Leleplezték Magyar Péter ördögi tervét: elképesztő módszerrel akarta magához ragadni a hatalmat

Berobbant egy új hangfelvétel Magyar Péterről: így még soha nem bukott le, már most retteghetnek a tiszások
Hamar hátat fordít bárkinek a Tisza Párt elnöke.
Hátborzongató forgatókönyvet ismertettek.
„Magyar Péter hiperventillál – mert elvesztett egy sajtópert. Más ilyenkor leül a barátaival – ja, őket elárulta –, elmondja a feleségének – ja, ő elhagyta, miután nem bírta a lelki terrort –, vagy egyszerűen csak fúj egy nagyot, és felkészül a holnapra. De nem.
Péter csirkefogóvigyorral a képén a pusztítás orgiájára szólítja fel híveit: ha nekem rossz, dühöm kitöltöm máson, szenvedjen ő is
– ha lehet, jobban. Ha lehet, fájjon. Ha lehet, miattam” – állapította meg Facebook-oldalán Szánthó Miklós.
„Tudja, hogy a koholmányokból semmi sem igaz. Mint a szovjet viccben: nem Jerevánban, hanem Tbilisziben, nem Moszkvicsokat, hanem Volgákat... Csakhogy ez nem vicc, de valóban: profi bolsevik módszer.
Magyar Péter a szó legszorosabb értelmében hazugsággal akar hatalomra jutni. Érzi, hogy az adóemelős sztori ráég.
Ezért elterjesztet egy virtigli fake news-t először a magukat veleményvezérnek álcázó kóklerekkel, kamusztorikban utazó ügynökökkel, majd az újságírást a dezinformálással szándékosan összekeverő, külföldről finanszírozott »sajtóval«. Hogy aláássa a közbizalmat, káoszt és anarchiát teremtsen.
Mikor ez a próbálkozás a valóság falába ütközik, belefúj a gyűlölet fanfárjába, terjedjen csak tova a pogány lárma hangulata!
A stabilitásba, biztonságba, nemzeti építkezésbe láthatóan beleőrült baloldal emblematikus tévedése Magyar Péter. Zsákutca. Már nekik. Nekünk csak egy rossz emlék csendjét hagyja majd maga után” – foglalta össze a véleményét az Alapjogokért Központ főigazgatója.
