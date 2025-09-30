Ft
09. 30.
kedd
Márki-Zay Péter Tisza Párt liberális Kocsis Máté Magyar Péter ellenzék baloldal hangfelvétel

Elképesztő felvétel szivárgott ki: Márki-Zay Péter kimondta, mi tudja tönkretenni Magyar Péteréket (VIDEÓ)

2025. szeptember 30. 13:22

Hamarosan kártyavárként dőlhet össze az egész párt.

2025. szeptember 30. 13:22
Márki-Zay Magyar

Egy újabb hangfelvételt mutatott be Kocsis Máté a Facebook-oldalán. A felvételen Márki-Zay Péter arról beszél, hogy csak egy dolognak köszönheti a népszerűségét Magyar Péter, mégpedig annak, hogy semmit sem mond ki konkrétan.

Egy célja van, leváltani Orbán Viktort.

Márki-Zay Péter szerint amint több témában is megnyilvánulna a Tisza Párt elnöke, akkor hirtelen sokan elpártolhatnának mellőle.

Kocsis Máté reakciója

„Így már érthetővé válik, miért titkolózik Tarr Zoltán és a többiek is. A felvételen Márki-Zay egyenesen bevallja, a választásokig Magyar Péternek nem szabad beszélnie a fontos politikai kérdésekről, például a háborúhoz való viszonyról, mert

tömegesen hullana szét a támogatottság a Tisza mögött, ha az emberek megismerhetnék a valódi álláspontjukat.

Azt már csak mellékesen jegyzem meg, a brüsszeli báb az első bolond, aki egy hasonszőrűt használ tanácsadóként” – jegyezte meg a hangfelvétel kapcsán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

A felvételt itt tudja meghallgatni:

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter

tapir32
2025. szeptember 30. 15:46
Felelőtlen és éretlen magatartás egy a programját titkoló pártot támogatni.
Hohokam
2025. szeptember 30. 15:42
Orbán megy - és akkor MI VAN? Ukrán háború, gender, az összes szar? Baszki, és ez lenne a JÖVŐ??? Eszetek meg mint a lekemotoxozott poloska, mi? Barmok.
GrumpyGerald
2025. szeptember 30. 15:41
Liberális demokrácia-kettősügynökök egymásközt!!!444 Csodálatos világban élünk.
belbuda
2025. szeptember 30. 15:37
Máté,rettegtek…😂😂😂 Joggal….bukni fogtok… Hajrá,Tisza! Hajrá,Magyarország! 🇭🇺🇭🇺❤️
