Magyarország miatt csap össze az Európai Bizottság és az Európai Parlament – a végeredmény sorsdöntő lehet

Navracsics Tibor az EU-s pénzekről: „Jönnek, köszönik szépen”
A miniszter szerint a magyar gazdaság sokkal ellenállóbb, minthogy az uniós pénzek esetleges visszatartása megroppantaná.
A Parlamentnek nagyon nem tetszik, hogy a Bizottság felszabadított valamennyit a Magyarországnak tényszerűen járó uniós forrásokból. Az ügy precedenst teremthet az EU költségvetési mechanizmusaira nézve is.
Az Európai Parlament bíróságon támadta meg az Európai Bizottságot, amiért 2023 decemberében feloldotta Magyarország egyes EU-s forrásainak befagyasztását. A Parlament vezető jogásza, Richard Crowe szerint a döntés politikailag motivált volt, mivel Orbán Viktor miniszterelnök támogatása kulcsfontosságú volt Ukrajna uniós segélyének elfogadásához – írja a Politico.
A Bizottság vezető jogásza, Bernd Martenczuk visszautasította ezt, hangsúlyozva, kizárólag jogi elemzés alapján született döntés.
Tamara Ćapeta főtanácsnok kételyeit fejezte ki a Bizottság eljárásával kapcsolatban, véleménye befolyásolhatja majd a végső ítéletet. Fehér Miklós Zoltán, a magyar kormányt képviselő jogász kiemelte: az ügy precedenst teremthet az EU költségvetési mechanizmusaira nézve is.
Nyitókép: AFP/Samir Jordamovic
***
