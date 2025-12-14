Hajszálon múlt a vérengzés: migránsok terveztek merényletet egy német karácsonyi vásáron

Az ügyészek szerint a nyomozás jelenlegi állása szerint a támadásnak feltehetően iszlamista indítéka lett volna, és jármű igénybevételével követték volna el.

Az ügyészség szerint a gyanúsított között van egy 56 éves egyiptomi, egy 37 éves szíriai és három, 22, 28 és 30 éves marokkói állampolgár. A nyomozás elsődleges adatai szerint az egyiptomiról azt állították, hogy Dingolfing-Landau járásban egy mecsetben támadásra szólította fel az ott lévőket. Egyelőre nem ismert, mikor követték volna el a támadást, sem az, milyen konkrét tervei voltak a gyanúsítottaknak.