Magyarország Ursula von der Leyen forint EU uniós források Európai Bizottság Európai Unió

Von der Leyen büszkesége: olyan történt Magyarországgal, ami a 2004-es EU-csatlakozás óta még soha

2025. december 01. 10:35

Magyarország a 2004-es csatlakozása óta először vált nettó befizetővé az Európai Unióban, mert a Bizottság nem utalja el az országnak tényszerűen járó forrásokat.

2025. december 01. 10:35
null

Október végéig mindössze 589 milliárd forint uniós támogatás érkezett a magyar költségvetésbe, miközben Magyarország 609 milliárd forint tagdíjat fizetett be. Ez azt jelenti, hogy az ország 2004-es csatlakozása óta először vált nettó befizetővé az EU-ban – írja a Forbes.

A cikk szerint

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

az év hátralévő részében már nem várható újabb befizetés Brüsszel felé, és ha az utolsó hónapokban érkezik támogatás, a negatív egyenleg elkerülhető.

Mint ismert, az Európai Bizottság politikai okokból tartja vissza a Magyarországnak tényszerűen járó uniós forrásokat.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

Búvár Kund
2025. december 01. 11:06
Kb 2030-ra amúgy is nettó befizetőkké váltunk volna. Csak előrébb jött néhány évvel. Inkább, mint hogy ellepjenek bennünket a migrik meg a buzik! Ha lenne egy olyan párt, amelyik értelmesen felvetné egyáltalán a kérdést a kilépésről, tuti rájuk szavaznék!
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 01. 10:48
Teljesen megérte a büntetés, csak nehogy teljesíteni kelljen a jogállami, és az emberjogi normákat, és átlátható legyen az uniós pénzek költése. Szerintem adjunk még nekik 2 ciklust. Minden forintunk megérte.
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 01. 10:48
Kit érdekel! A Tisza párt egyik jelöltjének a macskájának a testvére Gyurcsány unokatestvére volt!!! Nem hagyjuk!!
Treeoflife
2025. december 01. 10:47
Azért ez nem semmi. Innentől kezdve már csak egy "ugrás a Sugár" - megvan a belépőjegy a kilépéshez.
