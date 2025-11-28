Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 29.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz Hajdúszoboszló Tisza Párt Magyar Péter Honvédelmi Minisztérium

Magyar Péternek mégsem volt vérlázítóan ciki a fegyver a lakossági fórumon – Ruszin-Szendi nyerte az előválasztást

2025. november 28. 22:41

Az egymilliárdos honvédségi villa, a közpénzen végzett zsírleszívás és a NATO-ülésen való Slava Ukrainizés sem volt akadály a képviselőjelöltségnek a Tiszánál.

2025. november 28. 22:41
null

Véget ért a Tisza Párt előválasztási procedúrája, amelynek keretében Hajdú-Bihar megye 5. számú országgyűlési egyéni választókerületében Ruszin-Szendi Romulusz, egykori vezérkari főnök lett Magyar Péter képviselőjelöltje.

A hajdúszoboszlói központú választókerületet jelenleg a Fidesz választókerületi elnöke, Bodó Sándor képviseli az Országgyűlésben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Méltatlan múlt, zűrös jelen

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza egyik legismertebb arcaként számos botrányba keveredett a magyar közéletben, amióta az egyenruhára szégyent hozva, kénytelen volt lemondani az aktív katonai szolgálatról.

Ezt is ajánljuk a témában

A leglátványosabb kétes ügye a dunakeszi szolgálati rezidencia volt:

állami pénzen összesen 928 millió forintból építtetett villát, miközben elődei hasonló célú ingatlanjai ennek nagyjából a hatodába kerültek.

Ruszin-Szendi a Telexnek azt mondta, hogy sem megrendelő, sem tulajdonos nem volt, a beruházást a Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye végezte, és az ingatlan a mindenkori vezérkari főnök számára szolgál szállásként. Arra viszont nem adott magyarázatot, hogyan kerülhetett a ház üvegfelületeire a saját monogramja és családi címere, illetve miként lett a belső tér része egy személyre szabott, tükrös berendezés. A miniszter vizsgálatot indított az ügyben.

Ezt is ajánljuk a témában

Legalább ekkora visszhangot váltott ki, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf belső vizsgálatot rendelt el annak tisztázására, Ruszin-Szendi a NATO-üléseken valóban a magyar kormány hivatalos álláspontját képviselte-e az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, és jelentései megfeleltek-e a valós tárgyalási pozíciónak, ugyanis kiderült Ruszin-Szendi „Slava Ukraini! (Dicsőség Ukrajnának!)” felkiáltással zárta felszólalásait az említett üléseken.

A botrányok sora ezzel sem ért véget: sajtóinformációk szerint Ruszin-Szendi TB-re vett igénybe zsírleszívást, amelynek piaci ára több százezer forint. A volt vezérkari főnök szerint egy katonai vezető egészségügyi ellátása „csak rá és az orvosára tartozik”. Ebben az ügyben is vizsgálat indult.

A politikussá avanzsált katona azzal tette fel az i-re a pontot, amikor szeptemberben robbant a hír, hogy fegyverrel jelent meg egy hajdúnánási fórum. Magyar Péter pártja sokáig hallgatott az ügyben, majd addig fajult a dolog, hogy ismét a honvédelmi miniszternek kellett beavatkoznia, és ennek nyomán felbontották Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Facebook

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2025. november 28. 23:09
Nagy ügy, előre le volt zsírozva! Ki is számolta a szavazatokat??? Szendike úgysem ül be a parlamentbe, hanem a börtönbe! Addig kell elítélni, míg lehet!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!