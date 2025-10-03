Ft
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország felmérés Svédország Magyarország migráció bevándorló Ipsos Franciaország migráns bevándorlás

Kijött a friss felmérés: Magyarország simán lekörözte Svédországot, Németországot és Franciaországot

2025. október 03. 22:01

Kiderült, hogy hazánk az első helyen van Európán belül közbiztonság szempontjából.

2025. október 03. 22:01
Migráns, migráció.

A déli határ lezárása, a rendőrségi létszám növelése és a szigorú szabályok bevezetése eredményezte, hogy Magyarország az európai országok közül a legbiztonságosabb – hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a polgári szalon pénteki, tapolcai rendezvényét megelőző sajtótájékoztatón.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, hogy az ajkai és tapolcai polgári szalon rendezvénysorozat keretében immár hagyományosan ősszel és tavasszal ismert közéleti személyiségeket hív meg beszélgetni. A pénteki beszélgetőpartnere Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Hozzátette: a polgári szalon keretében zajló közéleti beszélgetéseknek a korán elkezdődő választási kampány ad különös jelentőséget.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Ipsos francia piac - és közvélemény-kutató méréseire hivatkozva kiemelte:

Magyarország a szeptemberi felmérés szerint az első helyen van Európán belül közbiztonság szempontjából,

azaz itt érzik magukat az emberek a legnagyobb biztonságban.

Arra a kérdésre, hogy hányan félnek attól, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozatává válnak, a válaszadók aránya Magyarországon 7 százalék, Svédországban 57 százalék, Franciaországban 36 százalék, Németországban 29 százalék, Belgiumban 33 százalék.

Hozzátette: ez is mutatja, hogy a magyarországi politika a közbiztonság szempontjából európai szinten is a legsikeresebb. A déli határ lezárásával a migránsok által elkövetett bűncselekményeket ki tudtuk zárni, ezen túl a rendőrség megnövelt létszáma és a szigorú bűntető jogszabályok is hozzájárultak a biztonság növekedéséhez.

Rétvári Bence elmondta azt is, hogy egyre több német, holland választja lakóhelyéül a Dunakanyart vagy a Balaton-felvidéket.

Navracsics Tibor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a külföldiek letelepedése hoz magával számos megoldandó feladatot is. Mint mondta, a közszolgáltatások bővítésével és javításával igyekeznek színvonalas szolgáltatásokat biztosítani a Balaton környéki településeken. Példaként említette a szolgálati lakás programot, melynek első lépése a közelmúltban egy szigligeti lakás átadása volt, ezt pedig csaknem 100 új lakás követi majd. A fejlesztések között kiemelte a 84-es út felújítását, az M8-as gyorsforgalmi úttá alakításának folytatását.

A sajtótájékoztatót követő beszélgetés során Rétvári Bence a digitális polgári körök jelentőségét emelte ki. Mint mondta, közösen megálljt lehet parancsolni a kampány során „az ellenzék részéről megfogalmazott rágalmaknak”.

Navracsics Tibor az általa kezdeményezett etikai kódex jelentőségéről szólt, amely a kampány hangnemét hivatott etikus mederbe terelni. A Tisza Pártról szólva Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy „csak a düh” beszél a párthoz kötődő emberekből, akik „lesöprik” a Fidesz-kormány által elért eredményeket.

(MTI)

Nyitókép: Ujvári Sándor/MTI

kalyibagaliba
2025. október 03. 22:28
Magyarázzák el ezt egy a svéd pusztákon lakónak is, hogy megértse.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. október 03. 22:25
A közbiztonság nem is európai érték. A jogállamiságidemokrácijához sincs semmi köze. Hálistennek azért van Magyarországon.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. október 03. 22:25 Szerkesztve
A fizikai béke szigete vagyunk. Ezért folyik ezerrel a verbális erőszak szófosás rágalmazás. Juhász Péter. Látó János. Hadházy Ákos. Magyar Péter.
Válasz erre
1
0
lenyegtelen
2025. október 03. 22:14
"Rétvári Bence elmondta azt is, hogy egyre több német, holland választja lakóhelyéül a Dunakanyart vagy a Balaton-felvidéket." Ezt azért NAGYON NEM KELLENE HAGYNI! Menjenek csak szépen haza, egyék meg amit főztek! És nem kell az érzékenyítés, csináljanak otthon forradalmat.
Válasz erre
0
0
