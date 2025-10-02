Ha ez kitudódik, végképp összeomlik Magyar Péter: nem véletlenül nem közölte vele még senki (VIDEÓ)

Másfél évtizede folytatják a baloldali közvélemény-kutatók a Nézőpont elleni hadjáratot – mondta a Nézőpont Intézet vezetője a Harcosok órája csütörtöki adásában. Mráz Ágoston Sámuel elsőként az országos felmérésekről beszélt, melyek közül a Nézőpont Fidesz-előnyt mért, a többivel szemben – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Azt állítjuk, hogy több mint hárommillió ember szimpatizál a Fidesszel,

amiből automatikusan nem következik, hogy adott napon a jelenlegi kormánypártra is szavazna mind” – emlékeztetett, felidézve, hogy választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást.

A Tisza Pártról

Mráz Ágoston Sámuel a Tisza Párt elhalasztott jelöltállításáról úgy fogalmazott, rendkívül ciki. Magyar Péternek későn szóltak, hogy nem indulhat mindenhol, látszik, hogy a Tisza megmaradt egyszemélyes pártnak. Arról nem is beszélve, hogy saját vállalását nem tudta ezzel a halasztással teljesíteni, és már harmadszor tolja el a jelöltek kiválasztását.