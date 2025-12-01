Sosem lesz vége: Ukrajna év végéig egymilliárd eurót kér az EU-tól, hogy biztosan folytatódhasson a háború

Valerij Zaluzsnij szerint a béke kulcsa: nukleáris fegyverek Ukrajnában
Zelenszkij lehetséges kihívója szerint a NATO tagság és nukleáris fegyverek telepítése bizosíthatják, hogy az oroszok ne támadják meg Ukrajnát.
Így nem lesz béke egyhamar.
Ukrajna év végéig mintegy 1 milliárd euró új európai finanszírozást szeretne biztosítani az amerikai fegyverbeszerzésekhez – erről Alyona Getmanchuk, Ukrajna NATO-nagykövete beszélt a Bloombergnek. A támogatás a PURL nevű programot érintené, amely amerikai fegyverek vásárlását fedezi, nagyrészt európai partnerállamok pénzéből.
Getmanchuk szerint a folyamatos fegyverszállítás kulcsfontosságú, mert Ukrajnának a tél beálltával fokozódó orosz légicsapásokkal és a fronton zajló lassú, de folyamatos orosz előretolással kell szembenéznie.
A nyomás Európán is egyre nagyobb: Hollandia hétfőn bejelentette, hogy további 250 millió eurót különít el amerikai eszközök beszerzésére, köztük légvédelmi rendszerekre és F–16-os vadászgépekre – erről Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter beszélt a brüsszeli EU-védelmi miniszteri találkozó előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Zelenszkij lehetséges kihívója szerint a NATO tagság és nukleáris fegyverek telepítése bizosíthatják, hogy az oroszok ne támadják meg Ukrajnát.
A kontinensen ugyanakkor továbbra sem mutatkozik egységes elköteleződés a NATO által koordinált PURL-program iránt. Több európai fővárosban erős a bizonytalanság, miután Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja korábban befagyasztotta az USA pénzügyi támogatását Ukrajna számára, és Európát is váratlanul érte Washington béketerveinek első, 28 pontos változata.
A tervezetet azóta módosították: az amerikai és ukrán delegációk Genfben, majd vasárnap Floridában egyeztettek tovább. Marco Rubio amerikai külügyminiszter produktívnak nevezte a tárgyalásokat, de áttörés nem született. A találkozót szervező Steve Witkoff amerikai különmegbízott a héten Moszkvába utazik, hogy az orosz féllel folytassa az egyeztetést.
Nyitókép: AFP/Ludovic Marin