12. 22.
hétfő
12. 22.
hétfő
abrams euromaidan ukrajna

Elképesztő ütemben darálják le az oroszok az ukránok nyugatról kapott fegyverzetét

2025. december 22. 13:52

Zelenszkij egy kezén meg tudná számolni, hány amerikai Abrams tankja maradt, és van még egy nagy baj.

2025. december 22. 13:52
null

Nyolcvanhét százalék – ekkora arányban zúzták szét az oroszok az amerikaiak által Ukrajnának adott tankokat – ismerte be cikkében az ukrán Euromaidan. Persze a cikk fő üzenete nem ez, hanem a haderőn belüli technológiaváltás, meg az, hogy az ausztrálok újabb 49 darabot küldtek, és adták át ebből az utolsó szállítmányt december 19-én.

„Ukrajna szembesült a kiábrándító valósággal: az eredeti 31, Amerikától szállított Abrams közül 27-nek annyi”.

Most pedig azt próbálják kiókumlálni, hogyan lehetne megóvni a pusztulástól a rendkívül drága haditechnikát a drónok és páncéltörő rakéták ellen, amik ellen az Abrams-ek sosem voltak igazán jól felszerelve.

„Elmúltak azok az idők, amikor az Abrams tankok a páncéloscsaták urai voltak” – írja a lap, mivel a drónok korában a 60 tonnás gépekre is könnyű csapást mérni, és áttörni a felső, vékonyabb páncélzatukat.

A drónos hadviselés korában egy 60 tonnánál is nehezebb harckocsi vonzza az FPV-ket, amelyek gond nélkül áttörik vékonyabb felső páncéljukat, ráadásul az ukrán hadsereg gyengélkedik a támogató fegyvernemek terén is. „Az Abrams vadászgépeket NATO-stílusú, kombinált fegyveres hadviselésre tervezték, ahol bőséges a légi támogatás, a tüzérség és a gépesített gyalogság”, ezzel szemben a mostani felszerelés- és emberhiány nem teszi lehetővé ezt a fajta hadviselést.

Most tehát főleg éjszaka használják az ukránok a megmaradt Abrams-eket, és inkább mobil erődítményként alkalmazzák azokat egy, a lapnak nyilatkozó tiszt szerint.

Az ausztrál Abrams-ek átlagéletkora húsz év körüli, és sosem használták harcmezőn – teszik hozzá; bár ezek az amerikaiakhoz képest valamivel továbbfejlesztett verziók, jobb képalkotó és kommunikációs technológiával, azonban ugyancsak drónellenes, reaktív páncélzat nélkül. Az ukrán legénység az Abrams-t egyébként „drónmágnesként” jellemezte mérete, hőkibocsátása és logisztikai helyigénye miatt, ami korlátozza a lopakodó mozgást, és könnyű célponttá teszi. 

A lap azt is kénytelen volt elismerni, hogy lemásolják korábban sündisznónak gúnyolt orosz harckocsik drónellenes tüskéit, láncait, amik idő előtt felrobbantják a becsapódó drónokat.

A Kieli Intézet adatai szerint egyébként Ausztrália összesen 1,7 milliárd dollárral járult hozzá Ukrajna védelméhez a teljes körű invázió kezdete óta.

Nyitóképen az amerikai Abrams-ek Lengyelországban, kihajózásuk után, még egy darabban. Forrás: Wojtek RADWANSKI / AFP

szilvarozsa
2025. december 22. 16:09
Az Ausztráliától kapott tankokat is ki fogják tenni a céllövöldébe, csak még azt nem döntötték el, hogy hány pálcikás legyen.
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. december 22. 15:27
Ez a hír kacsa. Lehetetlen, hogy a világ legjobb haditechnikáját legyőzzék az oroszok elavult gyalogsági ásókkal.
Válasz erre
3
0
Ben Jeremiah
2025. december 22. 14:52
Akkor elmondom, mi a lényeg. Eladtak rohadt drágán hadseregek tucatjainak túlárazott, gyakorlótéren remekül teljesítő tankokat. Most, hogy látták, a valóságban mit tudnak, mindenki igyekszik megszabadulni tőlük - de ki az a bolond aki megvenné? Hát az ukránok. Nekik ingyen van a pénz. Ez a tank konstrukciós csőd: mezítlábas tevepásztorok ellen jó, de európában megfekszik. A hidak, utak nem bírják, eső után használhatatlan. Mivel nehéz, elvontatni sem lehet. Ami két ilyen tankot elbír, az három T-90-est tud szállítani. Mindenki igyekszik túladni rajta. (A német leopárdok pont ilyen tehetetlen vastömegek.)
Válasz erre
7
0
Ergit
2025. december 22. 14:46
Ukrajna-Oroszország háború főpróba egy másik háborúhoz....
Válasz erre
1
0
