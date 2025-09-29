Ft
Berobbant egy új hangfelvétel Magyar Péterről: így még soha nem bukott le, már most retteghetnek a tiszások

2025. szeptember 29. 11:09

Hamar hátat fordít bárkinek a Tisza Párt elnöke.

2025. szeptember 29. 11:09
null

Elképesztő hangfelvételt mutatott be Rákay Philip hétfőn a Facebook-oldalán.

A hangfelvételen Magyar Péter beszélget Gulyás Mártonnal még a régi szép időkben.

Magyar Péter szó szerint nem tud betelni Orbán Viktorral, egyenesen úgy fogalmaz, hogy a „miniszterelnök ami ugye a Fidesz naprendszerében a Nap. Miniszterelnököt én becsülöm.”

„Ha bárki leülne vele, rögtön meggyőzné mindenről, mert a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű és ilyen gondolkodású ember és ilyen olvasott és ilyen nem tudom milyen ember.

Tehát én soha nem leszek a másik oldalon, ez a családom, ez a kötődésem, ez a szocializációm”

– tette hozzá Magyar Péter.

Ez a felvétel intő jel lehet a tiszások számára, hiszen őket is bármikor elárulhatja Magyar Péter.

Dávid Dóra pedig elszólta magát

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Dávid Dóra is elszólta magát korábban a migrációval kapcsolatban, így azt is pontosan lehet tudni, mit gondolnak a bevándorlásról a Tisza Pártban.

Fogadjunk be mindenkit”

fogalmazott még korábban a Tisza EP-képviselője.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

