Dörzsölhetik a tenyerüket Von der Leyenék: ezzel a sokkoló norvég tanulmánnyal győznék meg Orbánt

„Ez azt feltételezi, hogy Oroszország döntő katonai győzelmet arat, több területet elfoglal nyugat felé a Dnyeper [folyó] irányában, és sikerül Ukrajnát egy egyértelműen hátrányos békeszerződés megkötésére kényszerítenie.”

Ez az eredmény Európa számára a GDP 1,5–2,5 %-át, vagyis körülbelül 1,63 milliárd eurót jelentene.

A szerzők becslése szerint 256 milliárd euró lenne szükséges a balti és északi sarkvidéki országok gyorsított újrafegyverzéséhez, Ukrajna fokozott támogatásához, és akár 952 milliárd euró a nyugatra menekülő menekülteknek nyújtott további segítséghez.

Oroszország emellett „felszabadíthatná” katonai erőforrásait, és azokat a NATO balti és északi sarkvidéki országokkal, valamint Fehéroroszországgal és Moldovával határos területeire irányíthatná. Ez „olyan konfrontációkhoz vezethet, amelyek veszélyeztetik Európát, ahogyan azt ismerjük” – állítják a jelentésben.

Becsléseik szerint, ha Oroszország részleges győzelmet arat, 6–11 millió menekült próbál majd Európába migrálni, ami évente akár 275 milliárd euróba is kerülhet.