Valerij Zaluzsnij szerint a béke kulcsa: nukleáris fegyverek Ukrajnában
Zelenszkij lehetséges kihívója szerint a NATO tagság és nukleáris fegyverek telepítése bizosíthatják, hogy az oroszok ne támadják meg Ukrajnát.
A politológus szerint az európai vezetők nagy sikert értek el azzal, hogy szabotálták a 28 pontos béketervet.
A Die Welt hasábjain arról írt Herfried Münkler német politológus, hogy Európa növelte saját stratégiai súlyát azzal, hogy megakadályozta Donald Trumpék béketervének a megvalósítását.
A cikk azzal kezd, hogy az eredeti amerikai terv az ukrajnai háború befejezésére az orosz álláspontok teljes elfogadását jelentette. A Welten megjelent írás szerint az is abszurd, hogy Trump hálát vár az ukránoktól, mikor szerintük az elnök csak gyengítette Ukrajna pozícióját.
A politiológus egyenesen arról ír, hogy az amerikai elnök „puccsot” kísérelt meg a NATO ellen, amelyet az sikeresen visszavert.
A cikk felháborodva tárgyalja, hogy Amerika partnert lát Oroszországban Kínával szemben, és éppen ezért minél hamarabb szeretné lezárni a háborút.
A politológus elégedetten ír arról, hogy Genfben sikerült úgy átírni a tervet, ami már nem elfogadható az orosz fél számára.
„Úgy tűnik, hogy a Fehér Ház Ovális Irodájában valóban azt hitték, hogy egy rosszul kidolgozott tervvel kijátszhatják Ukrajnát és az európaiakat. Pedig a terv végrehajtása lehetetlen lett volna Ukrajna 28 pontra vonatkozó beleegyezése nélkül, ami gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentette volna” – írja Münkler.
A cikk szerint döntő volt, hogy „egységesen léptek fel az európaiak”. Büszkén írja:
„Friedrich Merz, Emmanuel Macron és Keir Starmer gondoskodtak arról, hogy az Európai Unió és a NATO európai ága egyértelműen Ukrajna mellé álljon, mielőtt Magyarország és Szlovákia megszólalhatott volna.”
A cikk szerint ezzel Európa „visszakerült a játszmába” és a jövőben nem lehet figyelmen kívül hagyni, mint szövetségest.
