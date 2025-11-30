Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

2025. november 30. 13:58

Azt még a baloldali elemzők is elismerik, hogy az elmúlt hónapok nem a Tisza meneteléséről szóltak, sőt. Az egyre csak gyarapodó kommunikációs tabuk kezdenek ráégni Magyar Péterre.

2025. november 30. 13:58
Lezárult a Tisza előválasztási show műsora, a végeredménye pedig nem okozott semmilyen meglepetést. Magyar Péter erős emberei, az első fordulós gyatra teljesítményük ellenére, "csodával határos módon" megrázták magukat és mindenkit maguk mögé utasítottak. Az első felháborodásokra nem is kellett sokat várni, és az is látszik, hogy a Tisza szigetek és a párt között egyre nagyobb az ellentét. Mindemellett a szájzárként elhíresült nyilatkozattilalom is a visszafele sült el. A Tisza némasága joggal vett fel kérdéseket a választókban, melynek a Mestertervben jártunk utána.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza csendkirály játéka mögött az áll, hogy az őket támogató erők elvárásai totálisan szembemennek a magyar emberek akaratával és véleményével. A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott:

Tudják nagyon jól, hogy amit képviselniük kellene, amit tőlük elvárnak, amiért finanszírozzák és védelmezik Brüsszelben ezt a politikai projektet, amit Tisza Pártnak hívunk, azt ha elmondják kikapnak biztosan a választáson.

Mráz felidézte, hogy a kulcskérdésekben, mint Ukrajna támogatása, a háborúhoz való hozzáállás a magyar választók túlnyomó többsége egyetért a kormánnyal, viszont nekik ezt nem lehet, ezért a Tisza inkább hallgat ezekről a témákról. Hozzátette: egy kormányzásra pályázó politikai erőtől elvárható, hogy ebben a nemzetközi helyzetben mondjon valamit.

Mesterterv
A Mesterterv szakértői szerint Magyar Péter azért hallgat, mert amit mondana, az nem tetszene senkinek (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

G. Fodor Gábor úgy értékelt, hogy egyértelműen látszik, hogy a számukra kényes ügyeket megpróbálják kibekkelni, ami egy kétséges vállalkozás. A XXI. Század stratégiai igazgatója is kiemelte, hogy a főtémák terén a kormány narratívja a legszélesebb körben elfogadott és támogatott. G. Fodor úgy fogalmazott:

Ha megpróbáljuk megfejteni, hogy a Tisza Pártnak mi az álláspontja ebben a kérdésben, ők elmondják, hogy pro-Brüsszel. Ők Brüsszel Pártján vannak. Most ehhez azt kell megfejteni, hogy mit akar Brüsszel, ezt meg tudjuk: a háború folytatását, Ukrajna támogatását, hogy zéró orosz energia legyen. Ezek világos dolgok, csak ők ezt nem mondják ki.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

