, ahogy fogalmazott: békében és biztonságban tarthatjuk meg ünnepeinket. 

Ezt támasztják alá a külföldi utazók körében végzett felmérések is: idén nyáron a 193 országot vizsgáló Travel Safety Index 2025 (Utazási Biztonsági Index) eredményei egyenesen a világ 10. legbiztonságosabb országának választották hazánkat, míg a Global Peace Index 2025 rangsora szerint Magyarország a 17. legbékésebb állam a világon. Becslések szerint az idei ünnepi időszakban 37 százalékkal több turista érkezhet Budapestre, mint tavaly. A legtöbben Spanyolországból és Olaszországból indulnak útnak, de látványosan nőtt az érdeklődés Lengyelországból, Brazíliából, Dél-Koreából és Finnországból is. 

Egy szeptemberi felmérésből kiderült, hogy hazánk az első helyen van Európán belül közbiztonság szempontjából. Ennek kapcsán egy korábbi sajtótájékoztatón  Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, ez az eredmény annak köszönhető, hogy lezárták a déli határt, növelték a rendőrségi létszámát és további szigorú szabályokat vezettek be. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Advnti Ünnep a Bazilikánál Facebook-oldala

 

