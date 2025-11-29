Ft
11. 29.
szombat
Tisza Párt Tisza Párt jelöltjei Németh Martin Strompová Viktória

Kiakadt a Tisza jelölt jelöltje az előválasztás miatt: rágalmazást emleget és bírósággal fenyegetőzik

2025. november 29. 09:44

A Vas megyei 2. választókerület jelöltje szerint ellenfele tisztességtelen módszerekkel győzte le.

2025. november 29. 09:44
null

Pénteken bejelentették a Tisza előválasztásának eredményeit, vagyis megvannak a párt egyéni jelöltjei a 2026-os választásra. Nagy meglepetés nem történt, a Tisza-vezér preferáltjai nagy előnnyel nyerték saját választókerületüket, de az eredmény megosztotta a pártot, volt ugyanis olyan vesztes, aki kétségbe vonta a verseny tisztaságát.

A Vas megyei 2-es számú választókerületben második helyen végzett Németh Martin az eredmények kihirdetése után egy kiábrándult, felháborodott hangvételű bejegyzést osztott meg Facebook-oldalán.

„Hiszek a rendszerváltásban, hiszek a tiszta változásban. Sajnos vannak, akik munka helyett a hazug módszerekben, az internetes és telefonos rágalmazásban hisznek. A feljelentés napokkal ezelőtt megtörtént, és lesznek még következmények. Ha politikaiak nem is, jogiak biztosan” – írta, majd hozzátette – 

„Sajnálom, hogy meg kell tennem ezeket a szükséges lépéseket emberileg nulla, politikailag amatőr, magukat ellenzékinek hazudó emberek húzásai miatt.”

A jelenleg büki önkormányzati képviselőként dolgozó Németh Martin Strompová Viktória idegenvezetővel szemben maradt alul. Hogy pontosan mi történt, ami ennyire felháborította a jelölt jelöltet, nem derült ki, de az egyik hozzászóló Tisza-aktivista szerint 

„tisztességtelen módszerek segítségével emelték fel az ellenfelét”.

A másik oldal ugyanakkor a Németh Marint támogató aktivistákat vádolja azzal, hogy 

„folyamatosan csak uszított a kommentjeivel a Viki kampány oldalain!”

Épül a szeretetország.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila

 

wadcutter
2025. november 29. 10:44
a mindenszaristáknak minden sz,r, mert ez a hitvallásuk
Performan
2025. november 29. 10:41
Egymást ütik a komcsik. Helyes.
pugacsov-0
2025. november 29. 10:30
A két fürdőváros jelöltje egymásnak esett. Szórakoztató. Gondolom az -ová nevű nem hagyta, hogy egy büki fiatal fütykös legyőzze és bedobott mindent. Hogy mit azt nem tudjuk. De kíváncsian várom mi derül ki. Hajrá Ágh Péter !!!
Dunhill67
2025. november 29. 10:29
összevesznek a koncon...helyes,öljék csak egymást:-DD..."Strompová Viktória idegenvezető"....nu,az lesz csak igazán ideális parlamenti képviselő...pff...már ha egyáltalán,ugye
