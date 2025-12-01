A Die Welt hasábjain arról írt Herfried Münkler német politológus, hogy Európa növelte saját stratégiai súlyát azzal, hogy megakadályozta Donald Trumpék béketervének a megvalósítását.

A cikk azzal kezd, hogy az eredeti amerikai terv az ukrajnai háború befejezésére az orosz álláspontok teljes elfogadását jelentette. A Welten megjelent írás szerint az is abszurd, hogy Trump hálát vár az ukránoktól, mikor szerintük az elnök csak gyengítette Ukrajna pozícióját.