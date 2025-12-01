Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború béke NATO Ukrajna Valerij Zaluzsnij Oroszország

Valerij Zaluzsnij szerint a béke kulcsa: nukleáris fegyverek Ukrajnában

2025. december 01. 13:09

Zelenszkij lehetséges kihívója szerint a NATO tagság és nukleáris fegyverek telepítése bizosíthatják, hogy az oroszok ne támadják meg Ukrajnát.

2025. december 01. 13:09
null

Valerij Zaluzsnij Ukrajna jelenlegi londoni nagykövete a Telegraph hasábjain fejtette ki a véleményét az orosz-ukrán háborúról. 

A publicisztika elején leszögezi: Oroszország politikai célja nem kétséges: „Ukrajna független államként való megszüntetése.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij potenciális utódja szerint az ukránok jobban teszik, ha nem kötnek békét: 

„Rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, ahol egy elhamarkodott béke csak pusztító vereséghez és a függetlenség elvesztéséhez vezethet.”

Az ukrán hadsereg egykori vezetője leírja: Oroszország a kimerítés taktikáját alkalmazza, miután nem sikerült 2022-ben elérniük Kijevet. 

A nagykövet szerint ha Oroszország teljesen elfoglalta a Donyeck régiót, a háború akkor sem érne véget, mert nem érné el a politikai célját. „Oroszország olyan feltételeket kíván teremteni, amelyek egyidejűleg katonai, gazdasági és politikai fronton is Ukrajna összeomlásához vezetnek.”

Zaluzsnij egyenes azt állítja, hogy Oroszország meg akarja hódítani Kelet-Európát. 

Az egykori vezékari főnök elismeri: ők hosszú távra terveznek. 

„Mi, ukránok, a teljes győzelemre törekszünk, de nem utasíthatjuk el a háború hosszú távú befejezésének lehetőségét. A béke, még a következő háború előrejelzése esetén is, lehetőséget nyújt a politikai változásokra, a mélyreható reformokra, a teljes helyreállításra, a gazdasági növekedésre és a polgárok visszatérésére” – írja. 

Szerinte Ukrajnának elsősorban biztonsági garanciákra van szüksége: 

„Az ilyen biztonsági garanciák között szerepelhet Ukrajna NATO-ba való felvétele, nukleáris fegyverek telepítése ukrajnai területre vagy egy nagy, Oroszországgal szembeszállni képes szövetséges katonai kontingens telepítése”

 – írja. 

A cikk végén azt írja, mivel ezekről nincs szó, ezért a háború folytatódni fog. 

Nyitókép: Niklas HALLE'N / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
martens
2025. december 01. 15:13
Az hiányozna még, hogy Ukrajnának nukleáris fegyvert adni.
Válasz erre
0
0
kovsa2
2025. december 01. 15:00
"a béke kulcsa: nukleáris fegyverek Ukrajnában" Na igen! Az ÖRÖK béke. A temető békéje. Egész Európa EGY nagy temető lenne, ahol béke honol. Csak ezt a békét senki nem tudná élvezni. A következő 50 évben. Utána Afrikából, Ázsiából és Amerikából kezdenének beszivárogni az új lakói Európának.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 01. 14:56
Nahát! Nukleáris fegyverek Ukrajnának? Hogy veszi be a gyomra ezt az atomerőműveket leszerő nyugatnak? Nem lehetne inkább napelemrakétákat, meg vizerőműbombákat, esetleg szélenergiaaknákat? Biztosan rendben lesz ez igy?
Válasz erre
1
0
Türelem
2025. december 01. 14:51
milliárdos tolvajok, féreg gyilkosok
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!