Magyar Péternek mégsem volt vérlázítóan ciki a fegyver a lakossági fórumon – Ruszin-Szendi nyerte az előválasztást

A botrányok sora ezzel sem ért véget: sajtóinformációk szerint Ruszin-Szendi TB-re vett igénybe zsírleszívást, amelynek piaci ára több százezer forint. A volt vezérkari főnök szerint egy katonai vezető egészségügyi ellátása „csak rá és az orvosára tartozik”. Ebben az ügyben is vizsgálat indult.

A politikussá avanzsált katona azzal tette fel az i-re a pontot, amikor szeptemberben robbant a hír, hogy fegyverrel jelent meg egy hajdúnánási fórum. Magyar Péter pártja sokáig hallgatott az ügyben, majd addig fajult a dolog, hogy ismét a honvédelmi miniszternek kellett beavatkoznia, és ennek nyomán felbontották Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését.