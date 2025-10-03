Kijött a friss felmérés: Magyarország simán lekörözte Svédországot, Németországot és Franciaországot

A déli határ lezárása, a rendőrségi létszám növelése és a szigorú szabályok bevezetése eredményezte, hogy Magyarország az európai országok közül a legbiztonságosabb – hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a polgári szalon pénteki, tapolcai rendezvényét megelőző sajtótájékoztatón.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, hogy az ajkai és tapolcai polgári szalon rendezvénysorozat keretében immár hagyományosan ősszel és tavasszal ismert közéleti személyiségeket hív meg beszélgetni. A pénteki beszélgetőpartnere Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Hozzátette: a polgári szalon keretében zajló közéleti beszélgetéseknek a korán elkezdődő választási kampány ad különös jelentőséget.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Ipsos francia piac - és közvélemény-kutató méréseire hivatkozva kiemelte: