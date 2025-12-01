Valerij Zaluzsnij szerint a béke kulcsa: nukleáris fegyverek Ukrajnában

A nagykövet szerint ha Oroszország teljesen elfoglalta a Donyeck régiót, a háború akkor sem érne véget, mert nem érné el a politikai célját. „Oroszország olyan feltételeket kíván teremteni, amelyek egyidejűleg katonai, gazdasági és politikai fronton is Ukrajna összeomlásához vezetnek.”

Zaluzsnij egyenes azt állítja, hogy Oroszország meg akarja hódítani Kelet-Európát.

Az egykori vezékari főnök elismeri: ők hosszú távra terveznek.

„Mi, ukránok, a teljes győzelemre törekszünk, de nem utasíthatjuk el a háború hosszú távú befejezésének lehetőségét. A béke, még a következő háború előrejelzése esetén is, lehetőséget nyújt a politikai változásokra, a mélyreható reformokra, a teljes helyreállításra, a gazdasági növekedésre és a polgárok visszatérésére” – írja.

Szerinte Ukrajnának elsősorban biztonsági garanciákra van szüksége: