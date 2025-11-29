Kiakadt a Tisza jelölt jelöltje az előválasztás miatt: rágalmazást emleget és bírósággal fenyegetőzik

Kiszivárgott: érdektelenségbe fulladt a Tisza előválasztása, de még így sem úszták meg a feszültéget és a sértődéseket
„Sokan teljesen jogosan azt érzik, át lettek verve” – árulta el a tiszás informátor.
A Vas megyei 2. választókerület jelöltje szerint ellenfele tisztességtelen módszerekkel győzte le.
Pénteken bejelentették a Tisza előválasztásának eredményeit, vagyis megvannak a párt egyéni jelöltjei a 2026-os választásra. Nagy meglepetés nem történt, a Tisza-vezér preferáltjai nagy előnnyel nyerték saját választókerületüket, de az eredmény megosztotta a pártot, volt ugyanis olyan vesztes, aki kétségbe vonta a verseny tisztaságát.
A Vas megyei 2-es számú választókerületben második helyen végzett Németh Martin az eredmények kihirdetése után egy kiábrándult, felháborodott hangvételű bejegyzést osztott meg Facebook-oldalán.
„Hiszek a rendszerváltásban, hiszek a tiszta változásban. Sajnos vannak, akik munka helyett a hazug módszerekben, az internetes és telefonos rágalmazásban hisznek. A feljelentés napokkal ezelőtt megtörtént, és lesznek még következmények. Ha politikaiak nem is, jogiak biztosan” – írta, majd hozzátette –
„Sajnálom, hogy meg kell tennem ezeket a szükséges lépéseket emberileg nulla, politikailag amatőr, magukat ellenzékinek hazudó emberek húzásai miatt.”
A jelenleg büki önkormányzati képviselőként dolgozó Németh Martin Strompová Viktória idegenvezetővel szemben maradt alul. Hogy pontosan mi történt, ami ennyire felháborította a jelölt jelöltet, nem derült ki, de az egyik hozzászóló Tisza-aktivista szerint
„tisztességtelen módszerek segítségével emelték fel az ellenfelét”.
A másik oldal ugyanakkor a Németh Marint támogató aktivistákat vádolja azzal, hogy
„folyamatosan csak uszított a kommentjeivel a Viki kampány oldalain!”
Épül a szeretetország.
Ezt is ajánljuk a témában
„Sokan teljesen jogosan azt érzik, át lettek verve” – árulta el a tiszás informátor.
Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila