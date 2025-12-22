Elképesztő ütemben darálják le az oroszok az ukránok nyugatról kapott fegyverzetét

Nyolcvanhét százalék – ekkora arányban zúzták szét az oroszok az amerikaiak által Ukrajnának adott tankokat – ismerte be cikkében az ukrán Euromaidan. Persze a cikk fő üzenete nem ez, hanem a haderőn belüli technológiaváltás, meg az, hogy az ausztrálok újabb 49 darabot küldtek, és adták át ebből az utolsó szállítmányt december 19-én.

„Ukrajna szembesült a kiábrándító valósággal: az eredeti 31, Amerikától szállított Abrams közül 27-nek annyi”.

Most pedig azt próbálják kiókumlálni, hogyan lehetne megóvni a pusztulástól a rendkívül drága haditechnikát a drónok és páncéltörő rakéták ellen, amik ellen az Abrams-ek sosem voltak igazán jól felszerelve.