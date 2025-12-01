Ft
háború Ukrajna Kijev Oroszország győzelem

Dörzsölhetik a tenyerüket Von der Leyenék: ezzel a sokkoló norvég tanulmánnyal győznék meg Orbánt

2025. december 01. 12:40

Egy tanulmány szerint Ukrajna támogatása Európának kevesebbe kerülne, mintha véget érne a háború.

2025. december 01. 12:40
null

A norvég szakértők által készített új jelentés szerint, ha az oroszoknak kedvezp békemegállapodás születik az orosz-ukrán háború lezárására az Európának kétszer annyiba fog kerülni, mint Kijev erőfeszítéseinek támogatása a konfliktus megnyerése érdekében – írja a Kyiv Post. 

A 2026 és 2029 közötti politikai, védelmi, humanitárius és gazdasági költségeket figyelembe véve a Norvég Gazdasági Intézet szakértői és a Corisk kockázati elemzők kiszámították, hogy Oroszország győzelme 1,12–1,63 milliárd euróba, Oroszország veresége pedig 522–838 milliárd euróba kerülne Európának.

A tanulmány két forgatókönyvet vázol fel. 

Első opció: Oroszország részleges győzelme

Az első forgatókönyv a következő kérdést veti fel: Milyen költségekkel járna Európa és szövetségesei számára, ha Oroszország győzne.

„Ez azt feltételezi, hogy Oroszország döntő katonai győzelmet arat, több területet elfoglal nyugat felé a Dnyeper [folyó] irányában, és sikerül Ukrajnát egy egyértelműen hátrányos békeszerződés megkötésére kényszerítenie.”

Ez az eredmény Európa számára a GDP 1,5–2,5 %-át, vagyis körülbelül 1,63 milliárd eurót jelentene. 

A szerzők becslése szerint 256 milliárd euró lenne szükséges a balti és északi sarkvidéki országok gyorsított újrafegyverzéséhez, Ukrajna fokozott támogatásához, és akár 952 milliárd euró a nyugatra menekülő menekülteknek nyújtott további segítséghez.

Oroszország emellett „felszabadíthatná” katonai erőforrásait, és azokat a NATO balti és északi sarkvidéki országokkal, valamint Fehéroroszországgal és Moldovával határos területeire irányíthatná. Ez „olyan konfrontációkhoz vezethet, amelyek veszélyeztetik Európát, ahogyan azt ismerjük” – állítják a jelentésben.

Becsléseik szerint, ha Oroszország részleges győzelmet arat, 6–11 millió menekült próbál majd Európába migrálni, ami évente akár 275 milliárd euróba is kerülhet.

„A legrosszabb esetben Ukrajna úgynevezett „csődállammá” válik” – állítják a szerzők.

Második opció: Ukrajna részleges győzelme

A második forgatókönyv a következő kérdést veti fel: „Mennyibe kerül, ha Ukrajna ellenáll az orosz támadásoknak és visszanyeri a korlátozott ellentámadás lehetőségét?”

„Ez azt jelenti, hogy az ukrán fegyveres erőknek sikerül megállítaniuk Oroszország további terjeszkedését, valamint jobb légvédelmi lefedettséget biztosítaniuk Ukrajna egész területén. Az ukrán katonai sikerek eredményeként Oroszország megváltoztatja számításait és megpróbálja befejezni a harcokat.”

A kutatók számításai szerint ez a forgatókönyv az európai országoknak a következő négy évben GDP-jük 0,9%-át, vagyis maximum 838 milliárd eurót kerülne.

„Azaz körülbelül a fele annak a költségnek, amely Oroszország győzelme esetén merülne fel. A befagyasztott orosz vagyon elkobzása ezt a költséget majdnem felére csökkentené” 

– áll a jelentésben.

Ezenkívül a kutatók úgy vélik, hogy egy részleges ukrán győzelem esetén akár 1,5 millió ember is visszatérhet szülőföldjére.

A kutatás azt nem tartalmazza, hogy a jelentések szerint egyre rosszabb helyzetben levő ukrán hadsereg, amely fegyver és állományhiányban is szenved, mégis hogyan érne el győzelmet az oroszokkal szemben. 

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

