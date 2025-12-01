Von der Leyen büszkesége: olyan történt Magyarországgal, ami a 2004-es EU-csatlakozás óta még soha

Október végéig mindössze 589 milliárd forint uniós támogatás érkezett a magyar költségvetésbe, miközben Magyarország 609 milliárd forint tagdíjat fizetett be. Ez azt jelenti, hogy az ország 2004-es csatlakozása óta először vált nettó befizetővé az EU-ban – írja a Forbes.

