Ha ez kitudódik, végképp összeomlik Magyar Péter: nem véletlenül nem közölte vele még senki (VIDEÓ)

Elképesztő felvétel szivárgott ki: Márki-Zay Péter kimondta, mi tudja tönkretenni Magyar Péteréket (VIDEÓ)
Hamarosan kártyavárként dőlhet össze az egész párt.
Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza-szavazók harmada nem szimpatizál a liberális politikussal.
Másfél évtizede folytatják a baloldali közvélemény-kutatók a Nézőpont elleni hadjáratot – mondta a Nézőpont Intézet vezetője a Harcosok órája csütörtöki adásában. Mráz Ágoston Sámuel elsőként az országos felmérésekről beszélt, melyek közül a Nézőpont Fidesz-előnyt mért, a többivel szemben – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Azt állítjuk, hogy több mint hárommillió ember szimpatizál a Fidesszel,
amiből automatikusan nem következik, hogy adott napon a jelenlegi kormánypártra is szavazna mind” – emlékeztetett, felidézve, hogy választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást.
Mráz Ágoston Sámuel a Tisza Párt elhalasztott jelöltállításáról úgy fogalmazott, rendkívül ciki. Magyar Péternek későn szóltak, hogy nem indulhat mindenhol, látszik, hogy a Tisza megmaradt egyszemélyes pártnak. Arról nem is beszélve, hogy saját vállalását nem tudta ezzel a halasztással teljesíteni, és már harmadszor tolja el a jelöltek kiválasztását.
Nincsenek megfelelő szakértők, hivatásos politikusok körülötte
– állapította meg az elemző, hozzátéve: a már ismert jelöltek sem feddhetetlenek.
Vejkey Györgyről, Magyar Péter új kabinetfőnökéről például kiderült, hogy szeretett volna a jelenlegi kormányba is beépülni, de nem járt sikerrel, így elmondható, hogy egy újabb sértődött emberről van szó.
A magyar kormányt ajnározó Magyar Péter-videókról Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, ez is magyarázza, hogy
a Tisza-szavazók harmada nem szimpatizál Magyar Péterrel, csupán a kormányellenesség tartja őket össze.
Ennek kapcsán nemrég kiszivárgott egy felvétel Márki-Zay Péterről. A hangfelvételen arról beszél a politikus, hogy csak egy dolognak köszönheti a népszerűségét Magyar Péter, mégpedig annak, hogy semmit sem mond ki konkrétan. Egy célja van, leváltani Orbán Viktort. Márki-Zay Péter szerint amint több témában is megnyilvánulna a Tisza Párt elnöke, akkor hirtelen sokan elpártolhatnának mellőle.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP