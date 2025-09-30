Leleplezték Magyar Péter ördögi tervét: elképesztő módszerrel akarta magához ragadni a hatalmat

„Magyar Péter hiperventillál – mert elvesztett egy sajtópert. Más ilyenkor leül a barátaival – ja, őket elárulta –, elmondja a feleségének – ja, ő elhagyta, miután nem bírta a lelki terrort –, vagy egyszerűen csak fúj egy nagyot, és felkészül a holnapra. De nem.

Péter csirkefogóvigyorral a képén a pusztítás orgiájára szólítja fel híveit: ha nekem rossz, dühöm kitöltöm máson, szenvedjen ő is

– ha lehet, jobban. Ha lehet, fájjon. Ha lehet, miattam” – állapította meg Facebook-oldalán Szánthó Miklós.

„Tudja, hogy a koholmányokból semmi sem igaz. Mint a szovjet viccben: nem Jerevánban, hanem Tbilisziben, nem Moszkvicsokat, hanem Volgákat... Csakhogy ez nem vicc, de valóban: profi bolsevik módszer.