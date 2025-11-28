Magyar Péternek mégsem volt vérlázítóan ciki a fegyver a lakossági fórumon – Ruszin-Szendi nyerte az előválasztást

Magyar Péter kezdő 11-e: egymilliárdos villa, zsírleszívás és különvélemény Ukrajna ügyében
Az egymilliárdos honvédségi villa, a közpénzen végzett zsírleszívás és a NATO-ülésen való Slava Ukrainizés sem volt akadály a képviselőjelöltségnek a Tiszánál.
Véget ért a Tisza Párt előválasztási procedúrája, amelynek keretében Hajdú-Bihar megye 5. számú országgyűlési egyéni választókerületében Ruszin-Szendi Romulusz, egykori vezérkari főnök lett Magyar Péter képviselőjelöltje.
A hajdúszoboszlói központú választókerületet jelenleg a Fidesz választókerületi elnöke, Bodó Sándor képviseli az Országgyűlésben.
Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza egyik legismertebb arcaként számos botrányba keveredett a magyar közéletben, amióta az egyenruhára szégyent hozva, kénytelen volt lemondani az aktív katonai szolgálatról.
A leglátványosabb kétes ügye a dunakeszi szolgálati rezidencia volt:
állami pénzen összesen 928 millió forintból építtetett villát, miközben elődei hasonló célú ingatlanjai ennek nagyjából a hatodába kerültek.
Ruszin-Szendi a Telexnek azt mondta, hogy sem megrendelő, sem tulajdonos nem volt, a beruházást a Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye végezte, és az ingatlan a mindenkori vezérkari főnök számára szolgál szállásként. Arra viszont nem adott magyarázatot, hogyan kerülhetett a ház üvegfelületeire a saját monogramja és családi címere, illetve miként lett a belső tér része egy személyre szabott, tükrös berendezés. A miniszter vizsgálatot indított az ügyben.
Legalább ekkora visszhangot váltott ki, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf belső vizsgálatot rendelt el annak tisztázására, Ruszin-Szendi a NATO-üléseken valóban a magyar kormány hivatalos álláspontját képviselte-e az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, és jelentései megfeleltek-e a valós tárgyalási pozíciónak, ugyanis kiderült Ruszin-Szendi „Slava Ukraini! (Dicsőség Ukrajnának!)” felkiáltással zárta felszólalásait az említett üléseken.
A botrányok sora ezzel sem ért véget: sajtóinformációk szerint Ruszin-Szendi TB-re vett igénybe zsírleszívást, amelynek piaci ára több százezer forint. A volt vezérkari főnök szerint egy katonai vezető egészségügyi ellátása „csak rá és az orvosára tartozik”. Ebben az ügyben is vizsgálat indult.
A politikussá avanzsált katona azzal tette fel az i-re a pontot, amikor szeptemberben robbant a hír, hogy fegyverrel jelent meg egy hajdúnánási fórum. Magyar Péter pártja sokáig hallgatott az ügyben, majd addig fajult a dolog, hogy ismét a honvédelmi miniszternek kellett beavatkoznia, és ennek nyomán felbontották Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését.
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
