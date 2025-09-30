Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány Tisza Párt liberális Magyarország Szánthó Miklós Magyar Péter ellenzék kormányzás hatalom baloldal

Leleplezték Magyar Péter ördögi tervét: elképesztő módszerrel akarta magához ragadni a hatalmat

2025. szeptember 30. 09:48

Hátborzongató forgatókönyvet ismertettek.

2025. szeptember 30. 09:48
null

„Magyar Péter hiperventillál – mert elvesztett egy sajtópert. Más ilyenkor leül a barátaival – ja, őket elárulta –, elmondja a feleségének – ja, ő elhagyta, miután nem bírta a lelki terrort –, vagy egyszerűen csak fúj egy nagyot, és felkészül a holnapra. De nem.

Péter csirkefogóvigyorral a képén a pusztítás orgiájára szólítja fel híveit: ha nekem rossz, dühöm kitöltöm máson, szenvedjen ő is

– ha lehet, jobban. Ha lehet, fájjon. Ha lehet, miattam” – állapította meg Facebook-oldalán Szánthó Miklós.

„Tudja, hogy a koholmányokból semmi sem igaz. Mint a szovjet viccben: nem Jerevánban, hanem Tbilisziben, nem Moszkvicsokat, hanem Volgákat... Csakhogy ez nem vicc, de valóban: profi bolsevik módszer.

Magyar Péter a szó legszorosabb értelmében hazugsággal akar hatalomra jutni. Érzi, hogy az adóemelős sztori ráég.

Ezért elterjesztet egy virtigli fake news-t először a magukat veleményvezérnek álcázó kóklerekkel, kamusztorikban utazó ügynökökkel, majd az újságírást a dezinformálással szándékosan összekeverő, külföldről finanszírozott »sajtóval«. Hogy aláássa a közbizalmat, káoszt és anarchiát teremtsen.

Mikor ez a próbálkozás a valóság falába ütközik, belefúj a gyűlölet fanfárjába, terjedjen csak tova a pogány lárma hangulata!

A stabilitásba, biztonságba, nemzeti építkezésbe láthatóan beleőrült baloldal emblematikus tévedése Magyar Péter. Zsákutca. Már nekik. Nekünk csak egy rossz emlék csendjét hagyja majd maga után” – foglalta össze a véleményét az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Totenkopf
•••
2025. szeptember 30. 10:15 Szerkesztve
ÜgyeletesFőleápoló, a kis homokos pedofideszektás, aki folyton engem les már magára is vette az írásom. Az első beszari már önként jelentkezett. Gratulálok, ÜgyeletesFőleápoló. Csókoltatom a szajha magyar anyukád. 🤣🤣🤣
Válasz erre
0
4
Totenkopf
2025. szeptember 30. 10:09
Ördögi módszer, teljhatalom, mutatjuk a részletek, mint a nem létező Tisza-adó esetében. Ezek a pedofideszektások mindjárt teleszarják a gatyájukat. 🤣🤣🤣
Válasz erre
0
6
satrafa-2
2025. szeptember 30. 09:57
Nem kéne ezt a hülyegyereket démonizálni, a humor sokkal többet segítene...
Válasz erre
2
1
belbuda
2025. szeptember 30. 09:52
Megnyeri a választásokat…💁 Én megértem a hazaáruló tolvajok rettegését… Hajrá,Tisza,Hajrá,Magyarország! 🇭🇺🇭🇺❤️
Válasz erre
3
12
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!