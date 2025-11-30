Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Lezárult a Tisza előválasztási show műsora, a végeredménye pedig nem okozott semmilyen meglepetést. Magyar Péter erős emberei, az első fordulós gyatra teljesítményük ellenére, "csodával határos módon" megrázták magukat és mindenkit maguk mögé utasítottak. Az első felháborodásokra nem is kellett sokat várni, és az is látszik, hogy a Tisza szigetek és a párt között egyre nagyobb az ellentét. Mindemellett a szájzárként elhíresült nyilatkozattilalom is a visszafele sült el. A Tisza némasága joggal vett fel kérdéseket a választókban, melynek a Mestertervben jártunk utána.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza csendkirály játéka mögött az áll, hogy az őket támogató erők elvárásai totálisan szembemennek a magyar emberek akaratával és véleményével. A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott: