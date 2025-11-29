Kiakadt a Tisza jelölt jelöltje az előválasztás miatt: rágalmazást emleget és bírósággal fenyegetőzik

Pénteken bejelentették a Tisza előválasztásának eredményeit, vagyis megvannak a párt egyéni jelöltjei a 2026-os választásra. Nagy meglepetés nem történt, a Tisza-vezér preferáltjai nagy előnnyel nyerték saját választókerületüket, de az eredmény megosztotta a pártot, volt ugyanis olyan vesztes, aki kétségbe vonta a verseny tisztaságát.

A Vas megyei 2-es számú választókerületben második helyen végzett Németh Martin az eredmények kihirdetése után egy kiábrándult, felháborodott hangvételű bejegyzést osztott meg Facebook-oldalán.