Ez az oka annak, hogy felbontották Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését

Elszakadt a cérna Ruszin-Szendi Romulusznál: fellökte a Mandiner munkatársát (VIDEÓ)
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
„Mi jár annak a fejében, aki töltött fegyverrel megy politikai gyűlésre?” „Mi jár annak a fejében, aki politikusnak áll, és fellép újságírókkal szemben?”
Oly mértékben sérült katonai minőségében, hogy nem állíthatom oda a magyar katona elé példaképként – reagált a honvédelmi miniszter a Bayer show-ban arra, miért bontotta fel a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta:
neki a magyar katonai morál érdekében kellett fellépnie.
„Tudjuk, hogy vezérkari főnökként milliárdos villát építtetett befolyását használva, és azt is tudjuk, hogy amikor azt mondta a katonáinak, hogy menjenek a futópályára, és ott szabaduljanak meg a fölöslegtől, ő elment a kórházba” – utalt a tárcavezető Ruszin-Szendi közpénzből elvégzett szépészeti műtétjére.
Mi jár annak a fejében, aki töltött fegyverrel megy politikai gyűlésre?”
– teszi fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky. „Mi jár annak a fejében, aki politikusnak áll, és fellép újságírókkal szemben” – tette hozzá, utalva arra, hogy a volt vezérkari főnök fellökte a Mandiner munkatársát. Rámutat: „ezzel is utalt arra, hogy személyisége erőszakos, veszélyes és semmiképpen nem alkalmas arra, hogy a Magyar Honvédség elé állítható legyen” – szögezte le a miniszter.
Összességében ki lehet mondani, hogy Ruszin-Szendi Romulusz méltatlanná vált arra, hogy katona legyen,
ezért a tartalékos szerződését is felbontottuk. Ruszin-Szendi Romulusz pedig a Tisza, a Tisza pedig veszélyes a magyar emberek biztonságra” – jelentette ki a tárcavezető.
A honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi Romulusz katonaként és elemzőként is folyamatosan olyan nyilatkozatokat tesz, ami a háború irányába mutat, ez pedig őt magát is veszélyessé teszi. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról is beszélt, hogy Ukrajna miközben háborúzik, folyamatosan vádakat fogalmaz meg Magyarországgal szemben, amivel le akarja járatni hazánkat a NATO és a nemzetközi közvélemény előtt is.
