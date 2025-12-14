Hajszálon múlt a vérengzés: migránsok terveztek merényletet egy német karácsonyi vásáron

Advent Németországban: szíriai késelt az esseni karácsonyi vásár mellett
A város utcáin eluralkodott a káosz, miután több mint 10 ezer szír tüntető vonult az utcára.
Az utolsó pillanatban csaptak le a hatóságok.
Öt ember őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy merényletet terveztek egy dél-németországi karácsonyi vásáron – közölte szombaton a müncheni ügyészség.
Az öt férfi közül négy ellen elfogatóparancsot adtak ki, egyet pedig előzetes letartóztatásba helyeztek. Azzal gyanúsítják őket, hogy támadást akartak elkövetni a Bajorország déli részén fekvő Dingolfingban a karácsonyi vásáron.
Az ügyészek szerint a nyomozás jelenlegi állása szerint a támadásnak feltehetően iszlamista indítéka lett volna, és jármű igénybevételével követték volna el.
Az ügyészség szerint a gyanúsított között van egy 56 éves egyiptomi, egy 37 éves szíriai és három, 22, 28 és 30 éves marokkói állampolgár. A nyomozás elsődleges adatai szerint az egyiptomiról azt állították, hogy Dingolfing-Landau járásban egy mecsetben támadásra szólította fel az ott lévőket. Egyelőre nem ismert, mikor követték volna el a támadást, sem az, milyen konkrét tervei voltak a gyanúsítottaknak.
Joachim Herrmann bajor belügyminiszter azt mondta a Bildnek: „hála a biztonsági vezetők kiváló együttműködésének, több gyanúsítottat sikerült igen rövid idő alatt elfogni, s így megakadályozni egy iszlamista indíttatású támadást Bajorországban”.
Ezt is ajánljuk a témában
A város utcáin eluralkodott a káosz, miután több mint 10 ezer szír tüntető vonult az utcára.
(MTI)
Nyitókép: Swen Pförtner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP