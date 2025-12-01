Ft
12. 01.
hétfő
NATO béketerv Keir Starmer Európai Unió

Németországban tényleg ezt ünneplik: Európa sikeresen megakadályozta a békét Ukrajnában

2025. december 01. 13:36

A politológus szerint az európai vezetők nagy sikert értek el azzal, hogy szabotálták a 28 pontos béketervet.

2025. december 01. 13:36


A Die Welt hasábjain arról írt Herfried Münkler német politológus, hogy Európa növelte saját stratégiai súlyát azzal, hogy megakadályozta Donald Trumpék béketervének a megvalósítását. 

A cikk azzal kezd, hogy az eredeti amerikai terv az ukrajnai háború befejezésére az orosz álláspontok teljes elfogadását jelentette. A Welten megjelent írás szerint az is abszurd, hogy Trump hálát vár az ukránoktól, mikor szerintük az elnök csak gyengítette Ukrajna pozícióját. 

A politiológus egyenesen arról ír, hogy az amerikai elnök „puccsot” kísérelt meg a NATO ellen, amelyet az sikeresen visszavert. 

A cikk felháborodva tárgyalja, hogy Amerika partnert lát Oroszországban Kínával szemben, és éppen ezért minél hamarabb szeretné lezárni a háborút. 

A politológus elégedetten ír arról, hogy Genfben sikerült úgy átírni a tervet, ami már nem elfogadható az orosz fél számára. 

„Úgy tűnik, hogy a Fehér Ház Ovális Irodájában valóban azt hitték, hogy egy rosszul kidolgozott tervvel kijátszhatják Ukrajnát és az európaiakat. Pedig a terv végrehajtása lehetetlen lett volna Ukrajna 28 pontra vonatkozó beleegyezése nélkül, ami gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentette volna” – írja Münkler. 

A cikk szerint döntő volt, hogy „egységesen léptek fel az európaiak”. Büszkén írja:

 „Friedrich Merz, Emmanuel Macron és Keir Starmer gondoskodtak arról, hogy az Európai Unió és a NATO európai ága egyértelműen Ukrajna mellé álljon, mielőtt Magyarország és Szlovákia megszólalhatott volna.”

A cikk szerint ezzel Európa „visszakerült a játszmába” és a jövőben nem lehet figyelmen kívül hagyni, mint szövetségest. 

Nyitókép:  Kin Cheung / POOL / AFP

evass816
2025. december 01. 15:20
Mit szorongatnak a fiúk a markukban??
Jimmykutya
2025. december 01. 15:16
Régóta osztják az észt, pedig inkább vehetnének, de veszélyes emberek , mert pénzük lassan nincs, de hatalmuk még van hülyeséget csinálni.
templar62
2025. december 01. 15:15
Orwell : freedom = slavery , ignorance = strenght , war = peace .
Válasz erre
Jose
2025. december 01. 15:14
Mondjátok ezt azoknak az ukránoknak, akik most is ott kúsznak másznak a fronton és bármikor meghalhatnak.
Válasz erre
