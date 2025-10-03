Ez a vég kezdete: már Puzsér Róbert támogatásában sem bízhat Magyar Péter

Magyarország működik. A feketekampányok, uniós csúcs, fegyveres tiszások és a Merkel-vizit hírei között mínuszos hír volt, de

a magyar költségvetés 25 éve nem volt olyan jó állapotban, mint 2025 őszén.

Az első félévben összesen csak a GDP 0,7 százalék volt a hiánya, a második negyedévben egyenesen többlettel zárt. A korrupciós vádakra ez a legjobb ellenérv: a közpénzt aligha lehet ellopni, ha egyidejűleg egyre több lesz belőle. De ennél is fontosabb, hogy mindez 2026-ra üzen. Lehet, hogy az Orbán-kormánynak még a munkáshitelnél, az Otthon Startnál, a nyugdíjemelésnél és a többgyermekes anyák adómentességén túlmutató lehetőségei is lesznek jótéteményekre – szögezte le Facebook-oldalán Mráz Ágoston Sámuel.

A Tisza Párt helyzete

„A Tisza nem működik. A 315 jelöletlen jelölt ügye után a néhány fős pártvezetésben is belső feszültségek lehetnek: Tarr Zoltán helyett Tanács Zoltán irányítja már a kormányzati felkészülést,