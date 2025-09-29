Berobbant egy új hangfelvétel Magyar Péterről: így még soha nem bukott le, már most retteghetnek a tiszások

Elképesztő hangfelvételt mutatott be Rákay Philip hétfőn a Facebook-oldalán.

A hangfelvételen Magyar Péter beszélget Gulyás Mártonnal még a régi szép időkben.

Magyar Péter szó szerint nem tud betelni Orbán Viktorral, egyenesen úgy fogalmaz, hogy a „miniszterelnök ami ugye a Fidesz naprendszerében a Nap. Miniszterelnököt én becsülöm.”

„Ha bárki leülne vele, rögtön meggyőzné mindenről, mert a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű és ilyen gondolkodású ember és ilyen olvasott és ilyen nem tudom milyen ember.