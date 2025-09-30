Elképesztő felvétel szivárgott ki: Márki-Zay Péter kimondta, mi tudja tönkretenni Magyar Péteréket (VIDEÓ)

Leleplezték Magyar Péter ördögi tervét: elképesztő módszerrel akarta magához ragadni a hatalmat
Hátborzongató forgatókönyvet ismertettek.
Hamarosan kártyavárként dőlhet össze az egész párt.
Egy újabb hangfelvételt mutatott be Kocsis Máté a Facebook-oldalán. A felvételen Márki-Zay Péter arról beszél, hogy csak egy dolognak köszönheti a népszerűségét Magyar Péter, mégpedig annak, hogy semmit sem mond ki konkrétan.
Egy célja van, leváltani Orbán Viktort.
Márki-Zay Péter szerint amint több témában is megnyilvánulna a Tisza Párt elnöke, akkor hirtelen sokan elpártolhatnának mellőle.
„Így már érthetővé válik, miért titkolózik Tarr Zoltán és a többiek is. A felvételen Márki-Zay egyenesen bevallja, a választásokig Magyar Péternek nem szabad beszélnie a fontos politikai kérdésekről, például a háborúhoz való viszonyról, mert
tömegesen hullana szét a támogatottság a Tisza mögött, ha az emberek megismerhetnék a valódi álláspontjukat.
Azt már csak mellékesen jegyzem meg, a brüsszeli báb az első bolond, aki egy hasonszőrűt használ tanácsadóként” – jegyezte meg a hangfelvétel kapcsán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
A felvételt itt tudja meghallgatni:
