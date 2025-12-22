A Kreml cáfolja az amerikai hírszerzést: Putyin nem akarja elfoglalni egész Ukrajnát

Tárgyalóasztalon a rémálomszerű terv: Rutte színt vallott – kidolgozás alatt áll a NATO-katonák Ukrajnába küldése (VIDEÓ)
Rutte szerint világossá kell tenni Oroszország számára, hogy egy újabb agresszió Ukrajna ellen súlyos következményekkel járna.
Az amerikai hírszerzés korábban azt állította, Putyin egész Ukrajnát és a volt szovjet blokk államainak területeit kívánja, beleértve a NATO-szövetség tagjait is.
A Kreml hétfőn cáfolta azokat az amerikai hírszerzési jelentéseket, amelyek szerint Vlagyimir Putyin nem mondott le arról a tervéről, hogy elfoglalja egész Ukrajnát és visszaszerezze a volt szovjet birodalom európai területeit – írja a Sky News.
A lap kiemelte, hogy a Reuters múlt héten több forrásra hivatkozva be számolt arról, hogy az amerikai hírszerzési jelentések folyamatosan figyelmeztetnek:
Putyin nem adta fel célját, hogy elfoglalja egész Ukrajnát és visszaszerezze azokat az európai területeket, amelyek egykor a Szovjetunióhoz tartoztak.
A jelentések teljesen eltérő képet mutatnak arról, amit Donald Trump és az ukrajnai béketárgyalói állítanak, akik szerint az orosz elnök célja, hogy befejezze a háborút. A hírszerzési információk pedig ellentmondanak az orosz elnök azon állításának is, hogy nem jelent fenyegetést Európára.
A Sky News szerint, az amerikai megállapítások következetesek maradtak azóta is, hogy Putyin 2022-ben megindította a teljes körű inváziót.
Nagyrészt egybeesnek az európai vezetők és kémügynökségek véleményével, miszerint Putyin egész Ukrajnát és a volt szovjet blokk államainak területeit kívánja, beleértve a NATO-szövetség tagjait is
– állítják az említett források.
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azonban vasárnap újságíróknak azt mondta: ha az amerikai hírszerzés azt hiszi, hogy Putyin el akarja foglalni egész Ukrajnát, és vissza akarja szerezni Európa azon részeit, amelyek egykor a Szovjetunióé voltak, akkor az amerikai hírszerzés téved.
Ez egyáltalán nem igaz”
– jelentette ki Peszkov.
Nyitókép forrása: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP