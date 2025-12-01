Valerij Zaluzsnij szerint a béke kulcsa: nukleáris fegyverek Ukrajnában

Tényleg közel a háború vége? Lássunk tisztán a béketervek és tárgyalások káoszában!
Az elmúlt héten minden az amerikaiak béketervéről és annak újratárgyalásáról szólt. Elemzésünkben áttekintjük, hogyan is áll a terv és mi várható.
Zelenszkij lehetséges kihívója szerint a NATO tagság és nukleáris fegyverek telepítése bizosíthatják, hogy az oroszok ne támadják meg Ukrajnát.
Valerij Zaluzsnij Ukrajna jelenlegi londoni nagykövete a Telegraph hasábjain fejtette ki a véleményét az orosz-ukrán háborúról.
A publicisztika elején leszögezi: Oroszország politikai célja nem kétséges: „Ukrajna független államként való megszüntetése.”
Zelenszkij potenciális utódja szerint az ukránok jobban teszik, ha nem kötnek békét:
„Rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, ahol egy elhamarkodott béke csak pusztító vereséghez és a függetlenség elvesztéséhez vezethet.”
Az ukrán hadsereg egykori vezetője leírja: Oroszország a kimerítés taktikáját alkalmazza, miután nem sikerült 2022-ben elérniük Kijevet.
A nagykövet szerint ha Oroszország teljesen elfoglalta a Donyeck régiót, a háború akkor sem érne véget, mert nem érné el a politikai célját. „Oroszország olyan feltételeket kíván teremteni, amelyek egyidejűleg katonai, gazdasági és politikai fronton is Ukrajna összeomlásához vezetnek.”
Zaluzsnij egyenes azt állítja, hogy Oroszország meg akarja hódítani Kelet-Európát.
Az egykori vezékari főnök elismeri: ők hosszú távra terveznek.
„Mi, ukránok, a teljes győzelemre törekszünk, de nem utasíthatjuk el a háború hosszú távú befejezésének lehetőségét. A béke, még a következő háború előrejelzése esetén is, lehetőséget nyújt a politikai változásokra, a mélyreható reformokra, a teljes helyreállításra, a gazdasági növekedésre és a polgárok visszatérésére” – írja.
Szerinte Ukrajnának elsősorban biztonsági garanciákra van szüksége:
„Az ilyen biztonsági garanciák között szerepelhet Ukrajna NATO-ba való felvétele, nukleáris fegyverek telepítése ukrajnai területre vagy egy nagy, Oroszországgal szembeszállni képes szövetséges katonai kontingens telepítése”
– írja.
A cikk végén azt írja, mivel ezekről nincs szó, ezért a háború folytatódni fog.
Nyitókép: Niklas HALLE'N / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az elmúlt héten minden az amerikaiak béketervéről és annak újratárgyalásáról szólt. Elemzésünkben áttekintjük, hogyan is áll a terv és mi várható.
***