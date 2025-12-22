Magyar Péter hatalmas stratégiai hibát követett el: színt kellett vallania, nem lett jó vége
Zelenszkij egy kezén meg tudná számolni, hány amerikai Abrams tankja maradt, és van még egy nagy baj.
Nyolcvanhét százalék – ekkora arányban zúzták szét az oroszok az amerikaiak által Ukrajnának adott tankokat – ismerte be cikkében az ukrán Euromaidan. Persze a cikk fő üzenete nem ez, hanem a haderőn belüli technológiaváltás, meg az, hogy az ausztrálok újabb 49 darabot küldtek, és adták át ebből az utolsó szállítmányt december 19-én.
„Ukrajna szembesült a kiábrándító valósággal: az eredeti 31, Amerikától szállított Abrams közül 27-nek annyi”.
Most pedig azt próbálják kiókumlálni, hogyan lehetne megóvni a pusztulástól a rendkívül drága haditechnikát a drónok és páncéltörő rakéták ellen, amik ellen az Abrams-ek sosem voltak igazán jól felszerelve.
„Elmúltak azok az idők, amikor az Abrams tankok a páncéloscsaták urai voltak” – írja a lap, mivel a drónok korában a 60 tonnás gépekre is könnyű csapást mérni, és áttörni a felső, vékonyabb páncélzatukat.
A drónos hadviselés korában egy 60 tonnánál is nehezebb harckocsi vonzza az FPV-ket, amelyek gond nélkül áttörik vékonyabb felső páncéljukat, ráadásul az ukrán hadsereg gyengélkedik a támogató fegyvernemek terén is. „Az Abrams vadászgépeket NATO-stílusú, kombinált fegyveres hadviselésre tervezték, ahol bőséges a légi támogatás, a tüzérség és a gépesített gyalogság”, ezzel szemben a mostani felszerelés- és emberhiány nem teszi lehetővé ezt a fajta hadviselést.
Most tehát főleg éjszaka használják az ukránok a megmaradt Abrams-eket, és inkább mobil erődítményként alkalmazzák azokat egy, a lapnak nyilatkozó tiszt szerint.
Az ausztrál Abrams-ek átlagéletkora húsz év körüli, és sosem használták harcmezőn – teszik hozzá; bár ezek az amerikaiakhoz képest valamivel továbbfejlesztett verziók, jobb képalkotó és kommunikációs technológiával, azonban ugyancsak drónellenes, reaktív páncélzat nélkül. Az ukrán legénység az Abrams-t egyébként „drónmágnesként” jellemezte mérete, hőkibocsátása és logisztikai helyigénye miatt, ami korlátozza a lopakodó mozgást, és könnyű célponttá teszi.
A lap azt is kénytelen volt elismerni, hogy lemásolják korábban sündisznónak gúnyolt orosz harckocsik drónellenes tüskéit, láncait, amik idő előtt felrobbantják a becsapódó drónokat.
A Kieli Intézet adatai szerint egyébként Ausztrália összesen 1,7 milliárd dollárral járult hozzá Ukrajna védelméhez a teljes körű invázió kezdete óta.
Nyitóképen az amerikai Abrams-ek Lengyelországban, kihajózásuk után, még egy darabban. Forrás: Wojtek RADWANSKI / AFP