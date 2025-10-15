Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország európai parlament Ukrajna Orbán Viktor Európai Bizottság

Magyarország miatt csap össze az Európai Bizottság és az Európai Parlament – a végeredmény sorsdöntő lehet

2025. október 15. 09:33

A Parlamentnek nagyon nem tetszik, hogy a Bizottság felszabadított valamennyit a Magyarországnak tényszerűen járó uniós forrásokból. Az ügy precedenst teremthet az EU költségvetési mechanizmusaira nézve is.

2025. október 15. 09:33
null

Az Európai Parlament bíróságon támadta meg az Európai Bizottságot, amiért 2023 decemberében feloldotta Magyarország egyes EU-s forrásainak befagyasztását. A Parlament vezető jogásza, Richard Crowe szerint a döntés politikailag motivált volt, mivel Orbán Viktor miniszterelnök támogatása kulcsfontosságú volt Ukrajna uniós segélyének elfogadásához – írja a Politico.

A Bizottság vezető jogásza, Bernd Martenczuk visszautasította ezt, hangsúlyozva, kizárólag jogi elemzés alapján született döntés.

Tamara Ćapeta főtanácsnok kételyeit fejezte ki a Bizottság eljárásával kapcsolatban, véleménye befolyásolhatja majd a végső ítéletet. Fehér Miklós Zoltán, a magyar kormányt képviselő jogász kiemelte: az ügy precedenst teremthet az EU költségvetési mechanizmusaira nézve is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Samir Jordamovic

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. október 15. 12:07
a vegeredmeny elore boritekolhato, ezt a jatekot nem eloszor jatszak el
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. október 15. 11:59
Kiéheztetnek, mint az oroszokat. :( Hogy lehet, a kimenekített vagyonok nincsenek zárolva. Putyinnál már lázadoznak az oligarchák.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. október 15. 11:04
Jelenleg az EP-ben sajnos többségben vannak az olyan gazemberek, akik a köztörvényes bűnözőket védik a normalitással szemben.
Válasz erre
4
0
kir2vik
2025. október 15. 10:37
Tamara Capeta... Már megint egy belterjes milányunk. https: //encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5l6dAVYy7-eT258EGv0TdbHUC6UlVPt1Dcg&s
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!