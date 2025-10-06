Ez az oka annak, hogy felbontották Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését

Oly mértékben sérült katonai minőségében, hogy nem állíthatom oda a magyar katona elé példaképként – reagált a honvédelmi miniszter a Bayer show-ban arra, miért bontotta fel a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta:

neki a magyar katonai morál érdekében kellett fellépnie.

„Tudjuk, hogy vezérkari főnökként milliárdos villát építtetett befolyását használva, és azt is tudjuk, hogy amikor azt mondta a katonáinak, hogy menjenek a futópályára, és ott szabaduljanak meg a fölöslegtől, ő elment a kórházba” – utalt a tárcavezető Ruszin-Szendi közpénzből elvégzett szépészeti műtétjére.

Mi jár annak a fejében, aki töltött fegyverrel megy politikai gyűlésre?”

– teszi fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky. „Mi jár annak a fejében, aki politikusnak áll, és fellép újságírókkal szemben” – tette hozzá, utalva arra, hogy a volt vezérkari főnök fellökte a Mandiner munkatársát. Rámutat: „ezzel is utalt arra, hogy személyisége erőszakos, veszélyes és semmiképpen nem alkalmas arra, hogy a Magyar Honvédség elé állítható legyen” – szögezte le a miniszter.