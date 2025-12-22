A Kreml cáfolja az amerikai hírszerzést: Putyin nem akarja elfoglalni egész Ukrajnát

A Kreml hétfőn cáfolta azokat az amerikai hírszerzési jelentéseket, amelyek szerint Vlagyimir Putyin nem mondott le arról a tervéről, hogy elfoglalja egész Ukrajnát és visszaszerezze a volt szovjet birodalom európai területeit – írja a Sky News.

A lap kiemelte, hogy a Reuters múlt héten több forrásra hivatkozva be számolt arról, hogy az amerikai hírszerzési jelentések folyamatosan figyelmeztetnek: