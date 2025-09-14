„A kokain nem tesz jót a férfiasságnak. Kivéve, ha az embert Charlie Sheennek hívják” – szex, drogok és sajátos coming out a színészről szóló dokumentumfilmben

„Azt hiszem, három szakasza volt eddig az életemnek, bulizás, bulizás gondokokkal, aztán már csak a gondok” – mondja Charlie Sheen a róla szóló dokumentumfilmben. Ezért is a meglepő, hogy a rendező Andrew Renzi mindezt két részre bontva gondolta közzétenni, kettejük közös munkája jóval nagyobb súlyt kaphatott volna, ha a színész által önkéntelenül is jó érzékkel felállított dramaturgia szerint haladnak. A nagy finálénak is szánt, bár egyáltalán nem meglepő leleplezés felé, de hogy mi is az, erről kicsit később.

A doku előbb a szokásos időrendet betartva a gyerekkori emlékekkel kezdődik.

Amely gyerekkor nem volt éppen átlagos.

Nemcsak azért, mert egy jókora csavarral kezdődött: „halva születtem, a nyakamra tekeredett köldökzsinórral, apám, aki hithű katolikus, már papot akart hívatni, de anyám nagyon hitt bennem”, hanem mert ez a bizonyos hithű katolikus apa nem más, mint Martin Sheen színész. Az eredetileg Carlos Irwin Estevez névre keresztelt fiú – az Irwin nevet a szülészorvos után kapta – harmadik fiúként jött a világra, hároméves korában a család a zajos New Yorkból az akkoriban még a természetközelisége és a viszonylagos beépítetlensége miatt idilli Malibuba költözött.