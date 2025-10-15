Magyarország miatt csap össze az Európai Bizottság és az Európai Parlament – a végeredmény sorsdöntő lehet

Az Európai Parlament bíróságon támadta meg az Európai Bizottságot, amiért 2023 decemberében feloldotta Magyarország egyes EU-s forrásainak befagyasztását. A Parlament vezető jogásza, Richard Crowe szerint a döntés politikailag motivált volt, mivel Orbán Viktor miniszterelnök támogatása kulcsfontosságú volt Ukrajna uniós segélyének elfogadásához – írja a Politico.

A Bizottság vezető jogásza, Bernd Martenczuk visszautasította ezt, hangsúlyozva, kizárólag jogi elemzés alapján született döntés.

Tamara Ćapeta főtanácsnok kételyeit fejezte ki a Bizottság eljárásával kapcsolatban, véleménye befolyásolhatja majd a végső ítéletet. Fehér Miklós Zoltán, a magyar kormányt képviselő jogász kiemelte: az ügy precedenst teremthet az EU költségvetési mechanizmusaira nézve is.