A Kreml cáfolja az amerikai hírszerzést: Putyin nem akarja elfoglalni egész Ukrajnát

2025. december 22. 13:59

Az amerikai hírszerzés korábban azt állította, Putyin egész Ukrajnát és a volt szovjet blokk államainak területeit kívánja, beleértve a NATO-szövetség tagjait is.

2025. december 22. 13:59
null

A Kreml hétfőn cáfolta azokat az amerikai hírszerzési jelentéseket, amelyek szerint Vlagyimir Putyin nem mondott le arról a tervéről, hogy elfoglalja egész Ukrajnát és visszaszerezze a volt szovjet birodalom európai területeit – írja a Sky News.

A lap kiemelte, hogy a Reuters múlt héten több forrásra hivatkozva be számolt arról, hogy az amerikai hírszerzési jelentések folyamatosan figyelmeztetnek: 

Putyin nem adta fel célját, hogy elfoglalja egész Ukrajnát és visszaszerezze azokat az európai területeket, amelyek egykor a Szovjetunióhoz tartoztak.

A jelentések teljesen eltérő képet mutatnak arról, amit Donald Trump és az ukrajnai béketárgyalói állítanak, akik szerint az orosz elnök célja, hogy befejezze a háborút. A hírszerzési információk pedig ellentmondanak az orosz elnök azon állításának is, hogy nem jelent fenyegetést Európára.

A Sky News szerint, az amerikai megállapítások következetesek maradtak azóta is, hogy Putyin 2022-ben megindította a teljes körű inváziót. 

Nagyrészt egybeesnek az európai vezetők és kémügynökségek véleményével, miszerint Putyin egész Ukrajnát és a volt szovjet blokk államainak területeit kívánja, beleértve a NATO-szövetség tagjait is

 

 – állítják az említett források.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azonban vasárnap újságíróknak azt mondta: ha az amerikai hírszerzés azt hiszi, hogy Putyin el akarja foglalni egész Ukrajnát, és vissza akarja szerezni Európa azon részeit, amelyek egykor a Szovjetunióé voltak, akkor az amerikai hírszerzés téved.

Ez egyáltalán nem igaz” 

– jelentette ki Peszkov.

Nyitókép forrása: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP

