bild bajorország támadás karácsonyi vásár

Hajszálon múlt a vérengzés: migránsok terveztek merényletet egy német karácsonyi vásáron

2025. december 14. 06:48

Az utolsó pillanatban csaptak le a hatóságok.

2025. december 14. 06:48
null

Öt ember őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy merényletet terveztek egy dél-németországi karácsonyi vásáron – közölte szombaton a müncheni ügyészség.

Az öt férfi közül négy ellen elfogatóparancsot adtak ki, egyet pedig előzetes letartóztatásba helyeztek. Azzal gyanúsítják őket, hogy támadást akartak elkövetni a Bajorország déli részén fekvő Dingolfingban a karácsonyi vásáron.

Az ügyészek szerint a nyomozás jelenlegi állása szerint a támadásnak feltehetően iszlamista indítéka lett volna, és jármű igénybevételével követték volna el.

Az ügyészség szerint a gyanúsított között van egy 56 éves egyiptomi, egy 37 éves szíriai és három, 22, 28 és 30 éves marokkói állampolgár. A nyomozás elsődleges adatai szerint az egyiptomiról azt állították, hogy Dingolfing-Landau járásban egy mecsetben támadásra szólította fel az ott lévőket. Egyelőre nem ismert, mikor követték volna el a támadást, sem az, milyen konkrét tervei voltak a gyanúsítottaknak.

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter azt mondta a Bildnek: „hála a biztonsági vezetők kiváló együttműködésének, több gyanúsítottat sikerült igen rövid idő alatt elfogni, s így megakadályozni egy iszlamista indíttatású támadást Bajorországban”.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Swen Pförtner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

