Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Harcosok órája felmérés Magyar Péter Nézőpont Intézet Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Ha ez kitudódik, végképp összeomlik Magyar Péter: nem véletlenül nem közölte vele még senki (VIDEÓ)

2025. október 02. 15:40

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza-szavazók harmada nem szimpatizál a liberális politikussal.

2025. október 02. 15:40
null

Másfél évtizede folytatják a baloldali közvélemény-kutatók a Nézőpont elleni hadjáratot – mondta a Nézőpont Intézet vezetője a Harcosok órája csütörtöki adásában. Mráz Ágoston Sámuel elsőként az országos felmérésekről beszélt, melyek közül a Nézőpont Fidesz-előnyt mért, a többivel szemben – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Azt állítjuk, hogy több mint hárommillió ember szimpatizál a Fidesszel,

amiből automatikusan nem következik, hogy adott napon a jelenlegi kormánypártra is szavazna mind” – emlékeztetett, felidézve, hogy választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást.

A Tisza Pártról

Mráz Ágoston Sámuel a Tisza Párt elhalasztott jelöltállításáról úgy fogalmazott, rendkívül ciki. Magyar Péternek későn szóltak, hogy nem indulhat mindenhol, látszik, hogy a Tisza megmaradt egyszemélyes pártnak. Arról nem is beszélve, hogy saját vállalását nem tudta ezzel a halasztással teljesíteni, és már harmadszor tolja el a jelöltek kiválasztását.

Nincsenek megfelelő szakértők, hivatásos politikusok körülötte

– állapította meg az elemző, hozzátéve: a már ismert jelöltek sem feddhetetlenek.

Vejkey Györgyről, Magyar Péter új kabinetfőnökéről például kiderült, hogy szeretett volna a jelenlegi kormányba is beépülni, de nem járt sikerrel, így elmondható, hogy egy újabb sértődött emberről van szó.

A magyar kormányt ajnározó Magyar Péter-videókról Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, ez is magyarázza, hogy

a Tisza-szavazók harmada nem szimpatizál Magyar Péterrel, csupán a kormányellenesség tartja őket össze.

Tényleg nagy bajban lehet Magyar Péter

Ennek kapcsán nemrég kiszivárgott egy felvétel Márki-Zay Péterről. A hangfelvételen arról beszél a politikus, hogy csak egy dolognak köszönheti a népszerűségét Magyar Péter, mégpedig annak, hogy semmit sem mond ki konkrétan. Egy célja van, leváltani Orbán Viktort. Márki-Zay Péter szerint amint több témában is megnyilvánulna a Tisza Párt elnöke, akkor hirtelen sokan elpártolhatnának mellőle.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan3
2025. október 02. 17:11
Bezzeg amikor a dundi halasztja el már sokadik éve a gazdasági visszapattanást, a repülőrajtot, akkor a nyaloncok a seggüket csapkodják a földhöz, hogy micsoda zseni, micsoda államférfi ez a dundi…
Válasz erre
0
1
Sanyikám
2025. október 02. 16:57
És akkor ki marad a bal oldalnak?? Dobrev? Karácsony?
Válasz erre
0
0
states-2
2025. október 02. 16:41
Na eddig is dühöngött a pszichopata, mostantól alighanem őrjöngeni fog.
Válasz erre
3
0
vamonos-4
2025. október 02. 16:34
"Az EU diktátumát hajtja végre a kormány a mesterséges intelligencia szabályozásában is" ht tps://kuruc.info/r/34/293242/ meglepodtunk
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!