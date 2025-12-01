Von der Leyen büszkesége: olyan történt Magyarországgal, ami a 2004-es EU-csatlakozás óta még soha

Magyarország miatt csap össze az Európai Bizottság és az Európai Parlament – a végeredmény sorsdöntő lehet
Az ügy precedenst teremthet az EU költségvetési mechanizmusaira nézve is.
Magyarország a 2004-es csatlakozása óta először vált nettó befizetővé az Európai Unióban, mert a Bizottság nem utalja el az országnak tényszerűen járó forrásokat.
Október végéig mindössze 589 milliárd forint uniós támogatás érkezett a magyar költségvetésbe, miközben Magyarország 609 milliárd forint tagdíjat fizetett be. Ez azt jelenti, hogy az ország 2004-es csatlakozása óta először vált nettó befizetővé az EU-ban – írja a Forbes.
A cikk szerint
az év hátralévő részében már nem várható újabb befizetés Brüsszel felé, és ha az utolsó hónapokban érkezik támogatás, a negatív egyenleg elkerülhető.
Mint ismert, az Európai Bizottság politikai okokból tartja vissza a Magyarországnak tényszerűen járó uniós forrásokat.
