Sosem lesz vége: Ukrajna év végéig egymilliárd eurót kér az EU-tól, hogy biztosan folytatódhasson a háború

Ukrajna év végéig mintegy 1 milliárd euró új európai finanszírozást szeretne biztosítani az amerikai fegyverbeszerzésekhez – erről Alyona Getmanchuk, Ukrajna NATO-nagykövete beszélt a Bloombergnek. A támogatás a PURL nevű programot érintené, amely amerikai fegyverek vásárlását fedezi, nagyrészt európai partnerállamok pénzéből.

Getmanchuk szerint a folyamatos fegyverszállítás kulcsfontosságú, mert Ukrajnának a tél beálltával fokozódó orosz légicsapásokkal és a fronton zajló lassú, de folyamatos orosz előretolással kell szembenéznie.